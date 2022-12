Dove è stato fabbricato e assemblato il tuo iPhone?

Quando si parla di iPhone, si fa senza ombra di dubbio riferimento al modello di smartphone più famoso al mondo. Si parla di circa 250.000 milioni di dispositivi venduti all’anno da Apple, con un giro d’affari di circa il 20% dell’intero mercato mobile a livello mondiale.

Per curiosità o per questioni più etiche, molte persone si chiedono quale sia la reale provenienza dell’iPhone che hanno tra le mani. Dove è stato fabbricato e assemblato questo smartphone così ambito e apprezzato?

In questo articolo cercheremo di fare chiarezza su tutte le fase di costruzione e assemblaggio dell’iPhone.

Prima dell'assemblaggio: da dove provengono i componenti dell'iPhone?

Quando si parla di iPhone, e non solo, è difficile individuare un luogo di provenienza preciso per quanto riguarda la componentistica. Riguardo questo tema, alcune considerazioni potrebbero stupirti se non sei un esperto del settore.

Il display dell'iPhone, ad esempio, è prodotto da Samsung o LG in Corea del Sud**.** Ebbene sì: Apple si rivolge a quella che, per molti versi, è la concorrenza.

La memoria flash e la DRAM, d'altra parte, provengono probabilmente da alcuni stabilimenti produttivi situati in Giappone. E il Gorilla Glass che protegge lo schermo potrebbe farsi strada da una fabbrica di Corning negli Stati Uniti, a Taiwan o in Giappone. Il SoC della serie A di Apple, nel frattempo, è un silicio personalizzato progettato in California ma prodotto dalla società taiwanese TSMC. E finora abbiamo appena scalfito la superficie del lungo elenco della componentistica.

L'iPhone si basa su componenti elettronici provenienti da vari paesi, inclusi gli Stati Uniti. Apple si affida anche a terze parti per componenti più piccoli, a volte personalizzati, come circuiti integrati per la gestione dell'alimentazione, microcontrollori USB, chipset wireless e driver OLED.

Questi possono provenire da grandi aziende come Broadcom e Texas Instruments, nonché da produttori più piccoli nel sud-est asiatico. Altrove nel mondo, Apple ha persino cercato di assicurarsi il cobalto grezzo direttamente dai minatori per garantire che la carenza di tale materiale non influisca sulla sua capacità di produrre batterie per iPhone.

La scelta del fornitore è molto importante e non solo per motivi di controllo qualità. Apple, insieme ad altri giganti della Silicon Valley, è stata accusata di fare affidamento sul lavoro minorile e su pratiche minerarie non etiche per tagliare i costi. Inutile dire che tali accuse potrebbero tradursi in costose cause legali e pubblicità negativa per l'azienda.

Dove vengono assemblati gli iPhone?

Con componenti singolari difficili da reperire, chi va ad assemblare l'iPhone prima che raggiunga i negozi di tutto il mondo? Le fabbriche in Cina una volta assemblavano ogni singolo iPhone, anche se ora il processo sta iniziando a cambiare.

Tuttavia, la maggior parte delle fabbriche dedicate all'assemblaggio dell'iPhone rimane attualmente in Cina. Il più grande stabilimento, gestito dal partner di produzione Foxconn, si trova a Zhengzhou e impiega oltre 300.000 lavoratori. Secondo molti resoconti, il complesso assomiglia più a una mini città che a un tipico sito industriale.

Ciò non sorprende dato che, secondo quanto riferito, Foxconn assembla qui oltre mezzo milione di iPhone in un solo giorno. Ma potrebbe non durare per sempre poiché Apple cerca di spostare parte della produzione in paesi vicini come India e Vietnam.

Negli ultimi tempi Apple ha diversificato la sua produzione di iPhone al di fuori della Cina, con India e Vietnam che emergono come scelte migliori.

Apple non è l'unica azienda di elettronica di consumo che si è diversificata al di fuori dell’immenso paese asiatico negli ultimi tempi. Samsung e Xiaomi hanno riscontrato un grande successo anche in altri paesi orientali. La strategia “China-Plus-One” è diventato un pianoaziendale popolare poiché le aziende cercano di ottenere costi operativi inferiori e ridurre la dipendenza da una singola regione.

Sia India che Vietnam paesi asiatici offrono vantaggi agli investitori stranieri che cercano di creare impianti di produzione. Offrono anche stabilità geopolitica ed economica, fattori che hanno influenzato la produzione di iPhone di Apple in Cina.

Perché Apple assembla i prodotti in Vietnam?

Il Vietnam si trova in una posizione strategica per le spedizioni globali: il paese si trova in stretta vicinanza geografica ai punti d'appoggio esistenti della catena di approvvigionamento di Apple come Cina, Taiwan, Giappone e altri. Ha anche accordi di libero scambio con altri paesi dell'Asia orientale ed è membro dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN).

Inutile poi girarci attorno: lo stipendio medio di un lavoratore vietnamita è, senza ombra di dubbio, inferiore a quello di un operaio di un qualunque paese occidentale. Al di là del discorso del costo della vita, molto più basso rispetto ad altre regioni del mondo, un vietnamita guadagna in media poco più di 300 euro al mese.

Inutile dire che, per aziende con migliaia e migliaia di dipendenti, il risparmio annuale nel mantenere uno stabilimento in Vietnam è decisamente inferiore rispetto a tante altre nazioni.

In ottica Apple poi, l’opzione Vietnam non è una novità: la società ha già assemblato prodotti più piccoli come EarPods nel paese asiatico. E secondo una fonte citata da Nikkei, Apple ha iniziato ad assemblare AirPods in Vietnam a partire dal marzo 2020. Questa pratica è stata rapidamente seguita dagli AirPods Pro di fascia alta. Ora, Apple sta spostando anche una percentuale significativa della produzione di iPad, MacBook e Apple Watch in Vietnam.

Il colosso di Cupertino prevede di raggiungere questi obiettivi attraverso i suoi partner di produzione Foxconn, Pegatron e Wistron. Secondo le notizie locali, all'inizio del 2022 Apple aveva avviato l'assemblaggio di ben 11 stabilimenti gestiti da varie aziende manifatturiere in Vietnam. In quel periodo, Foxconn ha anche ottenuto una licenza dal governo vietnamita per costruire un impianto di assemblaggio da 270 milioni di dollari nella provincia di Bac Giang, a meno di 50 miglia dalla capitale Hanoi. Secondo quanto riferito, la struttura avrà una capacità sufficiente per assemblare 8 milioni di laptop e tablet all'anno.

India e Apple: i motivi di questo “matrimonio”

L'India, la seconda destinazione di produzione preferita di Apple, offre forti incentivi per la produzione locale rispetto a molti dei suoi vicini. L'iniziativa del governo Make in India è stata un successo travolgente. Nel 2020 ha lanciato uno schema di incentivi legati alla produzione da 6 miliardi di dollari che premia i marchi per aver avviato la produzione nazionale di smartphone e componenti elettronici.

Marchi Android come Xiaomi, Oppo e Samsung hanno già aderito all'iniziativa Make in India attraverso una combinazione di impianti di produzione interni e di terze parti. Alcuni esempi di quest'ultimo includono Bharat FIH e Dixon Technologies, che assemblano smartphone Xiaomi e Samsung.

Date queste storie di successo, non sorprende che Apple miri a seguirne l'esempio. Aiuta anche il fatto che il suo più grande partner, Foxconn, abbia già una forte presenza in India. La già citata Bharat FIH è una sussidiaria di Foxconn Technology Group.

Il governo indiano offre ai produttori di smartphone vari incentivi finanziari per creare fabbriche locali. La decisione di Apple di spostare le sue linee di assemblaggio in India potrebbe anche aumentare la quota di mercato dell'iPhone nella regione.

Attualmente, l'India riscuote un dazio doganale del 22% sugli smartphone importati. Ciò rende l'iPhone molto più costoso nel paese rispetto alla maggior parte dei mercati occidentali.

Con l'iPhone 14, Apple ha iniziato ad assemblare per la prima volta modelli di iPhone di ultima generazione in India. La società ha scelto Foxconn per il lavoro, in particolare la fabbrica di Sriperumbudur di quest'ultima nello stato del Tamil Nadu. Tuttavia, Apple ha deciso di spostare solo una piccola percentuale della sua produzione di iPhone 14 dalla Cina all'India, circa il 5% subito dopo il lancio del suddetto prodotto.

Per quanto riguarda lo stipendio medio di un lavoratore poi, i valori non si discostano più di tanto rispetto al Vietnam.

Chi realizzerà prodotti Apple in futuro?

Anche con la migrazione di Apple nell'Asia meridionale e orientale, la maggior parte degli impianti di produzione dell'azienda rimarranno nel medio-lungo periodo in Cina.

Diversi componenti elettronici chiave provengono ancora dalla regione e, mantenere gli stabilimenti nelle vicinanze, è un vantaggio troppo grande. Inoltre, la Cina ha ancora una grande quantità di infrastrutture di produzione già funzionanti e collaudate. Tuttavia, la presenza della mela nel paese probabilmente si ridurrà nel tempo.

Abbiamo già discusso del motivo per cui Apple potrebbe voler spostare l'assemblea in Vietnam e India nei prossimi anni. Le previsioni finanziarie prevedono che la transizione sia graduale e costante. Un analista di JPMorgan ha dichiarato quanto segue in una nota ai clienti dell'azienda:

Il Vietnam sta emergendo come centro di produzione di componenti (moduli fotocamera) ed EMS di prodotti di volume ridotto (Apple Watch, Mac, iPad) ed è già un luogo importante per la produzione di AirPods. Per iPhone EMS, l'India sembra essere il luogo prescelto per diversificare la catena di approvvigionamento dalla Cina.

L'analista ha inoltre stimato che Apple trasferirà circa il 25% della sua produzione di iPhone in India e il 65% dell'assemblaggio di AirPods in Vietnam entro il 2025. Altri prodotti che potrebbero anche vedere alcuni assemblaggi allontanarsi dalla Cina includono iPad, MacBook e Apple Watch.

Tenendo presente di quanto il mondo attuale cambi rapidamente, sia lato economico che politico, non è però da escludere eventuali cambi di tendenza in futuro.