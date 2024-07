Firefox su Android? 5 estensioni di cui non puoi fare a meno

Nonostante Google Chrome resti il browser preferito in ambito Android, Mozilla Firefox è una scelta saggia sotto diversi punti di vista.

Come abbiamo già approfondito, quest’ultimo offre una serie di vantaggi lato sicurezza e non solo che lo rendono uno strumento molto sottovalutato. Tra i vantaggi più concreti in ambito mobile è che Firefox è uno dei pochi broswer (a parte Chrome) ad aver portato le estensioni su Android.

Come ben saprai, le estensioni sono delle funzioni extra per i browser, capaci di migliorare efficienza, sicurezza e altri aspetti dell’utilizzo di tali software. In questo articolo ci andremo a focalizzare proprio sulle estensioni per Firefox su Android più fruibili, che ti permetteranno di utilizzare il browser di Mozilla senza particolare nostalgia per Chrome.

Firefox su Android: come installare le estensioni

Se non hai mai installato un’estensione Firefox su Android, non preoccuparti: il processo è molto semplice.

Seleziona la voce Estensioni e, dal menu che viene aperto, puoi scegliere quale plug-in installare sul browser del tuo telefono. Selezionando il bottone + della singola estensione e scegliendo la voce Aggiungi puoi installare la stessa.

Detto ciò, intasare il browser di estensioni non è mai una buona idea. Il sovraccarico, infatti, oltre a potenziali rallentamenti rappresenta un rischio per quanto riguarda conflitti e non solo. Dunque, ecco cinque estensioni che potrebbero rappresentare tutto ciò di cui hai bisogno.

NoScript Security Suite

NoScript Security Suite è una delle migliori estensioni di sicurezza per Firefox su mobile. Questo add-on protegge da attacchi di scripting cross-site, DNS rebinding, attacchi CSRF e tentativi di ClickJacking.

NoScript Security Suite può essere eseguito in modalità normale o privata e dispone di impostazioni estese per gestire le autorizzazioni per singolo sito, oltre a un sistema di protezione dai furti d’identità.

Puoi anche aggiungere singoli siti a NoScript Security Suite e personalizzarne le autorizzazioni. Insomma, un must per la tua sicurezza durante la navigazione online.

ClearURLs

ClearURLs è un’estensione utilissima in Firefox su Android ma non solo. Stiamo parlando di un plug-in capace di “fare pulizia” di elementi di tracciamento integrati negli URL.

Questa estensione è più che consigliata se intendi proteggere la tua privacy mentre navighi online. ClearURLs semplifica inoltre la condivisione degli URL con altri, senza dover rimuovere manualmente gli elementi che permettono il tracking.

L'estensione può essere abilitata sia per la navigazione normale che quella privata, con la possibilità di personalizzazione agendo per quanto riguarda il blocco di un dominio, evitare la pulizia sugli host locali e tante altre funzioni. Puoi anche visualizzare le statistiche per visualizzare quanti elementi sono stati bloccati durante la navigazione.

Dark Reader

Se sei un fan della Dark Mode e vorresti applicare questo stile grafico al tuo browser, ti consigliamo questa estensione. Dark Reader funziona sulla maggior parte dei siti, anche quando la Dark Mode di Android non funziona.

Se sei incline a utilizzare lo smartphone nel cuore della notte e a navigare, probabilmente hai riscontrato siti Web che non si comportano correttamente con la modalità scura integrata di Android. Questa estensione risolve del tutto questo problema.

Per quanto riguarda le impostazioni, puoi personalizzare Dark Reader per sito o a livello globale. Puoi accedere alle impostazioni di Dark Reader toccando il pulsante del menu nell'angolo in alto a destra, andando su Estensioni e quindi su Dark Reader. In questa pagina puoi personalizzare l'estensione secondo le tue personali necessità.

Video Background Play Fix

Con Firefox per Android (e non solo) può capitarti di voler aprire uno streaming video e ascoltare l’audio mentre fai altro. Sfortunatamente, appena la pagina che ospita la riproduzione audio-video non è in primo piano, questa si verma.

Video Background Play Fix ti consente di ascoltare l'audio in background mentre fai qualcos'altro su un'altra app. Finché la riproduzione del video continua, sentirai comunque l'audio, indipendentemente da ciò che fai sul telefono.

Sebbene la riproduzione in background di YouTube è una funzionalità legata agli abbonamenti Premium, ma puoi ottenerla gratuitamente attraverso questa estensione. Come Dark Reader, non c'è molto in termini di impostazioni, oltre alle autorizzazioni e all'abilitazione dell'add-on in modalità di navigazione privata.

Ghostery

Terminiamo con Ghostery, estensione che ti permetterà di eliminare pubblicità e cookie di tracciamento, offrendoti una navigazione più fluida.

Non devi preoccuparti di configurare Ghostery, visto che funziona e basta. Non ci sono impostazioni da gestire (così come altre estensioni già proposte), quindi non ti serve alcuna abilità per capire come funziona. Aggiungi l'estensione a Firefox e dovrebbe funzionare in background per mantenerti al sicuro, il tutto in modo silenzioso.

Quelle che ti abbiamo presentato sono cinque estensioni per Firefox su Android che dovrebbero rappresentare una base solida per la tua navigazione online da mobile. In ogni caso, calcola che nel sistema operativo di Google non mancano di certo le alternative in termini di browser disponibili.