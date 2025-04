Google aggiunge finalmente il gesto del doppio tocco per spegnere lo schermo sui telefoni Pixel

L’ormai attesa funzione di spegnimento dello schermo con il doppio tocco potrebbe essere finalmente in arrivo sui telefoni Google Pixel. Questo gesto, comune tra i dispositivi concorrenti, è stato avvistato nella recente beta di Android 16. Anche se non è ancora attivato per gli utenti, le prime evidenze suggeriscono che potrebbe fare parte di un futuro aggiornamento.

Il gesto del doppio tocco: cosa c’è da sapere

La presenza del gesto per spegnere lo schermo tramite doppio tocco è stata evidenziata nell’ultima beta di Android 16, ma al momento non risulta attivo. Mentre molti smartphone di marche come Samsung, Xiaomi e OnePlus permettono agli utenti di spegnere la schermata di blocco con un semplice doppio tocco, i telefoni Pixel non offrono ancora questa opportunità. Sul Pixel, il doppio tocco sullo schermo di blocco non produce alcun effetto, contrariamente a ciò che avviene per accenderlo.

Nel contesto della competitività degli smartphone, questa mancanza si fa sentire, e gli utenti provenienti da altri marchi spesso si trovano spiazzati. Dall’esperienza utente alle funzioni avanzate di intelligenza artificiale, i telefoni Pixel sono apprezzati in vari aspetti, ma l’assenza di gesti intuitivi come quello del doppio tocco appare come una mancanza significativa.

Feedback sull’implementazione del gesto in Android 16

Nella nuova beta di Android 16, è stato riscontrato un avanzamento nella funzionalità del doppio tocco per spegnere lo schermo, anche se finora non è disponibile per il pubblico. In particolare, l’Android 16 Beta 4 non presenta alcuna impostazione visibile per attivare il gesto. Ciò nonostante, alcuni utenti sono riusciti a far funzionare il gesto, confermando che si tratta di un’implementazione ben congegnata, che permette di spegnere lo schermo con un semplice doppio tocco in un’area vuota della schermata di blocco.

Molte persone si sono chieste perché Google non avesse già introdotto questa funzione. Osservando il panorama delle funzionalità dei telefoni concorrenti, la presenza di gesti così basilari sembra quasi scontata. Tuttavia, la speranza è che questa novità possa essere la chiave per migliorare l’esperienza utente sui dispositivi Pixel.

Aspettative per il rilascio ufficiale del gesto

Ad oggi, le informazioni riguardo alla data di rilascio ufficiale del gesto del doppio tocco non sono chiare. Considerando che non è ancora attivo nella beta attuale, è improbabile che venga incluso nel lancio definitivo di Android 16. Alcuni analisti ipotizzano che potrebbe fare la sua comparsa durante i successivi aggiornamenti trimestrali, ma per ora non è possibile fare previsioni definitive.

Per chi non vuole aspettare, è disponibile un’app di terze parti chiamata Pixel Toolbox, che permette di attivare questa funzione in anticipo. Questo approccio ha già attirato l’attenzione di appassionati e utenti che hanno recentemente cambiato marchio, rendendo il passaggio alla piattaforma Google un po’ meno ostico.

Se sei uno dei tanti che ha recentemente cambiato il proprio dispositivo e senti la mancanza di questa funzione, la soluzione potrebbe essere a portata di mano. La comunità smartphone osserva con grande interesse l’evoluzione dei dispositivi Pixel, pronti a scoprire le novità che Google avrà in serbo per il futuro.