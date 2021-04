Cercate da tempo una soluzione alle mail di spam? O cercate un servizio che vi permetta di ricevere e inviare email per un periodo limitato? Allora avete sicuramente bisogno di una email temporanea: ecco la guida a come crearne una ed utilizzarla al meglio.

A cosa serve una mail temporanea

Forse vi chiederete a cosa serve una email temporanea. E bene, in realtà questa può essere utilizzata per diversi scopi. Molti sfruttano questa tipologia di mail al fine di non utilizzare il proprio indirizzo di posta elettronica per la registrazione su siti web poco affidabili, altri perché registrandosi a un sito non vogliono lasciare traccia dei loro dati personali.

Un altro utilizzo invece, potrebbe essere a scopo lavorativo. Capita infatti di cercare un collaboratore e richiedere il CV di diverse persone e, per non fornire la mail aziendale o personale, si chiede di ricevere queste mail su un servizio temporaneo, in modo tale che una volta terminata la ricerca non ci sia il rischio di essere contattati inutilmente da altri candidati.

Insomma, gli utilizzi che si possono fare di una email temporanea sono molti, ma quali sono i siti che ne permettono la creazione velocemente? Scopriamo i migliori!

I servizi migliori per la creazione di una email temporanea

Esistono diversi siti che permetto di creare una casella di posta elettronica, impersonale, senza registrazione e soprattutto con un timer per la sua esistenza all’interno del web. Alcuni servizi, sono naturalmente migliori e più affidabili di altri e permettono una gestione più semplice della mail temporanea.

Yopmail

Yopmail è forse, uno dei sistemi più rapidi per la creazione di una email temporanea. Molti utilizzano questo servizio perché non necessita di alcuna registrazione. Infatti, per creare una casella di posta elettronica volatile con Yopmail, basterà inserire una qualunque mail con il nome che preferite, avente però un dominio yopmail.com o courriel.fr.nf o ancora potete usare il dominio nospam.ze.tc.

Una volta inserita una mail con questo dominio in uno spazio per la registrazione a un sito web, basterà andare sulla pagina principale di yopmail, e accedere con il nome della mail temporanea che avete creato e in pochi istanti potrete conoscere il contenuto della vostra email.

I messaggi che riceverete su Yopmail verranno conservati per un massimo di 8 giorni dopo di che questi verranno eliminati in automatico allo scadere del tempo.

Guerrilla Mail

Un altro servizio, sicuramente tra i più utilizzati e longevi al mondo è Guerrilla Mail. Questo sito permette di inviare e ricevere mail senza registrarsi e senza naturalmente utilizzare il proprio indirizzo originario.

Per utilizzare Guerrilla mail, non dovrete far altro che collegarvi alla pagina iniziale del sito e generare casualmente il vostro indirizzo. Solitamente i domini utilizzati da guerrilla mail sono @sharklasers.com o guerrillamail.org.

Se si utilizza questo servizio non solo per ricevere ma anche per inviare una mail anonima, potrete una volta generata la mail, entrare nel pannello per le mail temporanee, e cliccare sulla scheda Compose, in questo modo riuscirete ad inoltrare, anche abbinando un allegato, una mail anonima a chiunque desideriate.

Guerrilla mail, è sicuramente uno dei servizi di email temporanea più completi anche perché, questo programma può essere raggiunto tramite un’applicazione disponibile al download principalmente sui sistemi Android. Basterà cercare l’app su Google Play store, per utilizzare Guerrilla mail su smartphone e tablet.

Airmail Il servizio di Air mail, è molto efficace per soddisfare l’invio di una mail temporanea. Quindi basterà andare sulla pagina principale di Air mail e andare sulla voce Attiva email temporanea. Una volta cliccato su questo pulsante, infatti otterrete automaticamente un indirizzo di casella di posta elettronica temporaneo. Una volta che avrete ottenuto l’indirizzo mail, dovrete accedere a questa mail almeno una volta al giorno, altrimenti il programma eliminerà tutte le mail ricevute e anche l’indirizzo stesso. 10 Minute Mail 10 Minute mail è il servizio di email temporanea più veloce in assoluto, infatti questo permette di creare una mail che dura solo 10 minuti. Dopo la sua creazione infatti, la si potrà utilizzare per dieci minuti al massimo prima di vedere eliminate tutte le mail ricevute. Tutti questi servizi mail temporanea sono sicuramente tra i più affidabili, con questo sistema non dovrete più preoccuparvi delle iscrizioni a siti poco affidabili, e soprattutto potrete eliminare definitivamente il problema dello spam, e infine, non cedere i propri dati personali. BugMeNot è la via alternativa: usate gli account di altre persone

Se volete creare una mail temporanea solamente per accedere ad un sito web, ad un forum o ad un’applicazione allora potete utilizzare il servizio offerto da BugMeNot. Questo sito ci permette di utilizzare account già creati da altre persone per fare il login su portali e forum.

Basta effettuare la ricerca nella barra della prima pagina e verificare se ci sono account disponibili per il sito che ci interessa. In questo modo ci verranno forniti nome utente e password e potremmo accedere senza doverci registrare. Un servizio particolarmente utile e che permette di risparmiare molto tempo.