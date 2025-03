Google aggiorna le sue funzionalità AI con itinerari di viaggio personalizzati

L’innovazione tecnologica continua a rivoluzionare il modo in cui pianifichiamo i nostri viaggi, e Google sta facendo un importante passo avanti nel settore dell’intelligenza artificiale. Il colosso di Mountain View ha recentemente migliorato la funzionalità AI Overviews, che ora può generare itinerari di viaggio per interi paesi e regioni. Questa nuova caratteristica offre raccomandazioni su luoghi da visitare, ristoranti e tanto altro.

Nuove funzionalità di AI Overview in Google Search

Google ha potenziato le sue AI Overviews, inserendo la possibilità di elaborare piani di viaggio per specifiche regioni e paesi. Questa evoluzione rende il servizio ancora più utile per chi desidera organizzare un viaggio in modo efficiente. In precedenza, ottenere un itinerario dettagliato richiedeva l’uso di più domande nella barra di ricerca. Ora, con una semplice richiesta come “crea un itinerario per la Costa Rica con focus sulla natura”, gli utenti possono ricevere un piano comprensivo di attrazioni turistiche e opzioni di ristorazione.

Le foto e le recensioni caricate da altri utenti arricchiscono ulteriormente l’esperienza, offrendo spunti visivi e feedback reali sui luoghi proposti. Inoltre, la mappa interattiva permette una navigazione semplice tra le varie opzioni suggerite. Gli utenti possono anche esportare le raccomandazioni su Google Docs o Gmail, oppure salvarle in una lista personalizzata su Google Maps. Sebbene il servizio sia molto completo, chi preferisce non utilizzarlo potrà disattivare le AI Overviews.

Espansione delle lingue supportate in Google Lens e Circle to Search

Un altro aspetto significativo dell’aggiornamento riguarda l’espansione delle lingue supportate per le funzionalità di Circle to Search e Google Lens. Finora, queste funzioni erano accessibili solo in inglese, limitando il loro utilizzo a una porzione ristretta di utenti. Con l’implementazione delle lingue Hindi, Indonesiano, Giapponese, Coreano, Portoghese e Spagnolo, Google intende raggiungere un pubblico più ampio, consentendo a un numero maggiore di persone di sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale.

Utilizzando Google Lens nell’app su Android e iOS, gli utenti possono inquadrare i loro dintorni con la fotocamera dello smartphone e porre domande in linguaggio naturale, ricevendo risposte dettagliate e utili. L’introduzione delle lingue aggiuntive include anche la disponibilità della funzione in vari paesi, rendendo Google Lens una risorsa strutturata per i viaggiatori.

Nuove funzioni in Google Maps

Oltre alle novità riguardanti AI Overviews, Google Maps ha introdotto altre migliorie pensate per facilitare la pianificazione dei viaggi. Tra le funzioni segnalate c’è la lista degli screenshot, che consente agli utenti di salvare immagini utili di mappe e luoghi specifici, e il monitoraggio dei prezzi degli hotel, permettendo agli utenti di tenere d’occhio le variazioni di costo e pianificare le prenotazioni con maggiore efficienza.

Con queste innovazioni, Google si propone non solo di aiutare nel processo di pianificazione dei viaggi, ma di rendere l’intero processo più integrato e accessibile. Le nuove funzionalità offerte rendono più semplice trovare informazioni dettagliate sulla destinazione prescelta, rendendo ogni viaggio non solo una questione di spostamenti, ma un’esperienza ricca di informazioni preziose.

