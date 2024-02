Come trasferire la proprietà di una cartella o di un file su Google Drive

Perché dovresti voler trasferire una cartella da un Google Drive a un altro?

In realtà, i motivi potrebbero essere diversi. Potrebbe trattarsi di una necessità lavorativa, o forse del desiderio di passare dei file sull’account di un parente. In altri casi, invece, potresti avere a che fare con diversi account di tua proprietà e, molto semplicemente, potresti avere caricato una cartella e i relativi file sul Google Drive sbagliato.

Certo, puoi utilizzare le funzioni per la condivisione, ma questa soluzione non è così soddisfacente. Ciò, infatti, non permette un trasferimento definitivo dei file, che di fatto restano su due account.

In realtà esiste la possibilità di trasferire la proprietà dei contenuti presenti sulla piattaforma cloud, facendo in modo che file e cartelle vengano effettivamente inglobati da un nuovo account Google Drive.

In questa breve guida ti spiegheremo la procedura da seguire.

Condividi la cartella o il file di Google Drive

Questo passaggio è obbligatorio. Prima di passare la proprietà dovrai per forza condividere il contenuto. Se non conosci già la procedura, devi sapere che questa è molto semplice:

Fare clic con il tasto destro del mouse sulla cartella/file che si desidera condividere;

del mouse sulla cartella/file che si desidera condividere; Seleziona la voce Condividi e poi di nuovo Condividi;

e poi di nuovo Nel campo Aggiungi persone e gruppi, aggiungi il nome o l’indirizzo email della persona con cui desideri condividere il contenuto.

Cambia la proprietà della cartella/file

Ora è il momento di passare al cambio di proprietà. In tal senso:

Fai clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella/file che desideri spostare;

del mouse sulla cartella/file che desideri spostare; Seleziona nuovamente Condividi – Condividi ;

– ; Fai clic sul piccolo triangolo a destra del nome o dell’indirizzo email del destinatario;

Nel menu a discesa, seleziona Trasferisci proprietà.

Un pop-up ti chiederà di confermare le tue intenzioni e, infine, seleziona Invia per mandare l’invito.

Il nuovo proprietario deve accettare il trasferimento

Se hai seguito i passi elencati finora, il nuovo proprietario di file/cartella riceverà un’e-mail con un titolo del tipo “Invito a possedere [nome file o cartella]”. Nel caso, fai attenzione che la richiesta sia reale (attraverso un’analisi del mittente, per esempio) per evitare casi di phishing o fenomeni simili.

Se per qualsiasi motivo non l’e-mail non viene ricevuta, il ricevente può agire in modo diverso. In questo caso, immedesimandoti in chi riceve l’invito, dovrai seguire un processo alternativo.

Vai su Google Drive e fai clic sulla cartella o sul file condiviso (il modo più semplice per trovarlo è fare clic sul collegamento Condivisi con me nel menu a sinistra);

Nella parte superiore della pagina, dove vedi la posizione e il nome della cartella/file, vedrai anche un’icona con due persone che indicano che il contenuto è condiviso: fai clic sull’icona.

Una finestra pop-up ti elencherà come potenziale nuovo proprietario e sarà presente un pulsante denominato Accetta proprietà? Clicca sul pulsante e, nel nuovo popup, scegli Accetta.

Ora sarai elencato come proprietario di quella cartella/file e il proprietario precedente riceverà un’e-mail in cui ti verrà comunicato che hai accettato.

Nota bene: se hai rifiutato, verranno informati anche di tale decisione.

Perché la proprietà dei miei file non è stata cambiata?

Qualcosa non ha funzionato a dovere e non sei riuscito a trasferire la proprietà dei file? O forse nell’account originale i file e le cartelle appaiono come se fossero semplicemente condivisi?

Puoi semplicemente modificare la proprietà di ciascun file separatamente, seguendo le istruzioni sopra. Se hai molti file, però, la soluzione migliore potrebbe essere quella di utilizzare Google Takeout per esportare la cartella e i suoi file, quindi importarli nel nuovo account . Per fare questo:

Vai su Google Takeout;

Fai clic su Deseleziona tutto nella parte superiore della pagina;

nella parte superiore della pagina; Scorri verso il basso fino a Drive e seleziona la voce;

e seleziona la voce; Vedrai un pulsante chiamato Tutti i dati di Drive inclusi su cui dovrai cliccare;

su cui dovrai cliccare; Nel popup che verrà aperto, deseleziona Includi tutti i file e le cartelle in Drive e fai clic su Deseleziona tutto , quindi fai clic sulla cartella interessata e clicca su OK ;

e fai clic su , quindi fai clic sulla cartella interessata e clicca su ; Scorri fino alla fine della pagina e conferma di voler andare al passaggio successivo;

Controlla i formati che vuoi esportare e seleziona Crea esportazione ;

; Riceverai una notifica quando l’esportazione sarà pronta.

Una volta che i dati sono stati estratti, potrai importarli nell’account di Google desiderato e poi agire manualmente per cancellare gli stessi file/cartelle dall’account originale.

Infine, se stai cercando altri trucchi per utilizzare al meglio Google Drive, ti consigliamo di dare uno sguardo a questo articolo.