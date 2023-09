Come togliere lo sfondo di un’immagine online gratis

In questa guida vedremo come togliere lo sfondo di un’immagine in modo semplice e gratuito con l’aiuto di un fantastico strumento online. Questo strumento all’avanguardia che ti permette di rimuovere lo sfondo da qualsiasi immagine in modo automatico, preciso e soprattutto gratuito, lo fa in pochi secondi e puoi isolare il soggetto principale di una foto e utilizzarlo su altri progetti creativi senza doverti preoccupare dello sfondo. In questa guida, vedremo nel dettaglio come funziona questo tool e come sfruttare al meglio tutte le sue potenzialità per ottenere risultati impeccabili nella rimozione dello sfondo dalle tue immagini. Un ottimo punto di partenza se vuoi iniziare a lavorare sul ritaglio e il post processing delle tue foto.

Come togliere lo sfondo di un’immagine con Remove.bg

Questo strumento online ed estremamente semplice da usare consente di rimuovere lo sfondo delle proprie immagini in pochi secondi. remove.bg usa avanzate tecniche di intelligenza artificiale che riescono a riconoscere con precisione i soggetti all’interno delle foto, separandoli dallo sfondo in maniera automatica. Che tu voglia creare degli inviti personalizzati, modificare le tue foto sui social media o semplicemente conservare le immagini dei tuoi soggetti preferiti senza sfondo, remove.bg fornisce una soluzione rapida ed efficace per rimuovere lo sfondo delle immagini in pochi click e in modo completamente gratuito e senza registrazione.

Lo strumento funziona con tutti i tipi di foto, consente di rimuovere lo sfondo da più immagini contemporaneamente e produce risultati estremamente precisi grazie alla tecnologia avanzata di riconoscimento visivo. In più offre una serie di funzionalità aggiuntive come il download illimitato delle immagini senza sfondo ed eventuali ritocchi manuali per correggere le imperfezioni della rimozione automatica.

Come funziona la rimozione automatica dello sfondo

La rimozione automatica dello sfondo da un’immagine avviene attraverso l’utilizzo di avanzate tecniche di computer vision e intelligenza artificiale. Quando si carica un’immagine sul servizio web, essa viene analizzata da reti neurali convoluzionali addestrate specificatamente per individuare gli oggetti rispetto allo sfondo. Tali reti neurali sono state addestrate tramite il machine learning su enormi basi di dati di immagini codificate come oggetti rispetto allo sfondo.

In parole povere, l’intelligenza artificiale “impara” a riconoscere gli oggetti dalle forme, texture, colori, contrasto e altre proprietà presenti nelle immagini di addestramento. Se nell’immagine caricata riconosce strutture simili a quelle su cui è stata addestrata, è in grado di segmentare lo sfondo con una precisione sempre maggiore. Per garantire la massima accuratezza, il servizio web sfrutta reti neurali multiple che operano in parallelo e i cui risultati vengono fusi insieme.

L’output delle reti neurali è una mappa di segmentazione dell’immagine, in cui ogni pixel è classificato come oggetto o sfondo. Questa mappa viene quindi usata per rimuovere lo sfondo e lasciare solo l’oggetto centrale. L’accuratezza della segmentazione e della rimozione dello sfondo dipende da fattori quali: la qualità e risoluzione dell’immagine originale, la complessità dello sfondo, il contrasto tra oggetto e sfondo, le caratteristiche geometriche e di texture dell’oggetto.

Nonostante tutto ciò, grazie all’ottimizzazione costante dei modelli di intelligenza artificiale, la maggior parte delle immagini possono vedere lo sfondo rimosso in modo preciso e convincente.

Rimuovi lo sfondo in pochi secondi

Il processo di rimozione dello sfondo avviene in tempo reale e in pochi secondi, grazie alle moderne tecniche di intelligenza artificiale e alla potenza di calcolo delle reti neurali profonde. Dopo aver caricato un’immagine sul servizio web di rimozione automatica dello sfondo, il primo passo è generare una mappa di segmentazione mediante reti neurali addestrate a riconoscere oggetti rispetto allo sfondo. L’analisi dell’immagine e la generazione della mappa di segmentazione richiede pochi istanti, grazie all’elevata potenza di calcolo delle reti neurali profonde.

Una volta ottenuta la mappa di segmentazione, è necessario generare un’immagine finale con lo sfondo rimosso e solo l’oggetto centrale. Questo processo di editing fotografico avviene in tempo reale mediante algoritmi di computer vision ottimizzati, ed è quindi ultrarapido. Un altro fattore determinante per la rapidità del processo è che tutte le operazioni avvengono direttamente sul cloud, sfruttando le risorse di calcolo dei server del servizio web.

L’utente deve solo caricare l’immagine ed attendere pochi istanti prima di visualizzare il risultato. Non è necessario installare alcun software o eseguire elaborazioni localmente sul proprio dispositivo.

Risultati precisi e automatici

Il servizio di rimozione automatica dello sfondo si basa su avanzate tecniche di intelligenza artificiale che hanno permesso di raggiungere un’elevata precisione nei risultati, a fronte di un processo totalmente automatico. I risultati vengono ottimizzati grazie alla combinazione e confronto di più reti neurali convoluzionali che operano in parallelo. Ogni rete neurale ha i propri punti di forza e debolezze, ma analizzando le differenze tra i diversi risultati è possibile generare una mappa di segmentazione e un’immagine finale con lo sfondo rimosso estremamente precisa.

Anche le tipologie di immagini che possono essere analizzate accuratamente sono molteplici: vengono gestite persone, oggetti, loghi, testi su sfondi complessi come immagini, pattern geometrici, superfici strutturate. I risultati vengono migliorati costantemente grazie al machine learning, mediante la continua alimentazione delle reti neurali con i risultati prodotti e il feedback degli utenti.

Le immagini segmentate in maniera inaccurata vengono utilizzate per migliorare i modelli ed evitare analoghi errori in futuro. In questo modo la precisione dell’algoritmo aumenta progressivamente.

Per garantire un alto livello di accuratezza, le immagini vengono analizzate a risoluzione elevata e con un’attenzione ai dettagli che solo l’intelligenza artificiale e il calcolo automatico possono fornire. Anche i bordi fra oggetto e sfondo vengono ottimizzati, lisciati ed elaborati per risultare il più naturali possibile.

Rimozione multipla dello sfondo

Il servizio di rimozione dello sfondo permette di analizzare e modificare non una singola immagine, bensì intere collezioni di foto in batch. Questa funzionalità è detta “rimozione multipla dello sfondo” ed è estremamente utile per uso professionale e aziendale. Per sfruttare la rimozione multipla dello sfondo è sufficiente caricare nel servizio web un intero album di foto, una cartella condivisa contenente centinaia di immagini, oppure selezionare più file singolarmente dal proprio archivio locale. Tutte le immagini selezionate verranno caricate contemporaneamente.

A questo punto, dopo aver attivato la modalità di rimozione multipla dello sfondo, verranno avviati parallelamente tanti processi quanti sono le immagini caricate. Ogni foto verrà analizzata individualmente dalle reti neurali convoluzionali per generare la mappa di segmentazione e rimuovere lo sfondo, come avviene per una singola immagine. Grazie all’elevata potenza di calcolo messa a disposizione dai server cloud, l’intero processo avrà una durata proporzionale al numero di foto e non alla loro dimensione complessiva in byte.

Una volta terminate le elaborazioni, verrà generata una nuova cartella contenente tutte le immagini con lo sfondo rimosso. Sarà quindi possibile scaricare l’intero batch di foto già pronte per l’utilizzo, oppure condividerle automaticamente su piattaforme cloud e social network.

Funziona con tutti i tipi di immagini

Il servizio di rimozione automatica dello sfondo è in grado di analizzare e modificare praticamente qualsiasi tipo di immagine, grazie all’addestramento delle reti neurali su enormi basi di dati eterogenee. Naturalmente le immagini che contengono sfondi semplici e poco strutturati, con un netto contrasto tra oggetto e contesto, risultano le più facili da modificare. Vengono gestite anche foto contenenti:

Persone su sfondi naturali o urbani

Oggetti sullo sfondo di pareti, tavoli e superfici eterogenee

Loghi e testi su immagini sfocate o strutturate

Figure su texture e modelli geometrici

Luci e ombre che possono confondere l’algoritmo

Immagini a bassa risoluzione e sfocate

Foto scattate da una certa distanza

Immagini che includono più oggetti distanziati

Anche gli sfondi più complessi, come quelli formati da texture critiche, immagini e pattern vari vengono gestiti con un elevato grado di accuratezza. Questo grazie all’addestramento delle reti neurali su una quantità smisurata di immagini eterogenee, in cui gli oggetti di interesse apparivano in contesti molto diversificati. Per questo motivo l’algoritmo ha imparato a riconoscere l’oggetto principale analizzandone le caratteristiche intrinseche di forma, colore e texture, piuttosto che basandosi unicamente sul contrasto rispetto allo sfondo.

Le capacità dell’intelligenza artificiale vengono costantemente aumentate tramite machine learning, alimentando il modello con nuove immagini, risultati e feedback degli utenti. Ciò permette di ampliare progressivamente la varietà di immagini che possono essere gestite, fino ad includere tipologie sempre più eterogenee e complesse.

Rimozione dello sfondo di un immagine gratuito

L’accesso alle funzionalità base del servizio, quali la rimozione dello sfondo da singole immagini o piccoli batch, avviene senza alcun costo per l’utente. Non sono previsti abbonamenti o pagamenti per utilizzare le sue capacità principali. Questa politica della gratuità totale permette a chiunque di sfruttare le moderne tecniche di intelligenza artificiale e computer vision anche senza budget dedicato, semplicemente caricando le proprie foto nel sito web.

Senza registrazione. Non è richiesta alcuna registrazione per accedere alle funzionalità del servizio. L’utente può caricare le sue immagini, aspettare che venga rimosso lo sfondo e scaricarle direttamente dalla pagina web, senza dover inserire dati personali o credenziali di accesso. Tale semplicità e immediatezza d’uso permette a chiunque di sfruttare le potenzialità dello strumento, anche agli utenti occasionali o a coloro che preferiscono non lasciare dati personali.

Per coloro che desiderano salvare i propri progetti o utilizzare funzioni avanzate, è disponibile un piano a pagamento. Al costo di pochi euro mensili, questo dà accesso a:

Salvataggio e condivisione dei progetti

Rimozione dello sfondo da migliaia di immagini

Maggiore accuratezza nella segmentazione

Supporto dedicato

Nonostante ciò, le funzionalità base rimangono sempre gratuite e accessibili a tutti, in quanto l’obiettivo del servizio è mettere a disposizione le potenzialità dell’intelligenza artificiale con il costo più basso possibile.

Altre funzionalità avanzate del servizio

Oltre alla funzionalità principale di rimozione automatica dello sfondo da immagini, il servizio offre numerose altre potenzialità basate sulle stesse avanzate tecniche di intelligenza artificiale e computer vision.

Rimozione del riflesso . Viene rimosso il riflesso del flash o di luci artificiali che compaiono sulle superfici degli oggetti fotografati, come smartphone, occhiali e vetri. Un’utile funzionalità per pubblicitarie, cataloghi e fotografia di prodotti.

. Viene rimosso il riflesso del flash o di luci artificiali che compaiono sulle superfici degli oggetti fotografati, come smartphone, occhiali e vetri. Un’utile funzionalità per pubblicitarie, cataloghi e fotografia di prodotti. Rimozione della ombra . Viene rimossa o ridimensionata la figura ombra che un oggetto proietta su una superficie. Utile per raddrizzare le prospettive, aumentare il realismo ed evitare distrazioni nelle immagini.

. Viene rimossa o ridimensionata la figura ombra che un oggetto proietta su una superficie. Utile per raddrizzare le prospettive, aumentare il realismo ed evitare distrazioni nelle immagini. Alta risoluzione . Viene aumentata la risoluzione delle immagini, arrivando fino a 8 volte quella originale. È possibile quindi ottenere foto ad alta risoluzione anche da scatti meno definiti.

. Viene aumentata la risoluzione delle immagini, arrivando fino a 8 volte quella originale. È possibile quindi ottenere foto ad alta risoluzione anche da scatti meno definiti. Ridimensionamento . Le immagini vengono automaticamente ritagliate, allineate e ricampionate nelle dimensioni desiderate.

Una funzionalità utile soprattutto per l’ottimizzazione di fotografie destinate al web e ai social media.

. Le immagini vengono automaticamente ritagliate, allineate e ricampionate nelle dimensioni desiderate. Una funzionalità utile soprattutto per l’ottimizzazione di fotografie destinate al web e ai social media. Convertitore di formato. Il servizio converte automaticamente il formato delle immagini durante il caricamento e lo scaricamento, tra JPEG, PNG e altri standard comuni.

Tutte queste potenzialità avanzate, basate sulle stesse implementazioni di intelligenza artificiale, machine learning e computer vision della rimozione dello sfondo, sono incluse gratuitamente nelle funzionalità del servizio. Si tratta dunque di utili strumenti a disposizione sia per i progetti professionali che per le semplici necessità quotidiane di modifica ed ottimizzazione delle fotografie digitali.