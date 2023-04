Come usare la funzione di photo editing su Samsung Galaxy S23

Degna di nota è la funzione di photo editing che l’utente può espletare grazie al Galaxy S23. Grazie all’uso di una particolare applicazione nativa, il nuovo smartphone di casa Samsung offre caratteristiche innovative nel settore.

I nuovi smartphone Samsung Galaxy S23, la cui vendita era iniziata già da febbraio su Amazon, hanno una dotazione in tema fotografico a dir poco interessante. La fotocamera da ben 200 Megapixel non poteva non essere accompagnata da una dotazione software altrettanto all’altezza. È così che si è pensato d’integrare il software Adobe Lightroom nell’app Expert Raw.

In cosa consiste la differenza? Con l’integrazione in oggetto si possono effettuare modifiche estremamente interessanti delle immagini. E non da ultimo di quelle catturate dall’altamente performante fotocamera. Il Galaxy S23 è del resto un modello che si è maggiormente distinto proprio per i miglioramenti che hanno interessato il comparto fotografico. Le immagini, quelle catturate attraverso la fotografia e quelle che comunque si trovino nel medesimo formato, il formato Raw, potranno essere ampiamente modificate.

Ciò non avverrà immediatamente, poiché l’integrazione è da effettuarsi da parte dell’utenza, nel momento in cui aprirà Expert Raw. L’applicazione, comunque, consiglierà il download dell’integrazione Adobe Lightroom, e con un semplice touch l’utente può avviare il processo. Al termine di download ed installazione, Adobe Lightroom diverrà l’applicazione predefinita per la modifica delle immagini in Raw.

L’introduzione e le potenzialità di Adobe Lightroom

L’introduzione in tal senso, cioè come fondamento integrabile nell’app nativa di Samsung, non è ovviamente casuale. Il tutto deriva dalla partnership intrapresa tra i due giganti, quello coreano dell’hardware da una parte, e quello americano del software dall’altra. L’accordo tra Samsung e Adobe ha generato questa possibilità per tutti gli utenti del Galaxy S23, una risorsa aggiuntiva per mettere a frutto le potenzialità del dispositivo e quelle del software.

Proprio a proposito delle potenzialità software e di quelle hardware, gli strumenti avanzati per la modifica delle immagini Raw sfruttano la potenza del processore in dotazione allo smartphone, lo Snapdragon 8 Gen 2. Quest’ultimo è stato creato appositamente dall’azienda Qualcomm per Samsung. Le potenzialità derivanti dal connubio sono dunque notevoli, ma non bisogna dimenticare che esse sono ulteriormente incrementabili. Vediamo come qui di seguito, anticipando che vi sono due versioni per le quali si potrà optare.

Versione gratuita e a pagamento di Adobe Lightroom per Galaxy S23

Come ribadiamo, si possono raggiungere effetti grafici spettacolari con l’integrazione tra le app posta in essere. Ma, oltre alla versione scaricabile gratuitamente, ne esiste un’altra a pagamento. Dopo aver effettuato il primo download, quello gratuito, ed aver installato Adobe Lightroom, l’app stessa proporrà, per chi fosse interessato, di effettuare l’aggiornamento alla versione pay.

Il costo? Parliamo di 12,19 euro al mese, ma si consideri che si tratta di una funzione, così aggiornata, del tutto professionale, e dalle molteplici funzionalità aggiuntive. Vi saranno sezioni premium cui l’utente potrà accedere e si potrà altresì sintonizzare il Galaxy S23 con il nuovissimo modello di pc Galaxy Book 3, dotati di processori Intel di tredicesima generazione.

Per chi volesse effettuare una prova dell’app a pagamento nessun problema: la partnership ha previsto, tra le altre cose, una prova gratuita di ben 2 mesi. Ed essa rientra nel novero dei “privilegi” di cui dispone un nuovo acquirente di Galaxy S23. La prova, essendo riservata ai nuovi acquirenti del modello di smartphone, dovrà essere attivata a ridosso dell’acquisto, e comunque entro il tempo oggetto di proposta dal messaggio.

La modifica delle immagini con il Samsung Galaxy S23

Sebbene il software sia improntato alla gestione e alla modifica di file Raw, è presente anche la possibilità di modificare il formato Jpeg, ossia quello grafico più diffuso. Gli strumenti messi a disposizione sono da considerarsi professionali, già nella versione gratuita per quel che essa consente. Si possono scattare foto anche direttamente dall’applicazione, in formato Dslr, e convertirlo successivamente in Raw o Jpeg.

Gli strumenti di editing fotografico in questione fanno affidamento sull’intelligenza artificiale per la correzione delle immagini, e il miglioramento dei dettagli grafici. Per l’utilizzo dell’applicazione non bisogna per forza essere degli esperti di fotoritocco, ma anche un non esperto può iniziare ad usarla, a partire dalle opzioni più semplici.

Si possono infatti iniziare a modificare le foto con un touch, a partire da quelle che sono le caratteristiche basilari dell’immagine, per poi approfondire. Tutti gli appassionati potranno trovare in essa terreno fertile per via dei tutorial presenti nell’app stessa. Ci si potrà così anche addentrare gradualmente nelle funzioni maggiormente avanzate.

Ancora in tema di modifica, le foto nei formati compressi quali Jpg ed Heif, presentano dei limiti. In particolare vi sarà un limite di qualità dell’immagine, e anche di modifica dei dettagli più minuziosi. Ma la tecnologia apportata da uno dei modelli S23 in commercio, ha la capacità d’incidere positivamente anche su tale versante. Ciò grazie all’apporto dell’alta risoluzione, al top della gamma, tale da influire anche sulla qualità dei file compressi.

A completare il quadro il supporto rivolto alle immagini Raw non compresse a 16 bit (ad elevata risoluzione) e altre funzioni preziose. Parliamo in tal proposito della multi-esposizione e dell’astrofotografia. Grazie alla prima, si potrà regolare l’esposizione di ogni scatto, prima di passare allo scatto successivo. È anche un modo per ottenere, dalle varie foto, un unico scenario componibile tramite le stesse. L’astrofotografia è una funzionalità avanzata che, per come si sarà dedotto, consente di catturare immagini del cielo stellato con una precisione di dettaglio ottimale e stupefacente.

Consigli per l’utilizzo della funzione di editing

Per come accennato, l’app consente di modificare le foto anche con un solo tocco. Molte volte tale tocco può mostrarsi decisivo per migliorare di colpo la nitidezza della foto o immagine, ma ancor di più se si utilizzano gli appositi preset, le funzioni preimpostate dell’applicazione.

Vi troviamo “Nitidezza e levigatura“, “Correzione del colore”, “Masking“. Quest’ultima è anche conosciuta come Maschera di contrasto, poiché aumenta il contrasto nell’immagine e di conseguenza la sua definizione. Si riduce, in altri termini, l’effetto offuscamento che può risultare fastidioso in foto. Interessante anche la modalità impostabile di salvataggio automatico. Sono tutte funzionalità comprese nell’edizione free, ma per un ritocco che sia ancora più fantasioso negli effetti, si può puntare sulla versione a pagamento.