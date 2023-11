Galaxy Book 4, tutte le specifiche: Samsung lancerà 5 modelli

Samsung sta lavorando intensamente ai Galaxy Book 4 e le ultime indiscrezioni rivelano che i nuovi prodotti verranno lanciati nel 2024. Il colosso di Seul ha realizzato cinque modelli con dimensioni, specifiche e fattori di forma diversi. Un paio di settimane fa erano stati anticipati alcuni dettagli su questi dispositivi, ma proprio in queste ore sono trapelate diverse specifiche che riguardano Galaxy Book 4, Galaxy Book 4 360, Galaxy Book 4 360 Pro, Galaxy Book 4 Pro e Galaxy Book 4 Ultra grazie al sito WindowsReport.

Dando uno sguardo a queste specifiche emerge come la serie Galaxy Book 4 non sarà poi così diversa dalla serie Galaxy Book 3. Samsung decide di puntare ancora una volta sui processori Intel e utilizza una GPU Nvidia RTX sul modello Ultra. I processori sono stati aggiornati ai chip Intel Meteor Lake di 14a generazione, che hanno velocità di clock massime leggermente inferiori rispetto alle CPU di 13a generazione utilizzate nella serie Galaxy Book 3 ma possono disporre di più core e/o thread.

Secondo quanto riferito, il Galaxy Book 4 Ultra presenterà una Nvidia RTX 4070 come il Galaxy Book 3 Ultra: tuttavia, anche se non viene menzionata nel report, ci sarà anche una variante con la meno potente RTX 4050. L’impressione è che il Galaxy Book 4 base sarà declassato dalla grafica Arc di Intel alla grafica integrata, mentre per Galaxy Book 4 Pro e Galaxy Book 4 Pro 360 avverrà l’esatto contrario.

Come previsto, tutti i modelli Galaxy Book 4 saranno dotati di display AMOLED (ad eccezione del normale Galaxy Book 4, che ha un display LED). Confermato inoltre lo spazio di archiviazione NVMe integrato, diventato ormai la norma per PC e laptop di fascia alta: i prodotti avranno anche tre opzioni di RAM, ovvero 8/16/32 GB, a seconda del modello scelto. Per quanto riguarda la connettività i modelli Galaxy Book 4 potranno contare su Thunderbolt 4, USB Type-A, porte USB-C e HDMI, insieme a un lettore di schede microSD.

Infine, per quanto riguarda l’autonomia la batteria più interessante è senza dubbio quella del Galaxy Book 4 Ultra: sarà da 76 Wh con un adattatore da 140W USB Type-C.

Al momento non si conoscono i prezzi per Galaxy Book 4, Galaxy Book 4 Pro, Galaxy Book 4 360, Galaxy Book 4 Pro 360 e Galaxy Book 4 Ultra: nelle prossime settimane dovrebbero emergere chiarimenti anche su quest’aspetto.