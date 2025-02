Come usare la funzione di ricerca rapida nei siti web con Safari: guida pratica per utenti iOS e macOS

Navigare nel web può diventare più semplice e veloce grazie a funzionalità nascoste nei browser. Tra queste, Safari offre una comoda opzione chiamata Ricerca Veloce sui Siti Web, ideale per chi desidera trovare contenuti specifici in determinati siti. In questo articolo, approfondiamo come sfruttare al massimo questa funzione per ottimizzare le proprie ricerche online, sia su dispositivi mobili che su Mac.

Che cos'è la ricerca veloce nei siti web

La Ricerca Veloce nei Siti Web è una funzione di Safari che permette di cercare contenuti all'interno di specifici siti dotati di un campo di ricerca. Un esempio concreto è il sito MacRumors, dove si può digitare direttamente nella barra degli indirizzi di Safari per cercare articoli riguardanti determinati argomenti, come le prestazioni dei dispositivi. Facendo ciò, Safari non solo recupererà i risultati tramite il motore di ricerca impostato, ma migliorerà la tua esperienza di navigazione ricordando le ricerche effettuate.

Immagina di voler esaminare articoli che parlano di benchmark dei dispositivi: basta inserire "macrumors benchmarks" nella barra degli indirizzi. Questo ti porterà a risultati generati dal motore di ricerca preconfigurato. Per un accesso ancora più diretto, l'ideale è utilizzare il campo di ricerca presente su MacRumors.com. Attivando la Ricerca Veloce, Safari si ricorderà delle ricerche effettuate, permettendoti di usarle anche in futuro.

Attivazione della ricerca veloce su dispositivi iOS

Attivare la Ricerca Veloce nei Siti Web su iPhone e iPad è un'operazione semplice, ma fondamentale per ottimizzare le ricerche. Per fare ciò, apri l’app Impostazioni, quindi vai su App ➝ Safari ➝ Ricerca Veloce nei Siti Web e attiva l'interruttore corrispondente. Configurando questa opzione, Safari sarà in grado di ricordare e suggerire siti specifici ogni volta che aprirai un campo di ricerca.

In questa sezione, hai anche la possibilità di modificare l'elenco dei siti salvati. Toccare il tasto Modifica consentirà di rimuovere eventuali siti non più desiderati, personalizzando ulteriormente la tua esperienza di ricerca in base alle tue necessità.

Attivazione della ricerca veloce su Mac

Per gli utenti Mac, la procedura di attivazione è altrettanto semplice e segue le stesse logiche di implementazione. Apri Safari e seleziona Safari ➝ Impostazioni... dal menu in alto. Qui, dirigiti alla scheda Ricerca e assicurati che la casella accanto a "Abilita Ricerca Veloce nei Siti Web" sia spuntata. Questa impostazione è essenziale per utilizzare a pieno la funzionalità offerta.

Inoltre, se hai bisogno di gestire i siti già registrati, cliccando sul pulsante Gestisci Siti... potrai esaminare la lista dei collegamenti rapidi, rimuovere quelli non più utili o addirittura azzerare l'elenco per ricominciare daccapo. Così facendo, potrai mantenere un elenco sempre aggiornato e personalizzato, accedendo con facilità a tutto ciò di cui hai bisogno mentre navighi.

In sintesi, la funzione Ricerca Veloce di Safari rappresenta un utile strumento per ottimizzare le ricerche online. Abilitare e gestire questa opzione ti permetterà di esplorare il web in modo più efficiente, garantendo un’esperienza di navigazione personalizzata e mirata.