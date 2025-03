COMPUTEX 2025: Jensen Huang apre la fiera con la sua visione sull'intelligenza artificiale

In vista di COMPUTEX 2025, l'evento tecnologico di riferimento in Asia, si attende con particolare interesse l'apertura delle danze che sarà affidata a Jensen Huang, CEO di NVIDIA. La sua conferenza di apertura, prevista per il 19 maggio, si concentrerà sulle ultime novità nel settore dell'intelligenza artificiale e del computing accelerato, tematiche che assumono un ruolo sempre più centrale nel panorama tecnologico globale.

Il discorso di apertura: date e modalità

La conferenza di inaugurazione di COMPUTEX 2025 si terrà lunedì 19 maggio alle ore 11:00, secondo l'orario locale di Taiwan, corrispondente alle 4:00 del mattino in Italia. Questo intervento rappresenta un momento chiave per l'evento, previsto per essere trasmesso in diretta streaming su scala globale, con la possibilità di rivedere il discorso in un secondo momento sul sito ufficiale della manifestazione. La presenza di Huang è stata fortemente voluta da TAITRA , sottolineando così l'importante connessione tra il progresso tecnologico taiwanese e l'innovazione nel campo dell'intelligenza artificiale.

Il tema di COMPUTEX 2025: l’intelligenza artificiale in prima linea

Un aspetto emblematico di questa edizione di COMPUTEX è il tema principale "AI Next", che riflette l'impatto crescente dell'intelligenza artificiale nel futuro della tecnologia. Il discorso di Huang sarà focalizzato su come NVIDIA stia guidando questa evoluzione, mostrando come l'azienda continui a innovare, dalle tecnologie di computing accelerato all'intelligenza artificiale applicata a diversi ambiti. L'obiettivo è quello di esplorare come l'AI possa trasformare l'industria, apportando cambiamenti significativi e connessioni strategiche tra i leader del settore.

Un ecosistema tecnologico in crescita

NVIDIA si è etichettata come leader nel campo dell'intelligenza artificiale, influenzando vari ambiti, dall'AI fisica alla scoperta scientifica, e spingendo i confini dell'innovazione. A COMPUTEX 2025, i partecipanti potranno assistere a presentazioni e analisi approfondite, illustrando in dettaglio come l'azienda abbia influenzato e stia plasmando il futuro. Questo evento si configura come un’importante opportunità per i protagonisti del settore di creare sinergie e co-creare soluzioni innovative per affrontare le sfide tecnologiche del domani.

La fiera di COMPUTEX rappresenta da anni una piattaforma essenziale per l’ecosistema tecnologico di Taiwan, che evolve rapidamente, contribuendo alla crescita globale di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale. Durante la quattro giorni della manifestazione, numerose aziende leader presenteranno le loro novità e i loro progetti, creando occasioni di incontro e cooperazione tra i diversi attori del mercato.

Un evento da non perdere per gli appassionati di tecnologia

COMPUTEX 2025 si svolgerà dal 20 al 23 maggio presso il Taipei Nangang Exhibition Center, una location che accoglierà quasi 1.400 espositori distribuiti in 4.800 stand. Quest'anno, l'evento si focalizzerà su tre aree tematiche: AI & Robotica, Tecnologie di Nuova Generazione e Mobilità Futura.

Questa manifestazione si conferma come un punto di riferimento per comprendere le crescenti tendenze del settore tecnologico e le applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale in vari comparti industriali. Non mancheranno anche le ultime novità del settore hardware, e ogni giorno, le notizie e le scoperte più interessanti verranno riportate in tempo reale, permettendo di rimanere aggiornati su quanto di nuovo emerge da questa fiera di rilevanza globale.