Galaxy M54, ufficiale il nuovo mid-range: tutte le specifiche

Pochi giorni dopo il lancio del Galaxy A54 5G, Samsung ha presentato ufficialmente anche un altro telefono di fascia media, il Galaxy M54, che ha praticamente le stesse caratteristiche dell’A54 5G ma con qualcosa in più. Lanciato in Medio Oriente, il nuovo smartphone si distingue soprattutto per la presenza di una fotocamera principale ad alta risoluzione e una batteria ancora più grande.

Il Galaxy M54 presenta uno schermo Super AMOLED Plus da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Lo schermo è più grande rispetto a quello del Galaxy A54 5G: per supportarlo, il telefono risulta equipaggiato con una batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 25 W.

Il dispositivo è inoltre dotato di una fotocamera anteriore da 32 MP, mentre sul retro troviamo tre fotocamere: una fotocamera OIS principale da 108 MP, una fotocamera ultrawide da 8 MP e una fotocamera macro da 2 MP. Il telefono può registrare video 4K 30fps utilizzando sia la fotocamera anteriore che quelle posteriori.

Samsung ha dotato il Galaxy M54 del processore Exynos 1380, con 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e uno slot per schede microSD (fino a 1 TB). Lo slot per schede di memoria è ibrido, pertanto è possibile inserire una scheda microSD o una scheda nano SIM secondaria. Il telefono supporta GPS, sub-6GHz 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC e una porta USB di tipo C.

Lo smartphone esegue inoltre il software One UI 5.1 basato su Android 13 e può anche contare su un sensore di impronte digitali montato lateralmente. Il telefono non dispone invece di una certificazione IP67 (resistenza ad acqua e polvere, ndr) e nemmeno di altoparlanti stereo, che invece troviamo a bordo del Galaxy A54 5G. Il nuovo telefono di Samsung – disponibile nelle varianti di colore Silver e Navy Blue – ha una protezione Gorilla Glass 5 per lo schermo, ma la cornice e il retro sono in plastica.

Samsung non ha ancora rivelato il prezzo del Galaxy M54, ma dovrebbe farlo presto. Al momento non è chiaro se il device sbarcherà anche nei mercati europei.