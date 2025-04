Come utilizzare il pulsante “Parla dal Vivo di Questo” nell’app Gemini: guida pratica

L’app Gemini offre un’interessante funzionalità in grado di fornire analisi in tempo reale grazie all’intelligenza artificiale. Questa funzione, denominata “Parla dal Vivo di Questo”, consente di ottenere informazioni rilevanti su contenuti visivi e testi semplicemente caricandoli all’interno dell’app. Scopriamo insieme come attivare e utilizzare questa funzione in modo efficace.

Attivazione della funzione “Parla dal Vivo di Questo”

Per iniziare, apri l’app Gemini sul tuo dispositivo. Una volta avviata, dovrai cercare il pulsante “+” posizionato sulla sinistra del campo di testo. Cliccando su questo pulsante, si aprirà un menu che ti permetterà di selezionare diverse opzioni: puoi scegliere tra fotocamera, galleria, file e Google Drive.

Se decidi di utilizzare la fotocamera, scatta una foto e, una volta che questa è stata catturata, troverai un’anteprima della stessa. Per confermare l’aggiunta della foto, clicca sul piccolo chip che apparirà con la scritta “Allega” e un segno di spunta blu chiaro. A questo punto, la tua foto sarà visibile nel campo di testo dell’app Gemini. Non dimenticare di selezionare il chip “Parla dal Vivo di Questo”, il quale attiverà l’analisi in tempo reale dell’immagine.

Analisi di immagini dalla galleria

Oltre a scattare foto, puoi anche ottenere analisi su immagini già presenti nel tuo dispositivo. Torna sull’app Gemini, clicca nuovamente sul pulsante “+”, poi seleziona “Galleria”. Qui, scegli l’immagine su cui desideri che Gemini operi la sua analisi. Dopo aver fatto la selezione, premi sul chip “Parla dal Vivo di Questo” e lascia che l’intelligenza artificiale di Gemini fornisca le sue osservazioni e interpretazioni su quell’immagine.

Uso della funzione con documenti e video YouTube

Gemini offre anche la possibilità di analizzare diversi tipi di file e documenti. Puoi caricare contenuti dal tuo Google Drive, come documenti in formato TXT, DOC, DOCX, PDF, RTF e HWP. Il procedimento è simile a quello delle immagini: clicca sul pulsante “+”, seleziona “File” e scegli il documento desiderato.

In aggiunta, per quanto riguarda i video di YouTube, Google raccomanda di utilizzare la funzione “Parla dal Vivo di Questo” per i video della durata massima di 2 ore. Quando visualizzi un video che ti interessa, fai tap sul pulsante “Condividi” e successivamente clicca su “Copia link”. A questo punto, incolla il link nel campo di testo nell’app Gemini e inizia il tuo viaggio di scoperta attraverso le informazioni contenute nel video, sfruttando le trascrizioni disponibili.