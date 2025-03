Gli utenti globali passano più di sei ore al giorno online: ecco i dati del 2024

Nel 2024, la media del tempo trascorso online dagli utenti a livello mondiale è stata di sei ore e 38 minuti al giorno. Questo rappresenta un incremento di sette minuti rispetto all’inizio dell’anno, ma una diminuzione di due minuti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Stando ai rapporti forniti dal portale Stocklytics, Brasiliani e Sudafricani sono i campioni di navigazione, con una media che supera le nove ore quotidiane, mentre altre otto nazioni registrano valori decisamente superiori alla media globale.

I paesi più connessi

Il mondo di oggi è caratterizzato da una connessione senza precedenti. L’espansione dei social network, dei servizi di streaming e dell’attività lavorativa svolta da remoto ha notevolmente contribuito ad aumentare il tempo di utilizzo giornaliero di internet. Secondo il Global 2025 Digital Overview Report, nel quarto trimestre del 2024 gli utenti mondiali hanno continuato a spendere una media di sei ore e 38 minuti online, un dato relativamente stabile rispetto all’anno precedente, ma con notevoli differenze geografiche.

Il confronto tra diverse nazioni evidenza disparità significative: alcune nazioni sono in forte crescita, mentre altre restano indietro. Le statistiche mostrano che 22 paesi presentano un utilizzo superiore alla media internazionale, con dieci di essi che spiccano per un consumo decisamente elevato. Al vertice della classifica si trovano Sud Africa e Brasile. I cittadini sudafricani, ad esempio, hanno passato in media nove ore e 37 minuti online al giorno, ben tre ore in più rispetto alla media globale, traducendosi in un incredibile ammontare annuo di 3420 ore o 142 giorni interi di navigazione per ogni persona. Il Brasile segue con un media di nove ore e nove minuti giornalieri.

Nazioni che emergono nel digital

Altre nazioni che stanno guadagnando terreno nel mondo digitale includono le Filippine, il Cile e la Colombia, tutte con un tempo medio di attività online vicino alle otto ore e 45 minuti al giorno. In aggiunta, Argentina, Russia e Malesia si caratterizzano per un uso di internet significativo, superando le otto ore giornaliere nei momenti di veglia. Gli Stati Uniti si confermano l’unico paese sviluppato con un utilizzo di internet superiore alla media mondiale: nel 2024, i cittadini americani hanno navigato per sei ore e 40 minuti giornalmente, oltre mezz’ora in più rispetto ai canadesi e un’ora rispetto a britannici, italiani e spagnoli.

Giappone: il paese con meno ore online

Un dato che suscita sorpresa è la posizione del Giappone, ultimo nella lista per tempo speso online. Nonostante il paese sia noto per la propria leadership in innovazione tecnologica e per l’ampia disponibilità di connessioni rapide, la media di utilizzo di internet è sorprendentemente bassa. Infatti, nel 2024, i giapponesi hanno trascorso solo quattro ore e nove minuti al giorno online, due ore e mezza in meno rispetto alla media globale. Anche la Danimarca mostra dati simili, con una media di cinque ore e dieci minuti quotidiane, suggerendo che fattori culturali come gli impegni lavorativi e uno stile di vita che favorisce il distacco da internet possano influenzare questi dati.