Buono regalo Steam: cos’è, come funziona e come riscattarlo

Sei un videogiocatore appassionato e desideri farti un regalo? Oppure desideri fare una grande sorpresa ai tuoi amici gamer? Il buono regalo Steam può essere un’ottima soluzione in entrambi i casi. I buoni regalo steam, chiamati anche Steam gift card, non sono altro che tessere fisiche o digitali che consentono di aumentare i fondi sul portafoglio Steam. Si tratta di codici digitali che possono essere utilizzati per effettuare acquisti online sulla piattaforma di Steam, per acquistare tutti i giochi disponibili. Gli utenti che hanno acquistato o ricevuto la chiave digitale non dovranno fare altro che inserirla nell’apposito spazio seguendo alcuni semplici passaggi (che spiegheremo in seguito) e utilizzare i fondi ottenuti per acquistare ciò che desiderano. Una volta riscattato il codice, l’importo corrispondente verrà trasferito sul portafoglio Steam e potrà essere utilizzato come valuta per acquistare sulla piattaforma e per giocare su PC (anche su Chromebook) o su Steam Deck. Da qualche mese a questa parte, Steam ha offerto ai propri utenti la possibilità di aggiungere fondi anche al portafoglio di un amico o di un familiare. Si tratta di una modalità molto utile per chi desidera fare un regalo a un videogiocatore ma non sa che gioco scegliere. Dopo aver visto come condividere la libreria di Steam con amici e familiari, diamo un’occhiata a tutto ciò che si può fare con un buono regalo Steam, dove acquistarlo e come riscattarlo.

Perché acquistare un buono regalo Steam?

Perché dovrebbe essere conveniente acquistare un buono regalo Steam se con lo stesso importo posso acquistare un gioco? Se anche tu ti sei posto questa domanda, ti farà piacere sapere che spesso e volentieri le gift card per effettuare acquisti online sulla piattaforma possono essere acquistate con ribassi molto interessanti. Su Amazon e su altri ecommerce, i buoni regalo Steam vengono spesso scontati, consentendo così agli utenti di risparmiare sul prezzo dei giochi presenti sul catalogo.

Come offrire un buono regalo Steam a un amico

Un buono regalo Steam può rappresentare un’ottima idea per fare una sorpresa a un amico/a videogiocatore/trice per un’occasione speciale, o semplicemente per compiere un gesto gentile. Oggi è infatti possibile aggiungere fondi al portafoglio Steam dei propri contatti senza mai lasciare il proprio computer. Come fare? Basterà accedere a Steam, scegliere l’utente a cui desideri destinare la gift card e selezionare l’importo che desideri regalargli.

Dove acquistare un buono regalo Steam

Un buono regalo Steam può essere acquistato sia in versione fisica, che digitale. Per quanto riguarda le tessere fisiche, queste sono disponibili presso tantissimi rivenditori di elettronica e videogiochi, come Euronics, MediaWorld e GameStop, o presso altri supermercati e tabaccherie come Esselunga e PuntoLis. Per quanto riguarda invece l’acquisto di una gift card digitale ci si può rivolgere al sito ufficiale Steam, ad Amazon e a tantissimi altri siti specializzati nella vendita di chiavi digitali.

Come riscattare un buono regalo Steam e aggiungere fondi al portafoglio

Riscattare un buono regalo Steam è molto semplice. Basterà seguire alcuni semplici passaggi che richiedono pochi minuti. Ecco come fare.

Accedi a Steam utilizzando le tue credenziali

utilizzando le tue credenziali Accedi alla pagina dedicata al riscatto dei codici

Inserisci il codice presente sulla card nel campo Codice del Portafoglio di Steam .

. Clicca su Continua per riscattare i fondi e trasferirli nel tuo portafoglio Steam

per riscattare i fondi e trasferirli nel tuo portafoglio Steam Se è la prima volta che riscatti un codice, Steam potrebbe chiederti di inserire il tuo indirizzo attuale per determinare la valuta corretta

L’importo associato al codice che hai acquistato verrà aggiunto al saldo complessivo del tuo Portafoglio di Steam.

Come pagare usando un buono regalo

Una volta riscattato il codice, i fondi corrispondenti verranno trasferiti sul tuo portafoglio Steam. Al momento dell’acquisto di un gioco, prima di premere il pulsante Conferma e acquista ricorda di selezionare Il mio Portafoglio di Steam come metodo di pagamento. Il costo dell’articolo e le relative imposte verranno dedotte dai fondi del tuo Portafoglio.

Come visualizzare il saldo del mio Portafoglio di Steam

Se desideri sapere quanti fondi sono disponibili sul tuo portafoglio in seguito all’acquisto di un buono regalo Steam, segui questi semplici passaggi:

Accedi a Steam

Il saldo attualmente disponibile è sempre presente nell’angolo in alto a destra, accanto al tuo nome utente e al tuo avatar

Trasferire i fondi del portafoglio Steam a un altro account

Al momento non è possibile trasferire i fondi del Portafoglio da un account all’altro, e non possono ovviamente essere depositati su un conto bancario. Quando un buono regalo Steam viene riscattato su un account, i fondi rimarranno sempre associati a esso.