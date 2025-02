Come ridurre il fastidio visivo su iPhone: attivare il punto di bianco e programmare le automazioni

Molti utenti di iPhone si trovano di fronte a un problema comune: la luce dello schermo può risultare fastidiosa, soprattutto di sera. Fortunatamente, grazie a diverse impostazioni disponibili, è possibile migliorare la leggibilità e ridurre l'affaticamento degli occhi. In questo articolo, esploreremo come regolare manualmente il punto di bianco, automatizzare questa funzione secondo le proprie abitudini di sonno e impostare lo smartphone per favorire un riposo migliore.

Regolare il punto di bianco su iPhone

Una delle prime opzioni per ridurre l'intensità della luminosità dello schermo è quella di attivare la funzione di riduzione del punto di bianco. Questa impostazione aumenta il comfort visivo abbassando l’intensità dei colori più brillanti. Per attivarla manualmente, seguite questi semplici passaggi:

Aprite l'app Impostazioni. Scorrete e selezionate Accessibilità. Accedete alla scheda Schermo e dimensioni testo. In fondo, attivate l'interruttore Riduci punto di bianco.

L'impostazione predefinita del punto di bianco è dell’80%. Potete regolarlo spostando lo slider verso destra per aumentare l'effetto di riduzione, oppure verso sinistra per attenuarlo, fino a un minimo del 25%. Semplice, ma molto efficace per alleviare la tensione visiva.

Configurare l'orario di sonno

Per un'esperienza ancora più personalizzata, è utile configurare il proprio orario di sonno. Questa impostazione permette di abbinare il punto di bianco alla vostra routine notturna. Ecco come procedere:

Aprite l'app Salute. Cliccate su Sfoglia nell'angolo in basso a destra. Selezionate Sonno. Nella sezione I tuoi orari, cliccate su Orari Sonno. Accendete l'interruttore per abilitare la funzione se non è già attivo. Cliccate su Modifica per regolare le vostre preferenze di sonno.

Definire questi orari aiuta a sincronizzare la funzione di riduzione del punto di bianco con i vostri momenti di riposo, facilitando un approccio più naturale.

Automatizzare la funzione in base al sonno

Per rendere il tutto ancora più comodo, potete creare una scorciatoia per gestire il punto di bianco e due automazioni che attivano e disattivano questa funzione automaticamente quando vi preparate per andare a letto e al risveglio. Procedete come segue:

Creare la scorciatoia

Aprite l'app Comandi rapidi. Cliccate il tasto + in alto a destra per aggiungere una nuova azione. Cercate e selezionate Imposta punto di bianco. Aggiungete questa azione al flusso, quindi cliccate sulla freccia a fianco dell'opzione Sì. Nei dettagli dell'azione, impostate Attiva/disattiva e terminate con Fine.

Creare l'automazione per l'accensione

Nell'app Comandi rapidi, andate al pannello Automazioni. Aggiungere una nuova automazione e selezionare Sonno. Tenete selezionata l'opzione Inizia il rilassamento e attivate Esegui immediatamente. Cliccate su Avanti e scegliete la scorciatoia del punto di bianco precedentemente creata.

Creare l'automazione per lo spegnimento

Infine, impostate la disattivazione del punto di bianco al risveglio:

Tornate all'app Comandi rapidi, selezionate Automazioni. Aggiungere un'altra automazione e di nuovo scegliere Sonno. Impostate Quando su Ti svegli e attivate Esegui immediatamente. Cliccate su Avanti e selezionate la scorciatoia del punto di bianco.

Cosa succede ora

D'ora in avanti, il punto di bianco si attiverà automaticamente quando vi coricate, mentre si disattiverà al vostro risveglio. Utilizzando l'opzione Sonno, che si adatta costantemente alle vostre abitudini, otterrete un'esperienza più personalizzata rispetto alla semplice impostazione di orari fissi. I sensori integrati nel dispositivo rileveranno il momento dell'accensione e disattivazione, ottimizzando la vostra routine di sonno.

Altre risorse utili

Se cercate ulteriori consigli e guide pratiche su iPhone, iPad, Mac e Apple Watch, il sito Macitynet offre una vasta gamma di tutorial. Potrete esplorare diverse sezioni dedicate agli aggiornamenti di iOS 17 e iOS 18, selezionando i contenuti che meglio si adattano alle vostre necessità.