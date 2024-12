Confronto tra NordVPN e ExpressVPN: quale servizio di VPN scegliere nel 2024?

Se stai cercando un servizio VPN affidabile, potresti sentirti sopraffatto dalla varietà di opzioni disponibili sul mercato. Questo articolo si sofferma su due dei nomi più noti nel settore: NordVPN ed ExpressVPN. Entrambi offrono una serie di funzionalità avanzate, ma ci sono differenze significative da considerare. Dall’analisi dei prezzi alla velocità di connessione, fino alla sicurezza e al supporto clienti, questo approfondimento ti aiuterà a scegliere la VPN giusta per le tue esigenze.

Prezzi a confronto: NordVPN vs ExpressVPN

Un aspetto fondamentale nella scelta di una VPN è il costo. NordVPN attualmente si presenta come un’opzione più conveniente rispetto a ExpressVPN. Il piano base di NordVPN è disponibile a 12,99€ al mese. Tuttavia, se opti per l'abbonamento annuale, il costo mensile scende a 4,59€. Per chi è interessato a un abbonamento più lungo, esiste anche un piano biennale che offre un prezzo mensile di soli 2,99€, con il vantaggio di ricevere tre mesi gratis.

D’altra parte, ExpressVPN offre un abbonamento mensile a 12,95$, mentre il piano annuale è disponibile a 6,67$ al mese. Se scegli di abbonarti per due anni, il costo mensile sarà di 4,99$, anche se non si avvicina ai prezzi del concorrente. Entrambi i servizi accettano una varietà di metodi di pagamento, tra cui carte di credito, criptovalute e carte prepagate, offrendo flessibilità agli utenti.

Caratteristiche e funzionalità: cosa offrono NordVPN ed ExpressVPN

Quando decidi quale VPN utilizzare, è essenziale valutare le caratteristiche esclusive di ciascun servizio. NordVPN ha una rete impressionante con oltre 7.000 server distribuiti in più di 113 paesi. Questa vasta copertura consente connessioni rapide e affidabili. Allo stesso modo, ExpressVPN gestisce più di 3.000 server in 105 nazioni, garantendo accesso ai contenuti da diverse ubicazioni geografiche.

NordVPN consente fino a dieci connessioni simultanee, superando di gran lunga il limite di otto impostato da ExpressVPN. Inoltre, NordVPN offre funzionalità come Threat Protection, volta a bloccare pubblicità, tracker e malware, creando un ambiente di navigazione più sicuro. ExpressVPN invece propone Threat Manager, una funzione orientata principalmente al blocco dei tracker. Sebbene entrambi i servizi supportino l'installazione su router, ExpressVPN fornisce un processo più intuitivo per la configurazione.

Entrambi i provider garantiscono protezione contro le perdite di DNS e offrono supporto per Smart DNS, un vantaggio per accedere a contenuti in streaming su dispositivi non compatibili con VPN. In termini di sicurezza, ExpressVPN utilizza DNS criptato a 256 bit, migliorando ulteriormente la sicurezza dei dati in transito.

Capacità di streaming: NordVPN ed ExpressVPN a confronto

Quando si tratta di sbloccare servizi di streaming, sia NordVPN che ExpressVPN si comportano bene, permettendo l'accesso a contenuti geo-bloccati in modo fluido. Grazie alla loro rete di server estesa e alle alte velocità, entrambi i servizi sono in grado di supportare piattaforme come Netflix, HBO Max e BBC iPlayer, notoriamente difficili da accedere con VPN.

NordVPN offre un vantaggio con la sua funzione Double VPN, che crittografa i dati due volte per una sicurezza maggiore. ExpressVPN, pur non avendo una funzione equivalente, utilizza l'offuscamento per nascondere il traffico VPN. Diversi speed test rivelano che NordVPN può offre velocità superiori rispetto a ExpressVPN in alcune situazioni, rendendola una scelta interessante per gli utenti che sono particolarmente attenti alla performance durante lo streaming.

Sicurezza e privacy: misure a confronto di NordVPN ed ExpressVPN

Entrambi i servizi implementano protocolli di sicurezza avanzati, come OpenVPN e IKEv2, oltre a crittografia robusta. NordVPN utilizza il protocollo NordLynx, basato su WireGuard, mentre ExpressVPN sfrutta Lightway. In termini di crittografia, NordVPN adotta chiavi RSA da 2048 bit, mentre ExpressVPN utilizza chiavi da 4096 bit.

Un’altra caratteristica importante è il kill switch, disponibile in entrambi i servizi. Questo strumento è progettato per interrompere la connessione internet nel caso in cui la VPN si disconnetta, proteggendo così i tuoi dati. NordVPN offre anche una configurazione del kill switch su specifiche applicazioni, cosa che manca in ExpressVPN.

Entrambi i provider adottano una rigida politica no-log, ma è interessante notare che NordVPN è stato auditato da Deloitte, confermando la sua adesione a questa politica. ExpressVPN raccoglie alcune informazioni minime come date di connessione e ID account, ma non registra dettagli sensibili come l'indirizzo IP dell'utente.

Assistenza clienti: NordVPN e ExpressVPN a confronto

La disponibilità di supporto clienti è cruciale per gli utenti di VPN. Entrambi i servizi offrono assistenza tramite chat live e email. NordVPN, ad esempio, dispone di un sistema di chat accessibile direttamente dal sito, dove gli utenti possono ottenere supporto dal Customer Care e dal team di fatturazione.

ExpressVPN, d’altro canto, ha un servizio di chat live attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che consente supporto immediato. Entrambi i servizi forniscono anche guide dettagliate per la risoluzione dei problemi, garantendo un supporto completo.

In sintesi, sia NordVPN che ExpressVPN offrono vantaggi unici, ma possono attirare diversi tipi di utenti a seconda delle loro necessità specifiche. La scelta finale potrebbe dipendere da fattori come prezzo, funzionalità e supporto desiderato.