Come ripristinare automaticamente le app quando si accede a Windows 10

Può capitare, a volte, che nel bel mezzo di una sessione produttiva in Windows 10 ci sia bisogno di disconnettersi o riavviare la macchina. Normalmente, questa attività ci obbligherebbe a ricominciare la sessione da zero, ma con una piccola modifica nelle impostazioni, Windows è in grado di ricordare e ripristinare automaticamente le app una volta effettuato il nuovo accesso.

In questo articolo ti mostreremo come abilitare questa comoda funzionalità, che ci farà risparmiare un sacco di tempo a lungo andare: ecco come impostarlo!

Ripristinare le app in automatico su Windows 10: ecco come fare

I passagi che dovrai seguire sono i seguenti:

Per prima cosa, apri le Impostazioni di Windows. Per farlo, clicca sul menu Start e seleziona la piccola icona dell’ingranaggio, o premi Windows + I sulla tastiera.

A questo punto cliccare su “Account” e poi su “Opzioni di Accesso”.

Scorrete verso il basso fino a quando troverete la voce “Riavvio App” e spostate il cursore da Off a On. Dopodiché potete chiudere le impostazioni.

La prossima volta che ti disconnetti e accedi di nuovo, quelle che Microsoft chiama le tue “app riavviabili” saranno ricaricate automaticamente. Spetta agli sviluppatori di applicazioni rendere le loro app riavviabili, quindi questo potrebbe non funzionare con tutte le app. Tuttavia, include le moderne app di Windows 10 scritte per la piattaforma UWP – che include tutte le app fornite sul Microsoft Store – così come i moderni browser.

Le app legacy (che usano le API Win32) scritte per versioni di Windows precedenti a Windows 8 potrebbero non essere riavviate automaticamente. Al netto di questa piccola mancanza, però, siamo sicuri che potrai utilizzare questa comoda funzionalità nella maggior parte delle app installate sul tuo PC.

Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte How to geek