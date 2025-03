10 funzionalità Samsung molto importanti (ma che non tutti conoscono!)

Gli smartphone Samsung offrono ai propri utenti una serie di funzionalità davvero molto importanti, che non tutti i telefonini hanno, e che non tutti sanno di poter usare.

Ma quali sono?

Abbiamo provato a individuarne 10, tra le più importanti.

La visualizzazione pop-up per le app

Anche se la maggior parte degli smartphone Android supporta giù la modalità schermo diviso, è pur vero che questa opportunità è limitata all’esecuzione di sole due app contemporaneamente. L'esecuzione di app con la funzione di visualizzazione pop-up di One UI, tuttavia, consente di eseguire più app contemporaneamente, aprendo la funzionalità dello smartphone a maggiore flessibilità.

La funzione è dunque in grado di trasformare un'app in una piccola finestra ridimensionabile che fluttua sopra altre app, avvicinando in questo modo l’utilizzo di più app in un'esperienza che ricorda da vicino quella di un PC. È inoltre possibile regolare le dimensioni della finestra dell'app e persino ridurla a icona.

Così facendo, l’utente è in grado di usare il display dello smartphone e interagire con più app contemporaneamente: a titolo di esempio, si possono guardare i video di YouTube mentre si risponde ai messaggi, si naviga o si guarda qualcosa in streaming, senza dover passare da un'app all'altra.

Il pannello perimetrale

Una delle caratteristiche multitasking di maggiore rilievo degli smartphone della serie Samsung Galaxy è rappresentata dal pannello perimetrale. Chiunque abbia utilizzato un dispositivo Samsung lo conosce bene e sa altrettanto bene quanto possa essere utile, pratico e versatile questo strumento.

Il pannello perimetrale, infatti, non solamente fornisce un rapido accesso ad app e contatti, ma include anche una varietà di utili funzioni. Per esempio, con un semplice scorrimento del pannello laterale è possibile accedere a promemoria, contenuti degli appunti e persino eseguire azioni rapide come acquisire schermate, comporre messaggi o aggiungere nuovi contatti.

Tutto sommato, il pannello perimetrale semplifica il flusso di lavoro e fornisce un modo efficiente per accedere a varie funzionalità senza interrompere la schermata principale, rendendolo una funzione utile che molti altri operatori hanno cercato di copiare.

L’opzione per nascondere le app

Un’altra utile funzione di Samsung Galaxy è costituita dall’opzione per nascondere le app. Non è probabilmente l’opzione più conosciuta e più “imperdibile”, ma è pur sempre una funzionalità per chiunque cerchi la privacy. Si pensi, per esempio, alla possibilità di sfruttare questa opzione per tenere lontane dalla vista alcune app come quelle finanziarie, di appuntamenti o ludiche, senza la necessità di disinstallarle.

L'interfaccia utente One di Samsung semplifica la visualizzazione delle app, ma molti telefoni Android, inclusi i dispositivi Pixel di Google, non dispongono di questa funzione, ad eccezione dei dispositivi OnePlus. Di conseguenza, gli utenti devono fare affidamento su launcher di terze parti, il che… non è sempre l'ideale.

Dual Messenger

La funzione Dual Messenger di Samsung propone un’opzione molto interessante e stabile per duplicare le app di messaggistica come WhatsApp o Telegram.

La funzionalità potrebbe non essere particolarmente interessante per molte persone, ma per altre è invece una semplificazione non da poco. Pensa, per esempio, a chi ha bisogno di gestire due account separati (uno personale e uno professionale) su due dispositivi.

Sebbene sia possibile installare due copie delle stesse app su altri telefoni Android, per una corretta gestione è sempre necessario ricorrere ad app di terze parti. L’opzione dei Samsung Galaxy è invece nativa.

Secure Folder

Altra funzionalità spesso sottovalutata, ma che è invece fondamentale per molte persone, è la Secure Folder. Si tratta di uno spazio privato in cui gli utenti possono archiviare in modo sicuro foto, video, file e persino delle app, tenendoli così ben lontani da occhi indiscreti. I dati rimangono memorizzati nella memoria locale protetti dal PIN o dalla password impostata.

Il livello di privacy che viene così offerto sui Samsung Galaxy è molto interessante, perché propone una maggiore tranquillità a coloro che desiderano mantenere le proprie informazioni personali facilmente accessibili ma, nel contempo, più sicure.

Effetti sulle videochiamate

Gli effetti sulle videochiamate non sono certamente un’esclusiva di Samsung Galaxy. Sia sufficiente ricordare come alcune app di messaggistica come WhatsApp supportino degli effetti di videochiamata come la sfocatura dello sfondo ma… non tutte lo fanno e non tutte le propongono degli effetti di qualità soddisfacente.

Con gli effetti di videochiamata di One UI è invece possibile cambiare lo sfondo durante una chiamata in un colore a tinta unità o in un’immagine a scelta dell’utente. C’è anche una funzione interessante, di inquadratura automatica, che regola la fotocamera per tenere l’immagine sempre a fuoco.

Modes and Routine

Altra funzionalità che può semplificare la vita a ben più di qualche nostro lettore è quella Modes and Routine, che permette di portare opzioni di automazione simili a IFTTT e Tasker.

Con Modes è dunque possibile personalizzare le impostazioni del dispositivo per diverse situazioni, come lavoro, sonno o esercizio fisico, e regolare le notifiche, le preferenze audio e altro ancora di conseguenza. A titolo di esempio, con tale funzionalità è possibile impostare una modalità che possiamo attivare in auto, che apre automaticamente Spotify e legge le notifiche ad alta voce.

Le Routine si spingono inoltre un po' oltre, permettendo l’automazione con azioni basate su trigger come la posizione, l’ora o l’uso di specifiche app. Per esempio, lo smartphone può riconoscere che siamo arrivati a lavoro attivando una modalità Non disturbare.

Insomma, una funzionalità che può automatizzare alcune nostre abitudini rendendoci un po' più semplice il compito di operazioni routinarie.

Good Lock

Come abbiamo visto in queste poche righe, la personalizzazione delle funzioni è certamente uno dei maggiori punti di forza di Samsung Galaxy e, sebbene la generalità degli smartphone Android faccia molto bene in questo settore, nessuno sembra eguagliare le capacità di Good Lock.

Gli esempi sono tantissimi. Per esempio, il modulo Keys Cafe consente di progettare la propria tastiera partendo proprio da zero, personalizzando le combinazioni di colori, gli effetti, le dimensioni e altro ancora.

Chat Assist

Attraverso l’uso di Galaxy AI, Samsung ha introdotto alcune funzionalità molto utili sui propri telefoni. Una delle più importanti è però Chat Assist, che può correggere in maniera automatica gli errori grammaticali e ortografici nel testo digitato, oltre che generare messaggi da zero sulla base dei propri input.

Chat Assist fa però qualcosa di ancora più utile. Per esempio, offre in modo proattivo delle opzioni di riformulazione, che consentono di adattare i propri messaggi a diversi contesti più o meno formali.

Modalità Easy

L’ultima funzionalità di Galaxy su cui vogliamo soffermarci è la modalità Easy, con cui Samsung semplifica l’interfaccia utente per rendere il telefono più accessibile a quegli utenti che sono nuovi al mondo degli smartphone o li trovano troppo complessi da usare.

La modalità Easy apporta diverse semplificazioni che alcuni gruppi di utenti potrebbero trovare molto utili. Per esempio, ingrandisce il testo e le icone, riduce i menu e l’ingombro sullo schermo e tanto altro ancora. Evidentemente, si tratta di funzionalità che anziani, bambini e amanti dei device un po' meno complessi troveranno più che utili.

E tu che ne pensi? C’è una funzionalità esclusiva dei Galaxy che ti piace di più?