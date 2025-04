DJI dice addio alla storica linea di droni Phantom: ecco cosa c’è da sapere

DJI, il colosso cinese specializzato in tecnologia di droni, ha annunciato la cessazione della produzione della sua celebre linea Phantom, segnalando una svolta significativa nel mondo dei droni. Negli ultimi anni, la compagnia ha vissuto un’evoluzione che ha portato a cambiamenti nel design e nelle funzionalità dei suoi prodotti, spostando l’attenzione verso modelli più moderni e funzionali. La decisione di interrompere il supporto per i modelli Phantom 4 Pro e Phantom 4 Advanced, fissata per il 1° giugno 2025, segna la fine di un’epoca.

La storia della linea Phantom

La gamma Phantom è diventata una sorta di icona nel mondo dei droni, lanciata per la prima volta nel 2013 con il suo modello originale. La sua comparsa ha segnato un cambiamento radicale, rendendo i droni volabili senza alcuna difficoltà, permettendo a principianti e professionisti di avventurarsi nel mondo della fotografia aerea. Sebbene Parrot avesse già introdotto l’AR Drone nel 2010, il Phantom ha avuto un impatto unico e significativo sul mercato, diventando il drone di riferimento per molti.

L’aspetto del Phantom, con la sua silhouette inconfondibile, ha influenzato non solo il design di altri droni, ma ha anche creato una sorta di linguaggio visivo comune, a tal punto che la sua immagine è stata utilizzata come simbolo in segnaletica che vietava l’uso di droni in spazi pubblici. Questa forte presenza ha reso i droni DJI quasi sinonimo di tecnologia di volo civile.

Il declino del marchio Phantom

Nonostante l’eredità dei droni Phantom, DJI ha fatto sapere che non considera più necessaria la continuità di questo marchio. La strategia attuale della compagnia si concentra su droni modernizzati, caratterizzati da design più compatti e pratici, come quelli delle serie Mavic e Air, che offrono funzioni avanzate e una maggiore manovrabilità. Con i droni che oggi si presentano in forme più rettangolari e con gambe ripiegabili, il mercato è in continua evoluzione e i consumatori cercano sempre più comodità e prestazioni.

La notizia della cessazione della linea Phantom è stata anticipata da vari leak, suggerendo che DJI stia preparando il lancio di nuovi modelli, tra cui il Mavic 4 Pro e il Mini 5. La compagnia sembra dunque indirizzarsi verso una nuova era, lasciando alle spalle una storia caratterizzata da successi e innovazioni.

Il futuro dei droni DJI

Con l’annuncio della fine della serie Phantom, i riflettori si spostano sui nuovi modelli in arrivo. I droni Mavic continuano a mantenere un alto livello di popolarità tra i videomaker e gli appassionati di tecnologia, grazie a funzionalità avanzate che soddisfano le esigenze sia di utenti principianti che esperti. DJI ha sempre puntato su innovazione e sviluppi tecnologici, e la transizione verso nuovi modelli non sembra essere da meno.

Il supporto per gli ultimi modelli Phantom, che si concluderà nel 2025, segna un’epoca di transizione nel settore dei droni, preparando il terreno per un futuro ricco di novità. DJI ha già confermato di aver interrotto la produzione dell’ultima versione del Phantom nel 2018, rendendo questo passaggio una conseguenza naturale di un mercato in rapida evoluzione.

Mentre gli appassionati di droni registrano questa importante evoluzione, si attende con curiosità la risposta dell’azienda riguardo il finale della linea Phantom. Potrebbe essere l’occasione per approfondire ulteriormente il futuro dei droni DJI e scoprire come si presenteranno i nuovi modelli sul mercato.