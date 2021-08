Fitbit Charge 5 ufficiale: novità, specifiche, prezzo e data di uscita

Fitbit Charge 5 è stato presentato ufficialmente in un evento stampa del 24 agosto. Il nuovo smartwatch Fitbit introduce alcune interessanti novità, specifiche tecniche aggiornate e mantiene un prezzo di vendita competitivo.

Nel pomeriggio del 24 agosto si è tenuto un evento online di Fitbit dedicato alla stampa durante il quale le figure di spicco dell’azienda, recentemente acquisita da Google, hanno intrattenuto i partecipanti parlando di tutti i problemi fisici e di salute legati al Covid19, alla relativa pandemia e alla difficoltà di allenarsi e mantenersi in corsa in questi difficili mesi, uno dei testimonial è stato Will Smith che ha usato gli smartwatch Fitbit per rimettersi in forma. Ma l’argomento principale è stata la presentazione del nuovo Fitbit Charge 5 che porta interessanti novità e si pone l’obiettivo di diventare un personal trainer a 360 gradi capace di tracciare numerosi aspetti legati al nostro corpo e al nostro stato di salute.

Novità e specifiche di Fitbit Charge 5

Charge 5 è stato introdotto come il più moderno ed avanzato fitness tracker del mercato ed è la naturale evoluzione dei già ottimi modelli precedenti. La serie Charge, infatti, può contare su importanti quote di mercato e milioni di utenti affezionati conquistati nel corso degli anni.

Fitbit Charge 5 introduce un nuovo design ancor più minimal, pulito ed elegante che si caratterizza per nuove linee semplici, compatte ed ergonomiche. Il nuovo stile ha consentito una riduzione delle dimensioni del wearable col fine di migliorarne ergonomia, comodità ed indossabilità in ogni contesto.

Oltre al nuovo look, Fitbit Charge 5 introduce una componentistica hardware migliorata e potenziata. L’elemento che ha ricevuto le maggiori migliorie è lo schermo che si basa su un nuovo pannello Amoled due volte più luminoso rispetto a quello visto su Charge 4. Sotto la scocca troviamo poi una dotazione di sensori assolutamente completa che consente la misurazione del battito cardiaco, dell’ossigenazione del sangue, della temperatura corporea, del livello di stress e di effettuare un ECG. Non mancano poi tutti gli altri sensori e componenti, fra cui il GPS che ci permette di usare il fitness tracker per lo sport all’aria aperta.

Novità sono state introdotte anche per la misurazione dello stress (funzione EDA Scan) che misura la risposta fisiologica del corpo allo stress e ci consente di gestire meglio i carichi di stress grazie a pratiche ed utili indicazioni che ci aiutano a monitorare la salute del nostro corpo. Arriva anche l’integrazione con l’app Calm, già disponibile Android ed iOS, che ci guiderà nella respirazione e nella meditazione per ridurre e mantenere sotto controllo lo stess attraverso numerosi consigli ed esercizi. Per il battito cardiaco saranno introdotti a breve notifiche su frequenze troppo elevate o su eventuali anomalie.

La novità principale riguarda l’introduzione del parametro Readiness, traducibile in italiano con “Prontezza”, che fornisce un punteggio sulla predisposizione del nostro corpo ad eventuali allenamenti. Questo parametro combina il livello di attività, il sonno ed il battito cardiaco delle ore e dei giorni precedenti per aiutarci a capire lo stato del nostro corpo e la nostra prontezza fisica a sostenere un allenamento. La Readiness saprà indicarci quando il nostro corpo è pronto ad allenarsi o alternativamente quando avremo bisogno di riposare.

Rimangono poi tutte le funzioni avanzate di Fitbit Premium come la misurazione della temperatura, respirazione, russamento notturno ed esercizi avanzati per l’allenamento.

Rinnovato anche il software che risulta ora ancora più semplice da utilizzare e che richiedere un numero minore di tocchi per accedere a tutte le feature. Migliorata infine anche la batteria che ora è in grado di offrire un’autonomia di 7 giorni.

Fitbit ha inoltre instaurato due nuove partnership con gli stilisti Victor Glemanud e Brother Vellis per la creazione di nuove linee, nuovi colori e nuovi cinturini che daranno a tutti noi utenti maggiori possibilità di personalizzazione rispetto al passato.

Fitbit Charge 5: prezzo e data di uscita

Fitbit Charge 5 ha un prezzo ufficiale di 179,95 euro e sarà acquistabile sul sito del produttore e su Amazon in tre differenti colorazioni. Per vedere Fitbit Charge 5 in Italia dovremo aspettare il 23 ottobre.

Nel prezzo di vendita sono compresi anche 6 mesi di abbonamento a Fitbit Premium che ci da accesso ad allenamenti e funzionalità avanzate del fitness tracker.

Immagini di Fitbit Charge 5