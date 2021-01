Come salvare e scaricare gli allenamenti di Apple Fitness +

Apple Fitness + offre molti allenamenti eseguiti da più di 20 trainer. Se trovi un allenamento che ami puoi sempre salvarlo in modo da poterlo fare di nuovo senza doverlo andare a cercare nell’app. Puoi anche scaricare gli allenamenti su iPhone o iPad per quando sei in viaggio o semplicemente per quando non hai una connessione Internet.

Come salvare i tuoi allenamenti preferiti

Se ti stai allenando con l‘app Fitness + e trovi un workout che ti piace particolarmente hai la possibilità di salvarlo tra i tuoi preferiti. Ecco come devi fare:

Apri l’app Fitness + All’interno dell’app seleziona l’allenamento che desideri salvare nei preferiti Clicca su “Aggiungi” che si trova appena sotto il video.

In alternativa puoi anche toccare il pulsante “…” che si trova in alto e destra e poi premere “Salva allenamento“. Gli allenamenti salvati sono disponibili nella schermata principale di Fitness +. Scorri verso il basso fino a “I miei allenamenti” dove si possono vedere i workout salvati più di recente. Se vuoi vedere tutti quelli salvati clicca su “Mostra tutto”.

Come scaricare gli allenamenti di Apple Fitness +

Per scaricare gli allenamenti di Apple Fitness + devi prima averli salvati. Una volta che hai salvato un allenamento, il pulsante “Aggiungi” che si trova sotto il video verrà sostituito con un pulsante di download. Puoi anche toccare il pulsante “…” che si trova in alto a destra e poi toccare “Scarica allenamento”. Se scarichi un allenamento questo sarà disponibile anche per l’utilizzo offline.

In alternativa, nella sezione “I miei allenamenti” sotto ogni allenamento salvato c’è un pulsante di download verde ed è sufficiente cliccare su quel pulsante per scaricare l’allenamento. Tutti i tuoi allenamenti scaricati sono disponibili in una sezione dedicata chiamata “Allenamenti Scaricati” che si trova in “I miei allenamenti”.

Come rimuovere un allenamento salvato

Per rimuovere un allenamento salvato tra i preferiti o per eliminarne uno scaricato, non devi fare altro che aprirlo e tocca il pulsante “…”. Dal menù che apparirà seleziona “Rimuovi da I miei allenamenti” o “Rimuovi download”, a seconda di cosa desideri fare. Nota che se desideri rimuovere un allenamento inserito nella lista dei preferiti, devi prima rimuoverlo dall’elenco di quelli scaricati.

Fonte How To Geek