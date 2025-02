Giornata mondiale per la sicurezza in rete: focus su come navigare in modo sicuro nel mondo digitale

Il 11 febbraio si celebra il Safer Internet Day, una giornata dedicata alla consapevolezza sulla sicurezza in rete, rivolta a tutti, ma in particolare ai più giovani. Questa iniziativa globale si propone di fornire informazioni e strumenti per affrontare le sfide della vita digitale, rendendo Internet un luogo più sicuro. In questa occasione, App Store offre risorse e suggerimenti per aiutare le famiglie a garantire un'esperienza online più sicura e salutare.

Le iniziative di Apple per la sicurezza online

App Store ha ideato una storia intitolata “Una vita digitale più sana” per celebrare questa importante giornata. È un'iniziativa pensata per educare gli utenti su come attivare le funzioni di sicurezza sui dispositivi Apple. Tra i temi trattati ci sono le migliori pratiche da seguire e una selezione di app e giochi progettati per promuovere un'esperienza digitale incentrata sulla sicurezza.

Apple si concentra sulla protezione della privacy e sulla sicurezza online, proponendo diverse funzioni integrate per tutelare i membri della famiglia. Sono strumenti pensati per garantire un ambiente sicuro quando si naviga su Internet, fondamentali soprattutto per i più piccoli.

Creazione e gestione degli account per minori

Una delle prime fasi per garantire la sicurezza online dei minori è la creazione di un account Apple dedicato. È un'operazione semplice che consente di impostare controlli parentali adeguati. In questo modo, è possibile gestire e limitare il tempo trascorso con le app disponibili su App Store, selezionando app e categorie appropriate per le varie fasce d'età.

Per creare un account, basta seguire alcuni passaggi in Impostazioni: toccare il proprio nome, accedere alla sezione Famiglia e poi fare clic sull’icona “Aggiungi membro”. Qui si può scegliere “Crea un account per bambini”, seguendo le istruzioni a schermo per brindare a una presenza sicura nel mondo digitale.

Impostazioni e funzioni utili dei dispositivi

Per garantire una navigazione controllata, esistono diverse funzionalità sui dispositivi Apple, come il Tempo di utilizzo, le Pause di utilizzo, la funzione "Chiedi per acquistare" e le Restrizioni contenuti e privacy. Il Tempo di utilizzo consente di stabilire un limite di ore per l'uso delle app, mentre la Pausa di utilizzo permette di programmare intervalli senza schermo durante la giornata, come durante i pasti o prima di andare a dormire.

La funzione "Chiedi per acquistare" consente ai genitori di approvare il download di nuove app, mentre le Restrizioni contenuti e privacy permettono di impostare il rating di idoneità per giochi, contenuti musicali e siti web. Queste impostazioni si integrano con l'impegno di molti sviluppatori a realizzare applicazioni che supportano un'esperienza sicura per i bambini, dalle piattaforme educative ai social.

App e suggerimenti per un'ambiente digitale sano

Oltre a garantire le impostazioni di sicurezza, ci sono diverse app disponibili per aiutare le famiglie a gestire la propria vita digitale. Tra le più indicate troviamo Kidslox, che permette di controllare il tempo di utilizzo dello schermo e di filtrare contenuti inappropriati. Qustodio è un'altra app utile, che fornisce report dettagliati ai genitori sul comportamento online dei propri figli, permettendo una gestione più accurata.

Un'altra risorsa è Mr Arthur: Temps Ecran Educatif, che insegna ai bambini a riflettere sul tempo passato davanti allo schermo, spingendoli a sviluppare un atteggiamento responsabile. One Sec aiuta a gestire le abitudini legate ai social media, obbligando a una pausa prima di accedere a determinati siti. Infine, Attentive – Digital Wellbeing incoraggia abitudini digitali più sane, proponendo tecniche scientifiche per ridurre il tempo trascorso sugli smartphone.

Educazione e divertimento in famiglia

Nell'App Store sono disponibili numerose app educative che non solo offrono intrattenimento, ma anche occasioni per sviluppare abilità sociali e migliorare la resilienza dei bambini. Queste applicazioni sono progettate con criteri rigorosi di moderazione per garantire un ambiente online sicuro. Promuovono l'apprendimento e aiutano i più giovani a diventare utenti consapevoli e responsabili del digitale, creando così una generazione più informata e protetta.