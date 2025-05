FTC rinvia l’applicazione della regola “clicca per cancellare”: cosa significa per i consumatori

La Federal Trade Commission ha annunciato un importante rinvio nell’applicazione della regola “clicca per cancellare”. Questo provvedimento, di fondamentale importanza per tutti gli utenti di servizi in abbonamento, richiede che la cancellazione di un abbonamento sia altrettanto semplice quanto l’attivazione. Il nuovo termine per l’entrata in vigore della regola è stato posticipato al 14 luglio, secondo quanto riportato da TechCrunch.

Cosa prevede la regola “clicca per cancellare”?

La regola, ufficialmente conosciuta come Negative Option Rule, mira a tutelare i consumatori impedendo alle aziende di complicare il processo di cancellazione rispetto a quello di iscrizione. Questo significa che se un cliente può registrarsi online per un servizio, deve poterlo anche annullare utilizzando lo stesso canale, senza dover affrontare procedure macchinose o ostacoli inutili. La FTC sottolinea che la scadenza inizialmente fissata per il 14 maggio era già un rinvio rispetto a precedenti scadenze per implementare questo e altri aspetti collegati alla regola.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Motivazioni del rinvio

L’agenzia ha deciso di posticipare ulteriormente l’applicazione della regola dopo una valutazione fresca dei rischi e delle difficoltà legate all’imposizione di tale compliance entro la data prestabilita. Il rinvio è stato approvato con un voto di 3 a 0, nonostante due dei cinque commissari siano stati assenti per motivi legati a precedenti licenziamenti illegali avvenuti a marzo, ordinati dall’allora presidente Donald Trump.

Implicazioni per i consumatori

Per i consumatori, la notizia del rinvio può avere sia aspetti positivi sia negativi. La FTC ha chiarito che, a partire dalla nuova scadenza del 14 luglio, le entità regolate dovranno conformarsi completamente alla regola, poiché l’agenzia inizierà gli accertamenti per garantirne l’osservanza. Tuttavia, la FTC non esclude la possibilità di rivedere alcune disposizioni della regola, manifestando apertura per modifiche qualora l’applicazione della norma presenti problematiche.

Queste discussioni sui diritti dei consumatori e la difficoltà di uscire da contratti di abbonamento prolungati sono sempre più rilevanti. Le aziende dovranno adattarsi a queste nuove regole, rendendo il processo di cancellazione più trasparente e accessibile. Con il cambiamento di direzione della FTC, molti consumatori sperano che la situazione migliori e che i loro diritti vengano rispettati in maniera più rigorosa.