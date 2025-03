Gemini: Le innovazioni dell’assistente Google in arrivo tra novità e funzionalità

Il chatbot Gemini, sviluppato da Google, sta vivendo un momento di forte crescita, immergendosi sempre più nel panorama dei servizi dell’azienda di Mountain View. Con l’introduzione di nuove funzionalità e un’interfaccia rinnovata, Gemini si consolida come uno dei progetti più innovativi dell’azienda, creando interesse tra gli utenti e i tecnologi.

Nuovo menù “+” nell’app di Gemini

Negli ultimi giorni, Google ha avviato il rollout di un aggiornamento che introduce un nuovo menù “+” all’interno dell’app di Gemini. Questa nuova interfaccia, già anticipata nei mesi precedenti, offre ora un accesso più intuitivo e diretto alle recenti funzionalità. Il menù, che migliora l’esperienza utente, permette di allegare rapidamente elementi alla conversazione, inclusi file da Google Drive e immagini, ma introduce anche nuove opzioni.

Le due nuove funzionalità integrate sono Deep Research e Canvas. Deep Research consente di ricevere risposte più dettagliate, mentre Canvas permette di scrivere e modificare documenti o codice. Queste opzioni sono presentate in un carosello di pulsanti, un cambiamento significativo rispetto alla precedente disposizione ad elenco, conferendo un aspetto più moderno e fruibile all’interfaccia.

Canvas e Audio Overview: Le ultime aggiunte di Gemini

Un’importante evoluzione dell’assistente Google è rappresentata dalle funzionalità Canvas e Audio Overview, lanciate di recente e ora disponibili per tutti gli utenti. Canvas, come strumento creativo, offre la possibilità di generare e modificare contenuti in tempo reale, ricevendo feedback e suggerimenti su come migliorare i risultati ottenuti. Questa funzionalità ha il potenziale di trasformare l’approccio degli utenti alla creazione di documenti, rendendo il processo più interattivo.

D’altra parte, Audio Overview trasforma i documenti in un formato audio coinvolgente. Questa funzione permette di ascoltare i contenuti attraverso un dialogo tra due intelligenze artificiali, rendendo l’informazione più accessibile e interessante. Gli utenti semplicemente caricano un file e possono ascoltare la sintesi in un formato podcast dopo pochi minuti, rendendo l’app utile non solo per la gestione testi, ma anche per la fruizione di contenuti audio.

Cambiamenti nella UI e nuove funzionalità nell’app

L’interfaccia di Gemini ha subito recenti modifiche significative, a cominciare dalla schermata iniziale. Gli utenti ora noteranno che l’apertura dell’assistente attiva automaticamente la tastiera, facilitando l’inserimento di domande senza necessitare di ulteriori tap. Inoltre, sono stati introdotti suggerimenti immediati nel campo di input, che cambiano dinamicamente, rendendo più fluida l’interazione con l’assistente.

Le novità riguardano anche i modelli di interazione disponibili per i diversi piani utente. Per chi utilizza la versione gratuita, nuovi modelli come il 2.0 Flash e il Modello Deep Research sono ora accessibili. Quest’ultimo, precedentemente riservato agli abbonati, permette ricerche dettagliate, analizzando fonti multiple e fornendo una visione più completa. Per gli utenti Gemini Advanced, è stata introdotta la versione Pro Experimental, progettata per operare su compiti più complessi e offrendo prestazioni superiori.

Estensioni trasformate in app e altre innovazioni

Una trasformazione significativa riguarda le Estensioni, che ora vengono chiamate App, semplificando la terminologia e chiarendo le funzioni disponibili. Questo cambiamento ha come obiettivo quello di semplificare l’interazione tra Gemini e altre applicazioni, migliorando l’efficienza e l’usabilità della piattaforma.

In aggiunta, la nuova funzionalità di Informazioni salvate consente all’assistente di memorizzare dettagli specifici per personalizzare l’esperienza dell’utente, adeguando le risposte agli interessi e preferenze individuali. Questo permette a Gemini di offrire un servizio più su misura, risultando sempre più efficace nel soddisfare le esigenze degli utenti.

Impostazioni linguistiche e sicurezza nell’accesso all’app

Le impostazioni di Gemini si arricchiscono con la nuova opzione per la scelta delle lingue, permettendo agli utenti di selezionare due lingue per le interazioni vocali. Questo aggiornamento non solo aumenta la flessibilità dell’assistente, ma rende l’usabilità dell’app molto più accessibile per coloro che parlano lingue diverse.

Per chi desiderasse scaricare o aggiornare Gemini, è possibile farlo attraverso il Google Play Store o accedendo alla versione web dell’app. È fondamentale assicurarsi che sia installata l’ultima versione di Google App, che integra tutte le capacità dell’assistente, garantendo così l’accesso completo a tutte le recenti funzionalità e miglioramenti.