Se avete il pallino dei fotomontaggi vi proponiamo oggi i migliori siti e i migliori servizi per effettuare fotomontaggi online senza programmi aggiuntivi.

Se avete il pallino dei fotomontaggi, perché vi piace fare umorismo sui fatti della giornata, sui vostri amici, sui vostri colleghi di lavoro, i servizi online sono particolarmente utili perché vi permettono di realizzarli in poco tempo. La procedura è più o meno simile, visto che vi basta caricare una fotografia, possibilmente con il volto in primo piano, applicare i filtri e gli effetti disponibili nell’interfaccia, salvarli sul pc o condividerli sui principali social network (Facebook, Twitter, ecc.) o via e-mail. Obiettivo di questo post è quello di raccogliere un elenco di servizi che vi permettano di creare splendidi fotomontaggi online in pochi secondi. Eccovi quindi i migliori siti per effettuare fotomontaggi online. Non dimenticati di dare un occhio anche alla lista dei migliori siti per fare fotomontaggi con i VIP.

Fotomontaggi online: i migliori siti e servizi per crearli

LoonaPix: il primo dell’elenco vi permette di rendere le vostre foto uniche e divertenti. Tre sono gli step da tenere in considerazione: “Scegliere Effetto”, vale a dire la cornice del fotomontaggio online. La scelta è assai vasta, visto che sono disponibili oltre 150 cornici differenti. “Caricare Foto”, ossia l’upload della foto dal disco fisso del computer o dal web (max. 10 MB) tramite i tasti “Sfoglia” e “Crea”. Se l’anteprima, visualizzabile sul lato è in linea con le vostre intenzioni, passate avanti, altrimenti fate “Cambia foto” o “Cancella”. Dopodiché, potrete zoomare la foto nella cornice, ruotarla, orientarla verso destra o sinistra, inserire una scritta di testo nei colori rosso, nero, verde, blu e giallo. Cliccate su “Creare”. Ora dovete solo scaricare il fotomontaggio sul pc cliccando su “Scarica”, condividerlo su Facebook, Twitter, Google Plus, e-mail o importarlo su forum, blog e siti web.

Yearbook Yourself: se vi piacciono i fotomontaggi online che vi permettono di fare un salto nel passato, non c’è nulla di meglio di questo servizio online, visto che dopo il caricamento di una vostra fotografia, potrete vedere quale sarebbe stato il vostro Look negli Anni ’50, ’60, ’70, ’80 fino ai nostri giorni.

WriteOnIt: se vi piacciono i fotomontaggi Face In Hole, dove la foto del vostro volto rimpiazza quella del VIP di turno, i fotomontaggi rivista, dove vedrete la vostra immagine sulla copertina di Vogue, TIME, Cosmopoliton, Wired, i fotomontaggi cartoline, ecco il servizio web based che fa al caso vostro e che vi permetterà di creare perfetti fotomontaggi online. L’editor interno di WriteOnIt vi offre l’opportunità di effettuare lo zoom della foto, di modificare il colore e la luminosità e molto altro ancora.

PhotoWithMe: questo servizio online è molto spiritoso, in quanto vi consente di farvi una foto insieme alle celebrità di Hollywood, come Brad Pitt, George Clooney, Milo Ventimiglia, Nicolas Cage, Leonardo di Caprio, Clint Eastwood e non solo. Caricate dall’hard disk del vostro pc la foto personale, non superiore ai 2 MB, digitate un testo nello spazio e cliccate sul pulsante “Generate”.

ClubDud Beta: desiderate vedere il vostro volto all’interno di una cornice simpatica, in uno show televisivo, sulla cover di un album, su una rivista di moda, sulla locandina di un film, al posto di un VIP? Provate questo servizio online, molto simpatico.

AdornPic: se ti piacciono i fotomontaggi online ricchi di filtri, di effetti, con cornici particolari, ecco quello che fa per voi. Potete caricare la vostra foto dal tasto “Photo From Computer” o scattarne una al volo dalla webcam del pc “Photo From Webcam”.

Dumpr: vi piacerebbe visualizzare la vostra foto su una tessera di un puzzle, sulle facce del cubo di Rubik, sul tappetino del mouse, sullo sfondo dei Lego o inquadrata nella fotocamera di uno smartphone? Tante cornici fantastiche!

FotoEffetti: un sito internet generalista che ha a mio giudizio nella sezione “Amore” il suo tratto distintivo. Volete dichiarare i vostri sentimenti al fidanzato o alla fidanzata, mettendo la vostra foto all’interno di una cornice romantica (cuore, rose rosse, specchio). Provate questo servizio e mi ringrazierete!

PhotoMontager: di tutti i servizi online descritti, quello in oggetto secondo il mio punto di vista si caratterizza per le cornici e per i template più belli. Ideale per fotomontaggi sentimentali, natalizi, anno nuovo, pasquali, in scenari dominati dal cibo, dalla natura, dai cuori, nel museo, sul grattacielo, ecc.

Se poi vi piacciono i fotomontaggi online per trasformare le vostre foto in zombie, con ZombieMe, andrete sul sicuro, specie se vi piacciono gli effetti dei film horror. Chiaramente, questo servizio online non va usato dai minori.

Cos’hanno in comune tutti questi servizi per creare fotomontaggi online, oltre alla semplicità di utilizzo? Due cose: la prima è che a parte il risultato finale non c’è nulla da scaricare; la seconda è che sono tutti gratis, quindi potrete sbizzarrirvi con la fantasia, a costo zero.