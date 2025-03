Google e BABYMONSTER: Una collaborazione esclusiva in arrivo a Shibuya

Un eccitante evento si profila all’orizzonte per gli appassionati di K-Pop e tecnologia, con Google che ha dato il via a un’intrigante collaborazione con il gruppo femminile sudcoreano BABYMONSTER. Questa iniziativa, prevista per il 29 marzo 2025 a Shibuya, Giappone, farà tappa in un pop-up chiamato “Imagination Studio”, promettendo di offrire un’esperienza unica ai fan. Scopriamo i dettagli di questa intrigante partnership e cosa possiamo aspettarci da questo evento.

La teaser dei società giapponese di Google

Nelle ultime settimane, il profilo giapponese di Google su X ha cominciato a pubblicare immagini teaser che stuzzicano l’interesse degli utenti. Il primo di questi post, datato per il 29 marzo, mostra il logo di Google Pixel con una peculiarità: la lettera “P” è affiancata da corna da diavolo, dando un’aria misteriosa e suggestiva. La curiosità degli utenti è stata alimentata da sette emoji, sei cuori colorati e un impertinente diavolo viola, che hanno portato a un immediato dibattito riguardo l’identità della collaborazione, subito identificata con BABYMONSTER, la nota girl band K-Pop.

Progetti futuri: Imagination Studio

Il secondo post condiviso ha portato avanti le speculazioni, affermando che un “Monster pop-up” è in arrivo. Qui, l’immagine rivela il nome “Imagination Studio” e specifica Shibuya come locazione dell’evento. Inoltre, sette sagome sul fondo dell’immagine celebrano i membri della band: Rami, Ahyeon, Chiquita, Asa, Rora, Pharita e Ruka. Sebbene Google non abbia rivelato molti dettagli sul significato di “Imagination Studio”, ci si aspetta che sia un’esperienza coinvolgente, probabilmente in continuità con l’innovativo Pixel Studio, presentato in occasione dell’Australian Open.

La struttura del pop-up e la collaborazione con l’Australian Open

Quest’anno Google ha consacrato la sua presenza come smartphone ufficiale dell’Australian Open, impegnandosi per espandere la sua visibilità globale. In un evento all’inizio di gennaio, è stato allestito un Pixel Studio all’interno del Rod Laver Arena, permettendo agli appassionati di testare le funzionalità del Pixel 9 Pro. Gli utenti hanno trovato supporto da esperti “coaches” in grado di aiutare a catturare i migliori scatti utilizzando le avanzate capacità di editing in AI del dispositivo.

La simbiosi tra tecnologia e cultura pop è palpabile, ed è chiaro che Google sta mirando a costruire un ponte tra il mondo del K-Pop e le sue offerte tecnologiche. L’hype attorno a BABYMONSTER e alla loro presenza a Shibuya potrebbe rappresentare una svolta nel coinvolgimento dei fan, mentre crescono le attese per il lancio ufficiale del nuovo evento.

La creatività e l’innovazione di Google continuano a riscrivere le regole del gioco, creando spazi nuovi dove arte e tecnologia si intrecciano. Con il countdown che adesso è ufficialmente iniziato, i fan non vedono l’ora di scoprire cosa l’Imagination Studio avrà in serbo.