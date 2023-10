Cosa succede quando ti hackerano l’e-mail?

Al giorno d’oggi tutti abbiamo almeno un indirizzo e-mail e, anche se spesso lo diamo per scontato, questo va considerato come un vero e proprio “scrigno” pieno di informazioni personali di grande valore.

Qui, infatti, sono presenti oltre ai messaggi personali, una serie di informazioni e di opportunità che possono fare la gioia di qualunque cybercriminale.

Nonostante la sua importanza, molto probabilmente inserisci la tua casella di posta elettronica in un numero elevato di form: si spazia dalle iscrizioni a varie piattaforme fino alle newsletter, passando per la classiche offerte “imperdibili”.

Sfortunatamente, non tutte le richieste per ottenere la tua e-mail sono mosse da scopi leciti. Diffondere la tua casella di posta o condividerla con persone inaffidabili può essere molto pericoloso.

Agli hacker, infatti, una volta in possesso di tale informazione basta indovinare la password per accedere a tutti i preziosi contenuti. I risultati di tutto ciò? Potenzialmente puoi subire quello che viene definito come furto d’identità ma non solo: se viene hackerata la tua e-mail, puoi subire danni economici ingenti.

Perché gli hacker vogliono il tuo indirizzo e-mail?

Gli hacker prendono di mira il tuo indirizzo e-mail a causa del suo ruolo fondamentale come gateway per le tue informazioni personali, dati finanziari e potenziale acquisizione di account collegati alla stessa.

Quante informazioni può ottenere un hacker dalla tua posta elettronica? Molte più di quante tu possa pensare a prima vista.

In molti servizi, infatti, il solo indirizzo e-mail vale come login. Non solo: in caso di smarrimento password è possibile richiedere la stessa proprio attraverso posta elettronica. Ciò significa che, l’hacking di un’email può causare perdite enormi alla vittima.

Per ottenere l’accesso alla stessa, inoltre, gli hacker hanno diverse potenziali vie d’accesso. Si spazia, in tal senso, dai malware al phishing, fino agli attacchi di forza bruta per forzare le password d’accesso.

Cosa succede quanto il tuo account è stato hackerato?

Una volta ottenuto l’accesso all’e-mail, il primo passo che di solito compie un criminale informatico è reimpostare la password per impedirne il potenziale recupero. In questo senso, è difficile che tu sia in grado di accorgerti in tempo di ciò per evitare il peggio: in molti casi sarai già stato tagliato fuori dalla casella di posta.

A questo punto, l’hacker può visualizzare le tue e-mail personali e la tua rubrica, avendo dunque a disposizione altri indirizzi da sfruttare in future operazioni.

Una volta che il tuo indirizzo email è stato compromesso, tutto ciò che contiene è a rischio. Le tue informazioni personali e finanziarie, così come quelle dei tuoi amici, familiari e persino colleghi di lavoro, sono a rischio perché l’hacker ottiene un accesso non autorizzato e può potenzialmente utilizzare le informazioni per scopi dannosi.

I tuoi dati personali nelle mani degli hacker

Gli hacker che mettono le mani sul tuo indirizzo email sono essenzialmente come dei borseggiatori che hanno rubato la chiave della tua cassaforte. Potrebbero sfruttare i tuoi dati personali a scopo di lucro, venderli nel Dark Web o utilizzarli per lanciare attacchi mirati contro di te e i tuoi contatti.

I cybercriminali che possiedono il tuo indirizzo e-mail probabilmente prenderanno di mira con scam e, come ho detto prima, phishing chiunque sia sulla tua rubrica, tentando di indurre le persone con l’inganno a cedere denaro, accesso a vari account o informazioni personali per un ulteriore furto di identità.

Attenzione ai ricatti e ai furti di identità

Quando la tua posta elettronica viene compromessa, corri il rischio di subire vere e proprie estorsioni, di essere perseguitato o di vederti completamente rubata l’identità. Il ladro può usare il tuo nome e dati per commettere crimini o causare danni ad altri, il tutto fingendo di essere te.

I truffatori possono anche fare il cosiddetto spoofing delle email. Cosa significa ciò? I criminali informatici creano un indirizzo mittente contraffatto che appare simile al tuo, consentendo loro di aggirare i filtri antispam e distribuire malware o perpetrare altre truffe. Fingendo di essere qualcuno di affidabile, possono indurre gli altri ad abbassare la guardia e a cadere nelle loro truffe.

La cosa allarmante è che per quest’ultimo tipo di interferenza, gli basterà conoscere il tuo indirizzo e-mail e non avere effettivamente accesso allo stesso.

Se gli hacker riescono ad accedere alla tua posta elettronica, possono facilmente scoprire le password di tutti gli account che utilizzano il tuo indirizzo email come nome utente. Tutto quello che devono fare è fare clic sul pulsante “password dimenticata” e modificare la password utilizzando l’e-mail inviata all’indirizzo, come un ladro che cambia le serrature della porta di casa, bloccandoti fuori.

Cosa posso fare se sospetti che la tua email sia già stata hackerata?

Se sospetti che la tua email sia stata violata, dovresti agire rapidamente per riottenere l’accesso al tuo account ed evitare ulteriori danni. Ecco alcuni passaggi che puoi eseguire per proteggere il tuo account:

Cambia subito la tua password , rendendola forte e univoca (spesso sarà troppo tardi, ma se sei in tempo è la prima cosa che devi fare);

, rendendola forte e univoca (spesso sarà troppo tardi, ma se sei in tempo è la prima cosa che devi fare); Aggiorna le password di altri account se utilizzi password identiche o simili, in modo da limitare i danni alla sola e-mail;

se utilizzi password identiche o simili, in modo da limitare i danni alla sola e-mail; Se sei bloccato fuori dalla casella di posta , contatta il l’azienda che gestire il servizio e fornisci una prova della tua identità;

, contatta il l’azienda che gestire il servizio e fornisci una prova della tua identità; Scansiona i tuoi dispositivi alla ricerca di eventuali malware , utilizzando un software antivirus ;

alla ricerca di eventuali , utilizzando un software ; Cambia le tue domande di sicurezza per l’accesso ai vari account di social network e piattaforme varie.

Come prevenire l’hacking della tua e-mail?

Come avrai capito, quando la tua e-mail è stata hackerata sei già nei guai. Proprio per questo la prevenzione è importante per evitare i rischi. Ma come di devi comportare concretamente per evitare di cadere in trappola?

1- Presta attenzione ai mittenti sconosciuti

Hai ricevuto un messaggio da un mittente sconosciuto e/o sospetto? Evita di aprire l’e-mail o, se proprio vuoi, non cliccare su nessun link presente e non interagire con nessun tipo di allegato, anche se ti sembra innocuo.

Questo tipo di e-mail, infatti, potrebbe essere un tentativo di phishing, attacchi ideati di proposito per rubare informazioni personali o per diffondere malware.

2- Mantieni i tuoi dispositivi aggiornati

Può sembrare noioso o poco importante, ma mantenere aggiornato il sistema operativo, gli antivirus e altri software può fare la differenza.

Gli sviluppatori, infatti, lavorano per mantenere aggiornate app e sistema operativo con patch e aggiornamenti che, in molti casi, propongono soluzioni di sicurezza in risposta alle più recenti minacce che appaiono online.

3- L’autenticazione a due fattori può fare la differenza

Usa l’autenticazione a due fattori ovunque sia possibile. Questa funzione, infatti, ti offre notevole copertura se qualcuno tenta di impossessarsi di un tuo account (anche se non si tratta di posta elettronica).

In questo modo, per accedere al servizio, dovrai dare conferma tramite un codice inviato tramite SMS (o sistemi simili). Di fatto, se l’hacker non ha accesso al tuo smartphone, andrai a ridurre quasi a zero i rischi.

4- Scegli un buon antivirus

La scelta di un buon antivirus non è un’optional.

Optando per un software adatto al contesto, affidabile e costantemente aggiornato (come abbiamo già detto), puoi usufruire di una protezione in grado di salvarti in caso di pericolo.

5- Utilizza sempre password “robuste”

Quando scegli una password per la tua casella di posta elettronica o per qualunque altra piattaforma online tieni conto di questi requisiti fondamentali affinché la stessa sia considerata come “robusta”:

Usa una parola d’accesso diversa per ogni servizio ;

; Deve essere lunga (almeno 12 caratteri);

(almeno 12 caratteri); Deve includere maiuscole , minuscole , numeri e caratteri speciali (come punteggiatura e simili).

, , e (come punteggiatura e simili). Evita riferimenti a date di nascita, al tuo nome o a quello dei tuoi familiari: questi dati, infatti, sono facile preda di un qualunque hacker.

Se non hai voglia di gestire le parole d’accesso o se hai paura di perderti tra i tanti account e profili, valuta la possibilità di affidarti a un password manager.

6- Adotta e-mail secondarie

Soprattutto se utilizzi la posta elettronica per lavoro, è impensabile che tu possa utilizzare la stessa per iscriverti a videogiochi o a piattaforme di shopping, per esempio.

In questo senso, il consiglio è di utilizzare almeno un’e-mai secondaria, in modo da ridurre i potenziali rischi su quella primaria. Nonostante ciò, però, ricorda che anche l’hacking di quest’ultima può causarti danni considerevoli, dunque applica alla stessa tutte le precauzioni che ti abbiamo appena mostrato.