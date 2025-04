Figma lancia avvertimento a Loveable: “Dev Mode” sotto la lente del marchio

Figma ha recentemente inviato un avviso di cessazione e desistenza alla startup svedese Loveable, riguardante l’uso del termine “Dev Mode” per una delle sue nuove funzionalità. Si scopre che Figma aveva già registrato il marchio “Dev Mode” nel novembre dello scorso anno, in seguito all’introduzione della sua funzionalità durante il 2023. Questo episodio solleva interrogativi in merito alla tutela dei marchi nel settore tecnologico e al frazionamento del linguaggio nell’ambito del software.

Figma e il marchio “Dev Mode“

Secondo l’ufficio brevetti e marchi statunitensi, Figma ha ottenuto la registrazione del marchio “Dev Mode” e ha fatto sapere a Loveable che intende proteggere questa proprietà intellettuale. Nella lettera, condivisa su LinkedIn da Anton Osika, co-fondatore di Loveable, Figma ha espresso il proprio compiacimento per il fatto che la startup abbia scelto un nome che trova “ideale” per un tool software destinato ad agevolare la collaborazione tra design e sviluppo. Figma afferma inoltre di aver utilizzato “Dev Mode” in modo estensivo, richiedendo quindi a Loveable di interrompere immediatamente l’uso di questo termine.

Il termine “Dev Mode,” abbreviazione di “developer mode,” è comunque un’espressione di uso comune in ambito software, accessibile a qualsiasi piattaforma informatica. Diverse aziende, tra cui Atlassian e Wix, usano i due termini in modo intercambiabile da molto prima che Figma ottenesse il marchio. La funzionalità di Loveable consente agli utenti di visualizzare e modificare il codice del proprio progetto senza bisogno di collegarsi a GitHub. Questo strumento è nettamente differente da quello di Figma, il quale è progettato per semplificare la conversione dei file di design in codice.

Riflessioni sull’industria tecnologica e la gestione del marchio

L’iniziativa di Figma di richiedere la cessazione all’uso del marchio solleva interrogativi sul modo in cui le aziende del settore IT gestiscono le loro identità di marca. L’impressione è che l’azienda stia cercando di difendere la propria posizione in un mercato sempre più competitivo. Con la recente tentata acquisizione da parte di Adobe, non andata a buon fine, per un valore di 20 miliardi di dollari lo scorso dicembre , l’azienda pare essere in procinto di avviare nuove strategie di crescita.

In questo contesto, da Figma è emersa la volontà di considerare l’opzione di un’offerta pubblica, in attesa di revisione da parte della Securities and Exchange Commission, segnalando possibili sviluppi significativi nel suo percorso aziendale. Ciò potrebbe rappresentare un passo strategico per aumentare la propria capitalizzazione e rafforzare ulteriormente il brand nel settore.

Risposta di Loveable e prossimi passi

Loveable non ha ancora comunicato se intende onorare il provvedimento di cessazione. Tuttavia, questa situazione ha portato l’attenzione su questioni legate alla proprietà intellettuale e al linguaggio adottato nel settore del software. Con una crescente competizione, il rischio di conflitti sui marchi è elevato, soprattutto in un campo dove le funzioni sono spesso simili e i nomi possono sovrapporsi.

Quando interpellata, Figma ha dichiarato a “The Verge” di non avere ulteriori commenti oltre a quanto già riportato nella lettera. Questa cautela potrebbe riflettere una strategia più ampia nell’affrontare contendenti emergenti e nella gestione della propria reputazione aziendale. Mentre la battaglia sui marchi continua, i dettagli di questo caso potrebbero influire su come altre startup e aziende del tech scelgono di nominare le loro funzionalità e di navigare nel complesso universo dei diritti di proprietà intellettuale.