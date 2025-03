Confronto tra OPPO Find N5 e Samsung Galaxy Z Fold 6: quale pieghevole è il migliore nel 2025?

Nel mondo degli smartphone pieghevoli, la competizione si fa sempre più agguerrita. Due dei modelli più interessanti sul mercato sono l’OPPO Find N5 e il Samsung Galaxy Z Fold 6. Questo articolo esplorerà le caratteristiche principali, i design e le performance di entrambi i modelli, per aiutare i consumatori a prendere una decisione informata.

Caratteristiche del design e display

L’OPPO Find N5, che funge da successore del OnePlus Open, si presenta in due eleganti colorazioni: nero e bianco perlato. Con una struttura sottile e un peso contenuto, il dispositivo si distingue per il suo display esterno da 6,62 pollici, con risoluzione di 2.480 x 2.248 pixel. La luminosità di picco arriva fino a 2.100 nits e il refresh rate è adattivo, compreso tra 1 e 120 Hz. Questo consente una fluidità sorprendente nell’uso quotidiano.

Quando viene aperto, lo schermo interno misura 8,12 pollici e offre una risoluzione di 2.616 x 1.140 pixel. La qualità delle immagini è ottima, con supporto per Dolby Vision e HDR10+. Inoltre, l’assenza di un evidente solco di piegatura nella schermata è un fattore che impressiona notevolmente gli utenti. La sottigliezza è davvero sbalorditiva, con soli 8,93 mm di spessore quando è piegato, rendendo l'OPPO Find N5 uno dei pieghevoli più sottili presenti oggi sul mercato.

D’altro canto, il Samsung Galaxy Z Fold 6 è leggermente più spesso, con uno spessore di 5,6 mm quando aperto. È disponibile in diverse colorazioni, come Silver Shadow, Navy e Pink, con la possibilità di utilizzare la S Pen Fold Edition . La dimensione dello schermo esterno è di 6,3 pollici e presenta una risoluzione di 2.376 x 968 pixel, inferiore a quella dell’OPPO. Questo modello, tuttavia, ha aperto la strada a miglioramenti rispetto al suo predecessore, tra cui un design migliorato per la piega, resa ora meno evidente.

Prestazioni e batteria

L’OPPO Find N5 è alimentato da un processore Snapdragon 8 Elite, affiancato da 16 GB di RAM, il che lo rende altamente performante, anche per attività di gaming intense. La batteria da 5.600 mAh offre ottime performance, consentendo fino a 25 ore di streaming video e supportando ricariche rapide a 80W sia via cavo che senza fili. In più, gode di aggiornamenti software promettenti, con cinque aggiornamenti della piattaforma Android e sei anni di aggiornamenti di sicurezza.

Al contrario, il Samsung Galaxy Z Fold 6 utilizza un processore Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy che, unito ai 12 GB di RAM, garantisce ottime performance. Tuttavia, la batteria ha una capacità di 4.400 mAh, inferiore a quella dell’OPPO, ma Samsung dichiara che dovrebbe comunque offrire un’intera giornata di utilizzo. La ricarica, però, è più lenta, con soli 25W per la ricarica via cavo. Entrambi i telefoni consentono un’ottima esperienza d’uso durante il giorno grazie alla loro capacità di gestione della batteria.

Fotocamere e qualità delle immagini

Quando si parla di fotografia, l'OPPO Find N5 si fa notare grazie a una configurazione della fotocamera di tutto rispetto. Co-sviluppata con Hasselblad, presenta una lente grandangolare da 50 MP con stabilizzazione ottica, accompagnata da un secondo obiettivo teleobiettivo sempre da 50 MP, il quale consente uno zoom ottico di 3x e una lente grandangolare da 8 MP. La fotocamera frontale da 8 MP offre ottime prestazioni in condizioni di buona illuminazione, con funzioni AI avanzate per migliorare la qualità delle immagini.

D'altro canto, il Samsung Galaxy Z Fold 6 è dotato di una fotocamera principale da 50 MP, insieme a un obiettivo ultra-wide da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP. Anche se il Galaxy Z Fold 6 offre funzionalità di editing delle immagini tramite AI, non raggiunge gli stessi livelli di eccellenza dell’OPPO nel complesso. Alcuni utenti segnalano che, sebbene migliori in condizioni ideali, la fotocamera di Samsung tende a soffrire in ambienti con scarsa illuminazione.