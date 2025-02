Google annuncia novità sulle garanzie per i dispositivi Pixel

A partire dal 24 febbraio 2025, Google ha introdotto importanti aggiornamenti riguardanti le garanzie sui suoi dispositivi Pixel. La multinazionale tecnologica ha avviato una collaborazione con un nuovo fornitore di assicurazioni, Asurion, che sostituisce Assurant, il precedente partner per i contratti di servizio. Questa modifica potrebbe portare a differenze nei termini e nelle esperienze di servizio per gli utenti dei dispositivi Pixel, ma i dettagli specifici delle nuove condizioni non sono stati chiariti nella pagina di supporto.

Cambiamenti nelle garanzie per i dispositivi Pixel

Con l'avvento di Asurion, gli utenti di Pixel possono aspettarsi un diverso livello di protezione. I dispositivi spediti prima del 24 febbraio 2025 resteranno sotto la copertura di Assurant. Ma per quelli nuovi, che verranno lanciati dopo questa data, Asurion fornirà le nuove polizze assicurative. Nonostante i dettagli su queste possibili differenze non siano stati resi noti, il cambiamento rappresenta un passo significativo nel tentativo di Google di migliorare l'esperienza dei suoi utenti.

Questa transizione è particolarmente importante considerando l'evoluzione del mercato degli smartphone e la crescente necessità per i consumatori di avere strumenti di protezione più efficaci per i loro dispositivi. I problemi di funzionamento e danni accidentali sono sempre più comuni, e i consumatori sono sempre più consapevoli dell'importanza di avere garanzie solide. Google, affrontando queste sfide, si propone di offrire soluzioni innovative e accessibili.

L'opzione di pagamento unico per la diversa copertura

Un aspetto notevole di questo aggiornamento è l'introduzione di una nuova opzione di pagamento per le garanzie, che prevede un addebito una tantum per una copertura di due anni. Questa scelta sembra rispondere alle esigenze degli utenti di Pixel, con il potenziale di semplificare le loro spese e garantire tranquillità nel lungo periodo. Prima di questa novità, la garanzia biennale era riservata solo ai dispositivi Fitbit, ma ora viene estesa a un'intera gamma di prodotti Pixel.

Nel contesto attuale, dove il costo degli smartphone e della tecnologia continua a crescere, avere una garanzia è diventato quasi indispensabile. Questo tipo di protezione offre una rete di sicurezza contro danni imprevisti e malfunzionamenti, elementi che possono rendere l'acquisto di un nuovo dispositivo un onere. Le nuove soluzioni proposte da Google sembrano mirare a migliorare l'immagine del marchio e a costruire un rapporto di fiducia con i propri consumatori.

Specifiche sui costi delle garanzie estese

La pagina di supporto aggiornata rivela che i dispositivi Pixel dalla serie 7 in avanti sono idonei per il piano di copertura biennale. Questo include i modelli recenti come il Pixel 9, 8, e 7, oltre ai dispositivi Pixel Tablet e Pixel Watch. Il costo per il piano di due anni varia a seconda del prodotto specifico. Per esempio, i Pixel 8 e 8 Pro hanno un costo di $159, mentre il Pixel 9 Pro e il Pixel 8 Pro sono quotati a $249. I dispositivi pieghevoli come il Pixel Fold richiedono un pagamento di $279 per la copertura biennale.

Per i modelli più economici come il Pixel 8a e il 7a, le assicurazioni sono disponibili a prezzi bassi, rispettivamente $109 e $99. Infine, il piano di garanzia di due anni per il Pixel Watch è di $89. Questi costi fila perfettamente nel contesto attuale di mercato, dove i consumatori cercano non solo prodotti innovativi, ma anche condizioni di garanzia maggiormente accessibili e competitive.