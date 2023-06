Giochi online gratuiti per le serate con gli amici

Se stai cercando giochi online gratuiti da giocare con i tuoi amici, sei nel posto giusto. In questo articolo, ti forniremo una lista dei migliori giochi multiplayer online per due giocatori che puoi giocare direttamente dal tuo browser. Che tu stia cercando giochi da giocare con un amico sulla stessa macchina o titoli per giocare da remoto, abbiamo ciò di cui hai bisogno per divertirti. E il meglio di tutto, tutto ciò di cui hai bisogno per giocare è una finestra del browser. Quindi preparati a divertirti con questi giochi che offrono un’esperienza di gioco pulita e coinvolgente, ma soprattutto gratis.

Giochi online per giocare con gli amici sullo stesso computer

Questi giochi su browser per due giocatori offrono un’esperienza di gioco divertente e coinvolgente per te e un amico sullo stesso computer. Molti di questi titoli possono essere giocati anche sul tuo smartphone. Tutti questi giochi sono relativamente leggeri e non dovrebbero richiedere molte risorse al tuo sistema. Per assicurarti di avere le migliori prestazioni possibili, ti consigliamo di ottimizzare il tuo PC. In questo modo, sarai pronto per giocare con il massimo delle prestazioni. Iniziamo quindi con l’elenco dei giochi online gratuiti.

8 Ball Billiards Classic

8 Ball Billiards Classic è un gioco di biliardo virtuale. Si gioca a turni, cercando di intascare le palle a strisce o a colori pieni, a seconda del tipo di palla che viene colpita per prima e immessa in un buco. Anche se si gioca principalmente utilizzando il mouse, sorprendentemente il gioco si presta bene all’uso del touchpad su un laptop. Prima di tutto, devi allineare il tuo tiro utilizzando le linee guida.

Quindi, sposta il mouse sull’indicatore di forza e tira indietro il bastone finché non raggiungi la quantità di potenza desiderata per il colpo. 8BBC è sicuramente uno dei migliori giochi di biliardo gratuiti online, perfetto da giocare con amici. Non è richiesta alcuna registrazione ed è possibile giocare con un massimo di due giocatori. Inoltre, è possibile giocare con gli amici online utilizzando lo stesso PC.

https://play.famobi.com/8-ball-billiards-classic

Gunball

Gunball è un gioco che unisce il calcio e le pistole in un’esperienza di pixel art. In questo gioco, tu e un amico controllate due personaggi sullo schermo, ognuno con una pistola e un palo da proteggere. Una grande palla rossa si trova nel mezzo del campo e il vostro obiettivo è quello di sparare la palla nella porta avversaria per segnare un punto. Il primo giocatore a segnare cinque punti vince la partita.

Tra i giochi per browser 1v1, questo gioco è un ottimo esempio di design di gioco semplice ma divertente. È necessario muoversi rapidamente sullo schermo per sparare e difendersi allo stesso tempo, e giocare con un amico rende l’esperienza ancora più divertente.

Non è richiesta alcuna registrazione per giocare e il gioco supporta un massimo di due giocatori che giocano contemporaneamente. Inoltre, è possibile giocare in multiplayer sullo stesso PC, ma è necessaria una connessione Internet per giocare.

https://lootbndt.itch.io/gunballin-

FireFall

FireFall è un gioco molto divertente, ma anche estremamente competitivo quando si gioca in modalità a due giocatori. Il tuo avversario non può superarti, quindi devi usare il tuo personaggio per spingerlo o bloccarlo, mentre una palla di fuoco si abbatte su di lui. È un gioco deliziosamente malvagio, uno dei nostri giochi preferiti da giocare online con gli amici.

Non è necessaria alcuna registrazione per giocare e il gioco è limitato a un massimo di due giocatori che giocano contemporaneamente. È possibile giocare utilizzando lo stesso PC in modalità multiplayer. È richiesta una connessione Internet per giocare.

https://bubblebathgames.itch.io/firefall

Gravity Shift

Gravity Shift è un gioco online per due giocatori che richiede la collaborazione tra i partecipanti per risolvere enigmi basati sulla fisica. I giocatori controllano due personaggi sullo schermo, uno con i tasti WASD e l’altro con i tasti freccia. Ogni livello richiede di premere tutti i pulsanti presenti, aprendo così il portale al livello successivo. I giocatori possono trovare tessere che invertano la gravità del loro personaggio, aggiungendo una dimensione extra alla dinamica di gioco. Si tratta di un gioco divertente che richiede coordinazione e pensiero strategico di squadra.

Nessuna registrazione è necessaria per giocare a Gravity Shift, che supporta al massimo due giocatori. I giocatori giocano contemporaneamente sulla stessa piattaforma, connessi alla stessa partita multiplayer per PC tramite connessione Internet.

https://chaoticpixel.itch.io/gravity-shift

Money Movers

Money Movers è uno dei giochi per due giocatori online più impegnativi e coinvolgenti. In questo gioco, interpreti due fratelli che lavorano insieme per organizzare un jailbreak. Ogni livello presenta una serie di ostacoli e puzzle che devono essere risolti per raggiungere l’uscita della prigione. Il fratello maggiore è più forte e può raccogliere e lanciare oggetti, ma è anche meno agile del fratello minore, che è veloce e può saltare in alto.

Utilizzando le loro abilità in combinazione, dovrai pensare in modo strategico e agire velocemente per evitare le guardie e superare gli ostacoli. Money Movers è un gioco stimolante e impegnativo che ti farà divertire con il tuo amico mentre lavorate insieme per superare ogni sfida. E se completi il gioco, ci sono anche due sequel entusiasmanti da provare: Money Movers 2 e Money Movers 3.

Non c’è bisogno di registrarsi per giocare, e il gioco supporta un massimo di due giocatori che possono giocare contemporaneamente. Il gioco è disponibile sullo stesso multiplayer per PC, quindi assicurati di avere una connessione Internet stabile per giocare senza problemi.

https://html5.gamedistribution.com/c035e676ef654227b1537dabbf194e00/

Pong 2

Pong 2 è un gioco online che offre una nuova versione del classico gioco Pong. In questo gioco, ogni giocatore controlla una paletta sui lati opposti dello schermo mentre la pallina si muove avanti e indietro nel mezzo. Una delle cose migliori di Pong 2 è la possibilità di personalizzare le impostazioni del gioco, tra cui la velocità della pallina e delle palette per entrambi i giocatori.

Raccomandiamo una velocità della palla di 15-20 e una velocità delle palette di 10. Puoi anche cambiare lo sfondo e il colore delle palette per aggiungere un tocco personale al gioco. Una volta impostate le impostazioni, basta stabilire un obiettivo di punti per determinare il vincitore e iniziare a giocare. Il primo giocatore controlla la propria paletta con i tasti freccia su e giù, mentre il secondo utilizza i tasti W e S.

Pong 2 è un gioco semplice ma divertente, che ti permette di passare del tempo con un amico e mettere alla prova le tue abilità in un gioco classico. Non è richiesta alcuna registrazione per giocare, e il gioco è disponibile per un massimo di due giocatori contemporaneamente. Questo gioco multiplayer per PC richiede solo una connessione Internet per iniziare a giocare.

https://pong-2.com/

Bowman

Bowman è un gioco di tiro con l’arco online che ti permette di sfidare un amico per vedere chi è il miglior arciere. Puoi scegliere di giocare contro l’IA o contro un amico. L’obiettivo è quello di colpire l’avversario con le tue frecce. Devi calcolare la giusta angolazione e la giusta quantità di forza da mettere nel tuo tiro per colpire l’obiettivo. Il gioco può essere reso più impegnativo aggiungendo vento e ostacoli che rendono più difficile colpire l’avversario. In alternativa, puoi rendere il gioco più divertente sfidando il tuo amico a colpire la testa dell’avversario. Il gioco è giocato a turno, con un giocatore che tira alla volta.

Nessuna registrazione è richiesta per giocare a Bowman e puoi giocare con un massimo di due giocatori. Il gioco ha una modalità multiplayer online per PC e richiede una connessione Internet stabile.

https://www.crazygames.com/game/bowman

Paddle Battle

Paddle Battle è un gioco online simile all’air hockey, in cui i giocatori usano le loro palle per colpire una palla arancione nella porta dell’avversario, utilizzando le pareti della tavola per rimbalzare. La prima persona a raggiungere un determinato punteggio o quella con il punteggio più alto alla fine del tempo di gioco vince la partita. Puoi personalizzare il gioco modificando leggermente la forma della tavola per rendere più impegnativo manovrare la pallina.

Non ci sono limiti di tempo e una partita può durare da un minuto fino a 10 minuti o anche più. È un gioco divertente e coinvolgente per giocare con un amico o un familiare. Nessuna registrazione è necessaria e il gioco supporta un massimo di due giocatori che giocano contemporaneamente sulla stessa piattaforma multiplayer per PC, richiedendo solo una connessione Internet.

https://www.crazygames.com/game/paddle-battle

Get on Top

Get on Top è un gioco divertente e semplice che farà ridere te e il tuo amico. Il tuo obiettivo è inchiodare la testa del tuo avversario a terra rimanendo in cima per evitare che ti venga fatto lo stesso. Puoi farlo saltando, tirando e spingendo il tuo avversario, il tutto mentre le tue mani sono legate a lui. È come un gioco di wrestling virtuale. Ciò che rende il gioco così divertente è vedere tutti i modi bizzarri in cui i personaggi si muovono mentre entrambi cercate di rimanere in cima e non rimanere bloccati.

Il primo giocatore a segnare 11 punti vince. Il gioco non richiede registrazione e permette un massimo di due giocatori che giocano contemporaneamente. È disponibile il multiplayer per PC e richiede una connessione Internet.

https://www.twoplayergames.org/game/get-on-top

Giochi online per giocare con gli amici su computer diversi

Sebbene sia divertente giocare con il tuo amico sullo stesso PC, ci sono momenti in cui potresti essere separato da loro o quando vuoi giocare con i tuoi fratelli che hanno il proprio PC. In tal caso, esistono giochi che consentono di giocare su diversi computer contemporaneamente. Scopriamo insieme alcune delle migliori opzioni di giochi online per giocare con gli amici su computer diversi.

Lichess

Se sei alla ricerca di una sfida intellettuale, non c’è niente di meglio dei giochi online 1v1 basati sugli scacchi. Lichess è senza dubbio uno dei migliori giochi di scacchi online da scegliere se vuoi iniziare rapidamente una partita con un avversario reale senza doverti registrare. La grafica è piacevole ed è possibile selezionare diverse opzioni di tempo di gioco. Inoltre, il sito offre una chat room, diverse modalità di gioco e persino una scheda di analisi.

La funzionalità più interessante è la possibilità di richiedere la ripetizione di una mossa, il che può essere utile quando si gioca con gli amici. Non è necessaria alcuna registrazione e puoi giocare contro un massimo di due giocatori online su diversi computer.

https://lichess.org/

Speed ​​Sudoku

Il Sudoku è un intrigante rompicapo, che rappresenta uno dei giochi preferiti online per due giocatori. Grazie a Speed Sudoku, puoi giocare a Sudoku con i tuoi amici online! Registrati e crea un nuovo gioco o unisciti a uno già esistente. Puoi avere fino a quattro giocatori, oppure giocare in due, proteggendo il tuo gioco con una password per mantenerlo privato.

Durante la partita, potrai vedere i progressi degli altri giocatori in percentuale, mantenendo così acceso il tuo spirito competitivo. La registrazione è necessaria per giocare. Un massimo di quattro giocatori I giocatori giocano contemporaneamente Gioca con gli amici online su diversi computer.

http://www.speedsudoku.com/

Ludo King

Ludo, un vecchio gioco da tavolo, è diventato sensazionale online grazie a Ludo King, l’app migliore per giocare a questo gioco è quella di Facebook. Ludo King offre diversi modi per giocare con gli amici. Puoi giocare localmente sullo stesso computer o con gli amici su un altro computer o app mobile. Puoi persino giocare su un browser mentre i tuoi amici usano l’app Ludo King. Il gioco è semplice, basato sui dadi e imparerai rapidamente le regole.

L’obiettivo è portare i tuoi quattro birilli dal punto di partenza alla tua “casa”, mentre uccidi le pedine degli amici atterrando sulla stessa casella in cui si trovano, evitando i loro tentativi di prenderti. Su un browser, puoi giocare a Ludo King solo tramite Facebook. Avrai bisogno di un account Facebook per trovare gli amici sul social network che giocano.

https://www.facebook.com/gaming/play/ludo-king-instant

JigsawPuzzles.io

Se stai cercando un modo rilassante per trascorrere del tempo con un amico online, JigsawPuzzles.io è la scelta perfetta. Questo gioco per browser ti permette di risolvere insieme un puzzle gigantesco in un’ambientazione divertente e rilassante. La registrazione è facile: accedi con il tuo account Google, Facebook o Twitter e scegli il tipo di puzzle che preferisci, dalle immagini di natura alle opere d’arte. Puoi selezionare il numero di pezzi e decidere chi può aiutarti a completarlo.

Una volta configurato il gioco, puoi invitare i tuoi amici attraverso il link di gioco e iniziare a giocare. Puoi persino chattare dal vivo all’interno del gioco. Il gioco è facile da usare, basta trascinare e rilasciare i pezzi del puzzle con il mouse. JigsawPuzzles.io assegna a ogni giocatore un colore diverso per tenere traccia delle mani in movimento e salva automaticamente i progressi nel caso in cui tu debba fermarti a metà strada.

https://jigsawpuzzles.io/

Battleship

Se sei alla ricerca di un modo gratuito per giocare a Battaglia navale online, abbiamo il gioco perfetto per te. Il funzionamento è lo stesso di sempre: invita un amico attraverso un link, posiziona le tue navi su una griglia 10×10 e dichiara di essere pronto per iniziare. Scegli un punto sulla griglia del tuo avversario e prova a colpire le sue navi; il gioco continua finché non hai affondato tutte le navi del tuo avversario o finché non hai perso le tue.

Se non hai amici online con cui giocare, puoi anche optare per una partita casuale con un giocatore sconosciuto. Il gioco è sempre disponibile e ci sono sempre persone in cerca di una partita veloce.

http://en.battleship-game.org/

Conclusioni

In conclusione, i giochi online gratuiti sono una fantastica opzione per trascorrere del tempo con gli amici, anche a distanza. Abbiamo visto come ci siano molte scelte tra cui optare, da giochi di carte, da tavolo, passando per i giochi classici come Battleship. JigsawPuzzles.io è un’opzione interessante per coloro che preferiscono giochi meno competitivi e più collaborativi. La cosa migliore di tutti questi giochi è che non richiedono alcuna registrazione o l’impostazione di un account. Si può semplicemente cliccare sul link e iniziare a giocare immediatamente.

La maggior parte di questi giochi offre la possibilità di giocare con amici o sconosciuti, offrendo una vasta gamma di opzioni. Sia che tu voglia organizzare una serata di gioco virtuale con gli amici o semplicemente passare un po’ di tempo da solo, ci sono molte opzioni disponibili online. Quindi, cosa aspetti? Vai avanti e scegli il gioco che più ti piace e divertiti.