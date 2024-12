Google aggiorna Android System Intelligence: novità per la funzione Now Playing su smartphone Pixel

Negli ultimi giorni, Google ha lanciato un aggiornamento per l'app Android System Intelligence, introducendo significative modifiche alle funzionalità della serie Pixel. Tra le novità più rilevanti si trova il miglioramento di "Now Playing", uno strumento che identifica le canzoni suonate nelle vicinanze, consentendo agli utenti di visualizzare le informazioni su tracce musicali in tempo reale. Questa revisione mira a perfezionare l'esperienza utente e ad adattare la funzionalità alle esigenze degli amanti della musica.

Aggiornamenti per la funzione "Now Playing"

L'aggiornamento alla versione 15 dell'app Android System Intelligence, sebbene privo di un changelog dettagliato, porta con sé alcuni miglioramenti per la funzione "Now Playing". Questa caratteristica è accessibile attraverso il menu "Impostazioni" e risulta particolarmente utile per coloro che desiderano avere informazioni sui brani che ascoltano in giro. I sviluppatori di Google hanno voluto rendere l’esperienza più fluida e ricca di contenuti.

Con questo nuovo aggiornamento, Google ha implementato tre novità che stavano per essere rilasciate dalla versione precedente. Ora, la funzione "Mostra pulsante di ricerca nella schermata di blocco" è stata sostituita da "Migliora Now Playing". Questa opzione consente di utilizzare la ricerca di Google per identificare brani non riconosciuti dal dispositivo e per reperire le copertine degli album. Un suggerimento incluso all’interno della “Cronologia di Now Playing” invita gli utenti a attivare questa funzione per ampliare le possibilità di riconoscimento musicale e l’assegnazione di copertine. È importante notare, però, che le copertine degli album non sono ancora visibili all'interno dell’app, ma si prevede che questa novità sarà disponibile con il Pixel Drop di dicembre 2024.

Nuove funzionalità nella cronologia musicale

Un'altra interessante novità apportata dall’aggiornamento riguarda l'introduzione della voce "Lettore musicale predefinito" nella pagina principale di Now Playing. Questa funzione consente agli utenti di selezionare quale app musicale installata sul proprio smartphone aprirà automaticamente i brani presenti nella cronologia. Questa personalizzazione migliora ulteriormente l'interazione dell'utente con il dispositivo, offrendo una connessione immediata e pratica con la musica che desiderano ascoltare.

La presentazione finale della funzionalità, una volta completato il rilascio, includerà un mix delle voci attuali. Gli utenti troveranno le opzioni "Notifiche", "Migliora Now Playing", "Cronologia di Now Playing" e "Lettore musicale predefinito", rendendo più semplice e chiaro l'accesso alle varie funzioni legate al riconoscimento musicale.

Come aggiornare Android System Intelligence

Per tutti gli utenti che possiedono uno smartphone Pixel, l'aggiornamento a Android System Intelligence versione 15 è in fase di distribuzione graduale. Qualora non si sia ancora ricevuto l’aggiornamento, gli utenti possono fare riferimento al Google Play Store per controllare la disponibilità dell’update. Accedendo alla pagina dell'applicazione, è sufficiente premere il pulsante "Aggiorna" se viene visualizzata l'opzione.

Considerando l’importanza che la musica riveste nella vita quotidiana degli utenti, questi miglioramenti offrono un servizio ancora più performante e personalizzato. Con ogni nuova versione, Google dimostra il suo impegno nel fornire una user experience ottimale per gli utenti della serie Pixel, cercando sempre di rispondere alle esigenze crescenti dei consumatori.