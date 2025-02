Come riconoscere e gestire le chiamate anonime sul tuo iPhone

Ricevere chiamate da numeri sconosciuti può generare ansia, in particolare se si cerca di evitare truffe o conversazioni con chi non si riesce a identificare. In questo contesto, è fondamentale comprendere le differenze tra le etichette “No Caller ID” e “Unknown Caller” sui dispositivi iPhone. Qui di seguito esploreremo queste due situazioni e daremo qualche consiglio utile per proteggerti da chiamate sgradite.

Differenza tra no caller id e unknown caller

Quando il tuo iPhone mostra "No Caller ID", significa che chi chiama ha scelto di nascondere il proprio numero. Questa scelta può essere dovuta a motivi di privacy personali, ma è anche una strategia utilizzata frequentemente dai truffatori. Se non puoi identificare immediatamente il chiamante, il rischio di cadere in una trappola aumenta notevolmente. È proprio in questi casi che è meglio esercitare cautela e non rispondere.

D’altra parte, la dicitura "Unknown Caller" appare quando il tuo operatore telefonico non riesce a riconoscere il numero in chiamata. Le ragioni possono variare: problemi tecnici, interferenze di rete o chiamate provenienti dall'estero. Anche in questo caso, è prudente mantenere un certo grado di attenzione. Talvolta, i truffatori utilizzano questo stratagemma per nascondere la loro identità, utilizzando numeri non registrati presso i gestori telefonici.

Cosa fare se si riceve una chiamata anonima

È sempre consigliabile manifestare cautela nei confronti dei numeri che non si riescono a identificare. Questa prudenza è particolarmente importante quando sullo schermo compare "No Caller ID." In questi casi, il chiamante ha deliberatamente nascosto il proprio numero, rendendo più difficile ogni tentativo di verifica. Anche i chiamanti sconosciuti meritano attenzione, poiché anche senza un'identità visibile, c'è sempre la possibilità di essere contattati da un truffatore.

Una strategia utile è quella di lasciare che le chiamate vadano in segreteria. Rispondere immediatamente potrebbe segnalare ai truffatori che il tuo numero è attivo, aumentando la probabilità di ricevere ulteriori chiamate indesiderate. Usare la funzione di Live Voicemail può rivelarsi vantaggioso in tali situazioni: permette di ascoltare una trascrizione del messaggio e decidere se rispondere al chiamante dopo aver verificato chi sia.

Come silenziare le chiamate sconosciute sul tuo iphone

Se desideri un ulteriore livello di protezione, puoi silenziare le chiamate anonime sul tuo iPhone. Questa funzionalità ti permette di evitare disturbi durante il giorno, mentre i chiamanti sconosciuti possono lasciare un messaggio vocale che potrai controllare in un secondo momento.

Per attivare questa opzione, vai su Impostazioni, poi seleziona App, successivamente Telefono e infine Silenzia Chiamate Sconosciute. Attiva l'interruttore e le chiamate anonime non ti disturberanno più.

Utilizza app per bloccare le chiamate sconosciute

Sebbene non ci sia una funzione nativa sul tuo iPhone per bloccare le chiamate anonime, alcuni operatori di rete offrono applicazioni in grado di aiutarti. Ad esempio, AT&T propone ActiveArmor, che include una versione gratuita per bloccare chiamate spam e fraudolente e di escludere tutti i numeri sconosciuti. La versione premium, a pagamento, fornisce strumenti come la ricerca inversa del numero e identificazione del chiamante per numeri non registrati, disponibile sia per iOS che per Android.

Verizon offre l'app Call Filter, anch’essa gratuita, per rilevare spam, filtrare le chiamate e segnalare numeri sospetti. Con un abbonamento aggiuntivo, con un costo di 4 dollari al mese, si ottiene anche l'identificazione del chiamante e la registrazione delle chiamate indesiderate. Per gli utenti Android su piano postpagato, Call Filter è attivato automaticamente, ed è disponibile anche per gli utenti iPhone sull'App Store.

Sull'altro fronte, T-Mobile presenta Scam Shield, che include un'opzione gratuita con piena identificazione del chiamante e la possibilità di segnalare truffe. Esiste una versione premium, disponibile per 4 dollari al mese per linea, che offre la ricerca inversa del numero e trascrizioni dei messaggi vocali. Anche questa app è disponibile sia su App Store che su Google Play.

Infine, ti consigliamo di contattare il tuo operatore telefonico per scoprire se offre soluzioni simili, dato che alcune tariffe potrebbero già permetterti di accedere a funzioni premium senza costi aggiuntivi. Controlla anche altre applicazioni di terze parti dedicate al blocco delle chiamate indesiderate e sfrutta le informazioni disponibili per ridurre al minimo la ricezione di telefonate moleste.