Come ricevere e fare chiamate telefoniche con Windows 10

Sapevi che è possibile fare chiamate telefoniche con Windows 10? Attraverso un’apposita applicazione è possibile collegare il sistema operativo Microsoft a un qualunque dispositivo Android.

Anche se in pochi conoscono questa funzionalità, essa può diventare estremamente comoda, soprattutto a chi per motivi di lavoro (ma non solo) deve affrontare lunghe ed estenuante chiamate. I requisiti per poter fruire di questa utilità sono piuttosto basici, come vedremo qui sotto, e rendono la procedura per completare questo tipo di operazione alquanto agevole.

Cosa serve per fare chiamate telefoniche con Windows 10?

Per poter collegare efficacemente Windows 10 a uno smartphone Android è necessario controllare che, sul computer, sia installato l’aggiornamento di Windows risalente al 10 maggio 2019 (o una versione successiva).

Se non sei sicuro della versione di Windows che stai utilizzando, vai su Impostazioni – Sistema – Informazioni sul tuo computer e guarda la voce Versione. Le prime due cifre riportate rappresentano l’anno e le ultime due cifre indicano il mese dell’aggiornamento. Nel caso l’aggiornamento sia precedente la data suddetta, puoi procedere aggiornando il sistema attraverso Impostazioni – Aggiornamento e sicurezza e facendo poi clic su Verifica aggiornamenti.

Il passaggio successivo riguarda il Bluetooth. Sia il telefono che il PC devono avere il Bluetooth abilitato per poter condividere una chiamata. La maggior parte di desktop/laptop con Windows 10 è dotata della funzionalità Bluetooth, quindi non dovresti avere problemi. Eventualmente puoi affidarti a un piccolo (ed economico) dongle per poter mettere in comunicazione computer e smartphone.

Per questioni di compatibilità, al momento non è possibile affidarsi a un iPhone per poter ricevere chiamate sul PC. Nello specifico, il dispositivo Andorid, deve montare un sistema operativo versione 7.0 o successivo.

Se vuoi verificare la versione del OS puoi andare in Impostazioni – Informazioni telefono e ottenere l’informazione di cui hai bisogno.

Come configurare Windows 10 per effettuare e ricevere chiamate

Devi configurare Il tuo telefono sia sul tuo dispositivo Android che sul tuo computer prima di poter iniziare a effettuare chiamate. Per fare ciò, devi seguire questi passaggi:

Scarica e installa Your Phone sul tuo PC (controlla prima l’elenco dei programmi nel caso in cui l’app sia già installata);

sul tuo PC (controlla prima l’elenco dei programmi nel caso in cui l’app sia già installata); installa la relativa applicazione sul tuo dispositivo Android dal Google Play Store ;

; avvia Your Phone sia sul tuo PC che sul tuo telefono (collega entrambi i tuoi dispositivi alla stessa rete Wi-Fi);

usando Your Phone sul PC, seleziona Android e fai clic su Continua . Vedrai un codice QR sullo schermo;

. Vedrai un sullo schermo; sul tuo telefono Android, seleziona la voce per scansionare il codice, quindi punta il telefono sul QR che è apparso sul display;

sull’app PC ora, puoi cliccare su Fine . L’app mobile invece, necessita un clic sulla voce Continua;

. L’app mobile invece, necessita un clic sulla voce Continua; tocca Consenti per permettere al telefono di visualizzare i contatti salvati, effettuare e gestire le chiamate telefoniche, accedere ai file e visualizzare i messaggi, quindi selezionare Continua ;

per permettere al telefono di visualizzare i contatti salvati, effettuare e gestire le chiamate telefoniche, accedere ai file e visualizzare i messaggi, quindi selezionare ; tocca Consenti nel prompt per consentire l’esecuzione dell’app in background sul telefono, seguito da Consenti nuovamente e quindi Fine ;

nel prompt per consentire l’esecuzione dell’app in background sul telefono, seguito da nuovamente e quindi ; sul tuo PC, seleziona Aggiungi l’app alla barra delle applicazioni per aggiungere Il tuo telefono alla barra stessa. Quindi, fai clic su Inizia ;

; fai clic su Effettua una chiamata nella schermata risultante;

nella schermata risultante; premi Inizia per configurare l’opzione di chiamata in Il tuo telefono sul tuo PC, quindi premi Configura per modificare le configurazioni della chiamata;

per configurare l’opzione di chiamata in Il tuo telefono sul tuo PC, quindi premi per modificare le configurazioni della chiamata; fatto ciò, riceverai una richiesta di autorizzazione sul telefono. Tocca Apri seguito da Consenti per dare l’ok;

seguito da per dare l’ok; sul telefono verrà visualizzato un codice di accoppiamento Bluetooth . Tocca Accoppia . Anche in ambiente PC apparirà una richiesta pressoché identica;

. Tocca . Anche in ambiente PC apparirà una richiesta pressoché identica; Per visualizzare il registro delle chiamate sul PC, fare clic su Invia autorizzazione nell’app sul computer e, di riflesso, accetta l’autorizzazione toccando Consenti sul telefono.

Come effettuare una chiamata

Ora che Il tuo telefono è configurato su entrambi i tuoi dispositivi, puoi finalmente provare come funziona. In tal senso:

Avvia Your Phone sul tuo computer;

sul tuo computer; fai clic sul telefono nella barra laterale sinistra e seleziona Chiamate nel menu;

nel menu; a destra viene visualizzato un dialer. Immetti il numero che si desidera chiamare e fare clic sul tasto di chiamata in basso;

effettua una chiamata con il tuo telefono;

ricevi una chiamata in arrivo sul tuo PC Windows 10

Quando il tuo telefono Android riceve una chiamata in arrivo, sul tuo computer viene visualizzata una notifica in merito. Puoi quindi scegliere di accettare o rifiutare la chiamata direttamente sul tuo PC.

Come ripristinare l’app Your Phone in caso di problemi

Se il software smette di funzionare o presenta comportamenti anomali puoi agire ripristinando lo stesso sia in ambiente Android che su PC.

Ecco come puoi farlo:

Vai in Impostazioni – App e notifiche sul tuo telefono;

– sul tuo telefono; trova l’app specifica nell’elenco e toccala;

seleziona Archiviazione e cache ;

; tocca Cancella memoria seguito da Cancella cache ;

seguito da ; apri l’app per riconfigurarla.

Quanto detto sinora, ovviamente, va a in ottica smartphone Android. E su PC invece? Prima di agire su Windows 10 è bene scollegare i due dispositivi. Per scollegare il telefono:

Avvia l’app Impostazioni ;

; fai clic su Telefono ;

; seleziona l’opzione Scollega questo PC.

Dunque è possibile procedere per il ripristino in questo modo:

accedi all’app Impostazioni ;

; fare clic su App;

trova e fai clic su Your Phone ;

; seleziona Opzioni avanzate ;

; fare clic sul pulsante Reimposta.

Inizia a fare telefonate su Windows 10!

Con Your Phone puoi portare la funzionalità di chiamata nativa del tuo dispositivo Android direttamente sul tuo computer Windows 10. Come descritto sopra, una volta impostato il sistema, basta attivare il collegamento Bluetooth per fruire pienamente di questa funzionalità.

Se per qualche motivo non riesci a far funzionare il tuo telefono, in realtà ci sono molte altre app che puoi utilizzare per effettuare chiamate Internet dal tuo computer, come per esempio Skype anche se, nel caso tu abbia la necessità di utilizzare una linea telefonica normale, Your Phone resta forse la soluzione più adatta.

Fonte makeuseof.com