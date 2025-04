Framework sospende vendite negli Stati Uniti a causa dei nuovi dazi su importazioni da Taiwan

Il mondo della tecnologia è in allerta dopo l’annuncio di Framework, l’azienda conosciuta per il suo innovativo Laptop 13 modulare e riparabile. A seguito dell’introduzione di nuovi dazi sulle importazioni taiwanesi da parte dell’amministrazione Trump, Framework ha comunicato di dover “sospendere temporaneamente” le vendite di alcune configurazioni dei suoi laptop negli Stati Uniti. Questa decisione solleva interrogativi sulle implicazioni economiche e commerciali per i consumatori e per il settore.

Non solo Framework: una questione comune nel settore tecnologico

L’azienda ha spiegato in un recente post che i prezzi dei suoi laptop erano stati fissati quando i dazi sulle importazioni taiwanesi erano pari a zero. Tuttavia, l’introduzione di un dazio del 10% costringe Framework a rivedere la sua strategia di prezzo. “Per vendere le versioni più basilari dei nostri prodotti, dovremmo affrontare perdite significative,” hanno affermato. Questo fenomeno non è isolato, in quanto altre aziende del settore stanno affrontando la stessa problematica, manifestando però un atteggiamento meno trasparente rispetto a Framework. Qualche giorno fa, anche Nintendo ha reso noto di aver sospeso gli ordini in anteprima per il suo attesissimo Switch 2, una reazione simile segnata dagli stessi dazi.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Modelli impacted e ripercussioni sul mercato

Attualmente, la pausa nella vendita riguarda almeno due configurazioni specifiche del Laptop 13: i modelli con processore Intel Core Ultra 5 125H e AMD Ryzen 5 7640U. Questi laptop, venduti rispettivamente a 999 e 899 dollari fino al 1° aprile, non sono più disponibili nell’e-store di Framework per il momento. I consumatori che speravano di acquistare queste configurazioni dovranno adesso rassegnarsi ad aspettare. Senza la possibilità di scegliere questi modelli, le opzioni più economiche disponibili partono da ben 1,399 e 1,499 dollari. Un incremento notevole che potrebbe dissuadere molti potenziali acquirenti.

I futuri passi di Framework e reazioni del pubblico

La decisione di Framework ha generato un dibattito acceso tra i consumatori, molti dei quali sono rimasti sorpresi dalla sospensione delle vendite. Diverse opinioni si sono espresse sui social, alcuni sostenendo che la trasparenza dell’azienda sulla questione dei dazi sia un punto a favore della fiducia nel marchio. D’altra parte, la crescente difficoltà nel reperire i prodotti desiderati ha lasciato un certo malcontento. In un mercato già estremamente competitivo come quello dei laptop, la sospensione di vendite può influenzare significativamente la fascia di clienti fedeli.

In un mondo sempre più interconnesso, dove le decisioni politiche influenzano il mercato globale, la situazione di Framework rappresenta una delle molte sfide che il settore tecnologico deve affrontare. Mentre il pubblico attende sviluppi dal produttore, l’attenzione si sposta su come altre aziende affronteranno questi nuovi dazi e quali strategie verranno adottate per mantenere la competitività nel mercato. La prossima mossa di Framework rimane incerta, ma una cosa è chiara: la questione dei dazi avrà un impatto duraturo sulle dinamiche commerciali nel mondo della tecnologia.