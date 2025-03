Google accelera l’avvio dei dispositivi Android con il nuovo Pixel 10

Google ha intrapreso un interessante aggiornamento per il processo di avvio dei dispositivi Android, che punta a ridurre i tempi di caricamento dei moduli del kernel. Questa modifica, testata sul nuovo Pixel 10, promette di ottimizzare l’esperienza dell’utente, rendendo l’accensione del dispositivo più veloce. Scopriamo più nel dettaglio come questo cambiamento influirà su tutti gli smartphone Android.

La novità del caricamento parallelo dei moduli

Di recente, un ingegnere di Google ha rivelato che, grazie a un’ottimizzazione nel processo di avvio, i tempi di caricamento del Pixel 10 sono diminuiti del 30%. Questo miglioramento non è limitato solo a questo modello, perché si prevede che influenzerà anche altri dispositivi Android, una volta implementato nell’architettura del sistema operativo. L’innovazione è stata avvistata nel codice dell’Android Open Source Project , il che conferma che si tratta di un cambiamento accessibile a tutti i produttori di smartphone che utilizzano Android.

L’intervento tecnico prevede l’aggiunta di una modalità di prestazione nel caricamento dei moduli del kernel, che sono componenti fondamentali per l’interazione tra il sistema operativo e l’hardware del dispositivo. Con questo aggiornamento, Google riesce ad ottimizzare un collo di bottiglia che precedentemente limitava la velocità di caricamento, consentendo un accesso più rapido ai moduli essenziali.

Implicazioni per la serie Google Pixel 10

Sebbene il Pixel 10 non sia ancora stato lanciato sul mercato e manchino notizie ufficiali su tutte le sue funzionalità, il miglioramento della velocità di avvio è già un elemento che salta all’occhio. Attraverso fonti non ufficiali, abbiamo avuto la possibilità di visionare alcuni render dei nuovi modelli della serie Pixel 10, il che ha suscitato interesse tra gli appassionati del marchio.

Il fatto che il cambiamento sia stato testato anche su un Pixel Fold fa supporre che non si tratti di un’ottimizzazione limitata alla nuova generazione di dispositivi, bensì una modifica destinata a tutti i telefoni Android, aperta a tutti i partner hardware di Google. Questo porta a pensare che gli effetti positivi del miglioramento saranno avvertiti non solo dai possessori di Pixel, ma da un’ampia gamma di utenti Android.

La tecnica dietro il miglioramento dei tempi di avvio

Dal punto di vista tecnico, il miglioramento apportato da Google si inserisce in una fase del processo di inizializzazione multi-stadio del sistema Android, successiva al caricamento del kernel Linux. Durante questa fase, vengono caricati i moduli essenziali del kernel, che ampliano le funzionalità del sistema operativo e possono essere gestiti in base alle esigenze dell’utente. L’ottimizzazione proposta modifica il modo in cui questi moduli vengono caricati, andando a rimuovere i punti critici che rallentavano il processo.

Sebbene ci si attenda una riduzione significativa dei tempi di caricamento, è importante notare che il 30% di riduzione in questa fase non implica necessariamente un tempo di avvio dell’intero dispositivo che si riduce nella stessa misura. È difficile sapere quanto di questo miglioramento sarà percepito dall’utente finale, ma rimane un passo interessante nella continua evoluzione del sistema operativo.

In attesa del lancio ufficiale, questi cambiamenti rappresentano una parte fondamentale della strategia di Google per mantenere la competitività nel panorama degli smartphone. La trasparenza nell’evoluzione del software, pur restando dietro le quinte, potrebbe rivelarsi una mossa vincente per i dispositivi Android del futuro.