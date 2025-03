Google espande Gemini con Canvas e Audio Overview: nuove frontiere per l’AI

Con il rapido sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale, Google ha introdotto due innovazioni nel suo assistente Gemini: Canvas e Audio Overview. Queste nuove funzionalità mirano a migliorare l’esperienza degli utenti, spingendo i confini della creatività e della fruibilità dei contenuti.

Canvas: un nuovo spazio di creazione

Canvas rappresenta un ambiente dedicato all’interno di Gemini, progettato per facilitare la scrittura e la codifica in tempo reale. Questa funzionalità consente agli utenti di avviare bozze iniziali e collaborare con l’assistente AI per apportare modifiche specifiche, sostenendo la raffinazione del tono e la riformattazione dei testi secondo le necessità.

Oltre alla scrittura, Canvas si distingue per il supporto ai progetti di codifica. Gli utenti possono visualizzare una anteprima in tempo reale accanto al codice, permettendo modifiche iterative mentre osservano come si sviluppano le loro idee. Questa dinamica non solo agevola il processo creativo, ma offre anche una risposta immediata ai cambiamenti, migliorando così l’efficienza del lavoro.

La possibilità di realizzare documenti e codici in un’unica piattaforma si presenta come una risorsa significativa sia per professionisti che per appassionati di tecnologia, rendendo l’approccio al lavoro più fluido e meno frammentato.

Audio Overview: trasforma i testi in conversazioni

Un’altra rivolgente novità introdotta è Audio Overview. Questa funzione trasforma materiali scritti, come documenti e presentazioni, in discussioni “in stile podcast” tra due host AI. Questa innovazione, originariamente disponibile su NotebookLM, amplia il modo in cui gli utenti possono interagire con le informazioni, rendendo l’apprendimento e la digestione del contenuto più coinvolgenti.

Audio Overview offre un’alternativa alla lettura tradizionale, proponendo un formato più interattivo e dinamico. Invece di scorrere linee di testo, gli utenti possono ascoltare una conversazione preparata dalle intelligenze artificiali, il che potrebbe risultare più accessibile per molti.

Sebbene Audio Overview sia attualmente disponibile solo in inglese, Google prevede di ampliare il supporto linguistico, rendendolo accessibile a una platea globale più vasta.

La concorrenza e l’evoluzione delle funzioni AI

La presentazione di Canvas e Audio Overview segue la scia di movimenti simili da parte di aziende rivali come Anthropic e OpenAI. I competitor hanno rilasciato funzionalità paragonabili, chiamate rispettivamente Projects e Canvas. La battaglia per la nomenclatura e le funzionalità tra le varie piattaforme di AI ha portato a un’accelerazione significativa nel settore.

Un esempio di questa evoluzione è la funzione Deep Research lanciata da Google, che consente all’AI di condurre ricerche su determinati argomenti. Soon after, OpenAI ha introdotto una funzione omonima. Con i recenti sviluppi, anche Google ha deciso di adottare la stessa denominazione per una delle sue nuove offerte legate alla scrittura e alla codificazione.

In questo scenario competitivo, è evidente che le aziende stanno cercando di distinguersi e attrarre utenti attraverso funzionalità uniche e innovative, spingendo così l’intelligenza artificiale verso nuove e interessanti applicazioni.