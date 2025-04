Google e Chrome: OpenAI pronta a comprare il browser in caso di vendita

Nel contesto di crescenti sfide legali, OpenAI ha manifestato un interesse concreto all’acquisto di Chrome, il popolare browser di Google. Questo è emerso durante una testimonianza al processo avviato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nei confronti di Google, che ha accusato l’azienda di monopolio nel settore delle ricerche online. La questione della separazione di Chrome dall’ecosistema di Google è diventata centrale nel dibattito legale, in cui il giudice Amit Mehta ha già emesso un verdetto contro l’azienda. Questo sviluppo è di particolare rilievo non solo per la società californiana, ma anche per il panorama tecnologico globale.

Contesto legale e proposta di separazione di Chrome

Il processo contro Google, noto come US v. Google, ha spinto il Dipartimento di Giustizia a esplorare varie soluzioni per una presunta violazione delle normative antitrust. Tra queste, la divisione di Chrome dall’azienda è stata proposta come rimedio potenziale. Negli ultimi anni, Google ha dominato il mercato delle ricerche online, rendendo difficile la competizione per altre aziende. La fase dei rimedi, iniziata in tribunale, ha riportato al centro dell’attenzione il tema della concorrenza nel settore digitale. Il piano di Google di fare appello contro la sentenza del giudice rappresenta una strategia per mantenere la propria posizione dominante e controbattere le accuse di pratiche anticoncorrenziali.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

OpenAI e la possibilità di acquistare Chrome

Nick Turley, il responsabile del prodotto di OpenAI, ha dichiarato in aula che l’azienda sarebbe interessata ad acquisire Chrome, se dovesse concretizzarsi la vendita. Questa affermazione è stata un notevole segnale d’allerta per il mercato. OpenAI ha già comunicato con Google l’anno scorso riguardo a una possibile collaborazione, mirata a integrare la tecnologia di ricerca di Google in ChatGPT. Tuttavia, OpenAI ha dovuto affrontare sfide significative nella qualità dei risultati forniti tramite Bing, un altro concorrente nel campo delle ricerche online.

Attraverso una mail presentata in aula, OpenAI ha espresso la convinzione che l’accesso all’API di Google sarebbe stato fondamentale per migliorare l’esperienza utente. Purtroppo, Google ha rifiutato di scegliere OpenAI come partner, lasciando la società con l’attuale assenza di collaborazioni significative.

La strategia di OpenAI e il progetto di indice di ricerca

OpenAI non si è fermata ai dialoghi con Google. L’azienda ha avviato lo sviluppo del proprio indice di ricerca, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza da fonti esterne. Inizialmente, il progetto prevedeva di far utilizzare a ChatGPT il proprio sistema di ricerca per l’80% delle query entro la fine del 2025. Tuttavia, alla luce delle attuali sfide, Turley ha testimoniato che la realizzazione di questo obiettivo potrebbe richiedere anni, sottolineando l’impegno di OpenAI nel miglioramento e nella qualità del servizio offerto.

La testimonianza di Turley al processo ha rivelato le ambizioni di OpenAI, ma anche le difficoltà nel realizzare un sistema di ricerca completamente autonomo. Con le sfide legali che bussano alla porta, il futuro di Chrome e le sue implicazioni nel panorama digitale rimangono focali e di grande interesse per gli operatori del settore e gli utenti finali.