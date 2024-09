Scopri come usare la funzione di registrazione integrata di Steam! 

Hai sentito tanto parlare della funzione di registrazione integrata di Steam ma non sai come usarla? Niente paura, te lo spieghiamo noi!

L’industria dei videogiochi è in continua espansione e, al giorno d’oggi, la registrazione e la condivisione dei momenti di gioco sono sempre più importanti. Il web è letteralmente costellato da content creator e streamer che per lavoro condividono le partite con fan di tutto il mondo.

Se in passato era necessario affidarsi a software di terze parti per registrare il gioco, oggi è possibile farlo grazie alla funzione di registrazione integrata di Steam, che consente ai videogiocatori di tutto il mondo di catturare il proprio gameplay in pochi semplici passaggi, rendendo l’intero processo molto più semplice e intuitivo.

Continua a leggere se vuoi scoprire come fare!

L'Introduzione della funzione di registrazione integrata di Steam

Valve, la società di sviluppo dei videogiochi di Steam, ha lanciato la funzione di registrazione dei giochi come parte di un aggiornamento beta nel 2024. Questa novità consente agli utenti di registrare il gameplay direttamente dall'Overlay di Steam, una funzione che si integra perfettamente con la piattaforma.

La possibilità di registrare in modo nativo su Steam rappresenta un vantaggio significativo per i giocatori, che elimina completamente la necessità di affidarsi a software di terze parti.

La registrazione dei giochi è disponibile sia su PC che su Steam Deck, e offre un’incredibile flessibilità ai giocatori che amano giocare su più piattaforme. Oltre alla semplice registrazione, Steam ha anche introdotto la possibilità di aggiungere "marcatori di eventi" che consentono di contrassegnare momenti specifici del gameplay, come il raggiungimento di obiettivi o fasi cruciali della partita.

Diamo un’occhiata a come funziona la funzione di registrazione integrata di Steam e a come attivarla!

Come attivare la funzione di registrazione integrata di Steam

La funzione di registrazione integrata di Steam è ancora in fase beta e, per questo motivo, è necessario abilitare l’accesso alle versioni beta di Steam prima di poterla provare. Ecco come fare:

Accedi alle Impostazioni di Steam: avvia Steam e clicca su "Steam" nell'angolo in alto a sinistra della finestra. Dal menu a tendina, seleziona "Impostazioni". Attiva la beta di steam: nella finestra delle impostazioni, seleziona "Interfaccia" dal pannello laterale. Troverai un'opzione denominata "Partecipazione al client Beta". Dal menu a tendina, seleziona "Steam Beta Update”, in base alla tua preferenza. Riavvio di Steam: una volta selezionata l'opzione beta, Steam ti chiederà di riavviare il client per applicare le modifiche. Clicca su "Riavvia ora". Accesso alla funzione di registrazione: dopo il riavvio, torna nelle impostazioni di Steam e noterai una nuova voce nel menu di sinistra chiamata "Registrazione dei Giochi".

Come utilizzare la funzione di registrazione integrata di Steam

Una volta attivata la funzione, l'interfaccia di registrazione di Steam è semplice e intuitiva e consente agli utenti di prendere immediatamente familiarità con la nuova funzionalità. Ecco come usarla:

Steam offre due modalità di registrazione. La prima è la registrazione in background, che inizia automaticamente non appena inizi a giocare, a condizione che ci sia spazio sufficiente sul disco. Questa modalità è utile se non vuoi preoccuparti di avviare la registrazione manualmente ogni volta.

Se preferisci avere il controllo completo sulla registrazione, puoi optare per la modalità "Record on demand" (Registra su richiesta). In questa modalità, puoi avviare la registrazione manualmente premendo la combinazione di tasti predefinita Ctrl+F11. Questa scorciatoia può essere personalizzata nelle impostazioni di Steam.

Steam consente anche di regolare la qualità della registrazione, in modo da bilanciare lo spazio utilizzato con la qualità video. Inoltre, è possibile limitare la durata massima della registrazione, una funzionalità particolarmente utile se si sceglie la registrazione in background per evitare di riempire rapidamente lo spazio di archiviazione.

Timeline e Marcatori di Eventi

Una delle novità più interessanti introdotte da Steam con la funzione di registrazione è la "Timeline" migliorata. Quando registri un gioco che supporta questa funzione, Steam genera automaticamente dei marcatori sulla linea temporale della registrazione, contrassegnando momenti chiave del gameplay, come il raggiungimento di un obiettivo, la sconfitta di un boss o il completamento di una missione.

Questi marcatori non solo semplificano la navigazione nella registrazione, ma consentono anche di rivivere momenti particolari senza dover scorrere tutto il filmato. I giocatori possono anche aggiungere manualmente i propri marcatori, magari per annotare momenti specifici che vogliono ricordare o condividere con altri.

Vantaggi della funzione di registrazione integrata di Steam

L'introduzione di una funzione di registrazione integrata su Steam offre diversi vantaggi rispetto all'uso di software di terze parti:

Integrazione completa: visto che la funzione è integrata direttamente in Steam, non ci sono problemi di compatibilità o di configurazione complicata con altri software. Non è necessario uscire dal gioco o utilizzare programmi esterni per avviare o fermare la registrazione. Facilità d'uso: la registrazione nativa è incredibilmente facile da utilizzare. L'attivazione della registrazione in background, in particolare, significa che i giocatori non devono nemmeno pensare di avviare la registrazione manualmente; il sistema si occupa di tutto. Prestazioni ottimizzate: utilizzando la funzione di registrazione integrata, Steam è in grado di ottimizzare le prestazioni del gioco durante la registrazione, minimizzando eventuali rallentamenti o cali di frame rate, che potrebbero verificarsi con software esterni. Condivisione diretta: poiché Steam è anche una piattaforma di distribuzione e condivisione di contenuti, la registrazione dei giochi semplifica il processo di condivisione delle clip con la community. Una volta terminata la registrazione, i giocatori possono facilmente caricare i video direttamente su Steam o esportarli per condividerli su altre piattaforme, come YouTube o Twitch.

Insomma, l’aggiunta della funzione di registrazione dei giochi su Steam rappresenta una svolta per molti giocatori. Che tu sia un content creator che condivide regolarmente i propri gameplay o semplicemente un appassionato che vuole conservare i ricordi delle proprie sessioni di gioco, Steam ora offre uno strumento potente e semplice da usare.

Oltre alla registrazione, la funzione di Timeline e i marcatori di eventi arricchiscono ulteriormente l'esperienza, permettendo una gestione più organizzata e professionale delle clip registrate. Sebbene la funzione sia attualmente in fase beta, il suo potenziale è enorme, e ci si aspetta che, una volta completata, diventerà uno strumento essenziale per milioni di giocatori in tutto il mondo.

Steam continua a evolversi e ad aggiungere nuove funzionalità, ed è chiaro che l'azienda è impegnata a migliorare continuamente l'esperienza degli utenti. Se sei un appassionato di videogiochi, ti consigliamo vivamente di provare la nuova funzione di registrazione integrata di Steam e di sfruttare al massimo tutte le sue potenzialità.

Con questa guida esaustiva sulla registrazione dei giochi su Steam, speriamo di averti fornito tutte le informazioni necessarie per sfruttare al meglio questa nuova funzionalità.