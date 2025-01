Crescita nel mercato dei PC: Apple guadagna terreno nel quarto trimestre del 2024

Nel quarto trimestre del 2024, il mercato globale dei personal computer ha registrato una crescita significativa, segnando un aumento dell’1,8% rispetto all’anno precedente. Le spedizioni totali di PC hanno raggiunto un volume globale di 698,9 milioni di unità. Questa tendenza positiva è supportata da un report di IDC, il quale evidenzia buone notizie anche per Apple e la sua linea di Mac, che ha visto un incremento nelle vendite.

Performance complessiva delle spedizioni di PC

Secondo le ricerche condotte da IDC, durante l'intero anno 2024, i fornitori di PC hanno spedito un totale di 262,7 milioni di computer. Questo dato rappresenta un leggero aumento dell'1% rispetto al 2023. L'analisi mette in evidenza come, nel corso del quarto trimestre, Apple abbia venduto 7 milioni di Mac, un miglioramento significativo rispetto ai 5,9 milioni del quarto trimestre dell'anno precedente. Questa crescita non solo evidenzia l’interesse crescente verso i prodotti Apple, ma riflette anche un trend positivo del settore dei personal computer nel suo complesso.

I numeri di Apple nel mercato dei Mac

Nel 2024, Apple ha riportato vendite che ammontano a 22,9 milioni di Mac, il che si traduce in un market share dell'8,7% sul totale del mercato globale dei PC. Questi numeri sono particolarmente degni di nota rispetto ai 21,9 milioni di Mac venduti nel 2023, periodo durante il quale la quota di mercato dell’azienda era stata dell'8,4%. Nonostante il mercato dei PC veda una forte competizione, Apple riesce a mantenere una posizione solida e in crescita, a dimostrazione della fidelizzazione dei propri clienti e dell’appeal dei suoi prodotti.

La classifica dei fornitori di PC

Analizzando la classifica dei fornitori di PC, Apple si colloca al quarto posto con una crescita costante nel market share. Al vertice della classifica c'è Lenovo, che detiene il 23,5% di market share, seguita da HP con il 20,2% e Dell con il 14,9%. Nonostante la forte concorrenza, la crescita delle vendite dei Mac suggerisce che Apple sta riuscendo a conquistare una fetta di mercato significativa. La capacità di innovare e di offrire prodotti che attraggono un'ampia gamma di consumatori è fondamentale per sostenere questa posizione all'interno del competitivo settore dei personal computer.

Aspettative sui risultati finanziari di Apple

In attesa della presentazione dei risultati finanziari per il primo trimestre dell'anno fiscale 2025, prevista per la sera del 30 gennaio 2025, l'attenzione si concentra su come le vendite di Mac e di altri prodotti, come la linea degli iPhone 16, influenzeranno le performance complessive dell'azienda. Gli investitori e gli analisti attendono con interesse i dettagli sui risultati, poiché questi forniranno ulteriori indicazioni sullo stato attuale e futuro dell'azienda nel mercato tecnologico.

Le analisi di IDC rivelano quindi dati incoraggianti per Apple e per il settore dei personal computer, segnando un interesse e un potenziale per ulteriori sviluppi negli anni a venire.