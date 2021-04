Hai rimosso accidentalmente una storia oppure una foto da Instagram? Niente paura: puoi certamente recuperare video, storie oppure post cancellati dal popolare social network. Sei curioso di scoprire come si fa? Dopo averti svelato come scaricare Stories, foto e video da Instagram con l’iPhone, in questa guida ti spieghiamo come ripristinare i tuoi post.

Come ripristinare post o storie cancellate su Instagram

Per prima cosa, accedi all’app Instagram sul tuo iPhone o dispositivo Android, poi accedi alla pagina del tuo profilo. Seleziona il pulsante a tre righe posto nell’angolo in alto a destra, clicca su “Impostazioni”, poi accedi al menu “Account”. Scegli l’opzione “Eliminati di recente” situata nella parte inferiore dell’elenco. In questa sezione, potrai trovare tutti i post, le storie e i video che hai eliminato da Instagram negli ultimi 30 giorni.

Le tue storie rimarranno per 24 ore salvate nella sezione “Eliminati di recente” se non sono nel tuo “Archivio”. Ogni altro tipo di post che cancelli (come video e immagini) verrà automaticamente eliminato dalla cartella del cestino 30 giorni dopo. Puoi ovviamente ripristinarli oppure cancellarli definitivamente dal tuo account. Per farlo, clicca sul contenuto che desideri ripristinare o cancellare in modo definitivo, poi seleziona il pulsante “Altro” con i tre puntini posizionato nell’angolo in basso a destra.

A questo punto, puoi scegliere tra ripristinare il contenuto eliminato oppure eliminarlo per sempre. Seleziona “Ripristina”: si aprirà un menu popup, tu clicca di nuovo su “Ripristina” in modo da aggiungere il contenuto nuovamente al tuo profilo. Esso verrà ordinato in base alla sua data originale e non verrà visualizzato nella parte superiore del feed. Allo stesso modo, puoi scegliere l’opzione “Elimina” in modo da cancellare uno specifico contenuti da Instagram.

Vuoi semplicemente fare un po’ di ordine nel tuo profilo ed eliminare tutti quei vecchi post imbarazzati che hai condiviso in passato? Se non vuoi eliminarli per sempre da Instagram, spostali semplicemente nella cartella “Archivio”.

Ecco fatto: ora sai come ripristinare i post e le storie cancellate da Instagram!

Fonte Howtogeek