Come proteggere la privacy delle tue e-mail su iPhone e Mac

Grazie a un aggiornamento di sicurezza di macOS Monterey 12.5.1, reso disponibile nel mese d’agosto, la funzione nota come Protezione della privacy di Mail ha potuto giovare alcune novità a dir poco interessanti. Originariamente rilasciata a Settembre 2021, tale funzione è disponibile anche per gli utenti iPhone con iOS 15.

Ad oggi, Protezione della privacy di Mail consente di avere a disposizione strumenti anti-tracciamento e di avvisi di intercettazione.

Apple afferma nella sua Guida utente per iPhone come “questa funzione aiuta a proteggere la tua privacy impedendo ai mittenti di e-mail di ottenere informazioni sulla tua attività di posta. Quando la attivi, nasconde il tuo indirizzo IP in modo che i mittenti non possano collegarlo alle tue attività online o per determinare la tua posizione. Inoltre impedisce ai mittenti di vedere se hai aperto l’e-mail che ti hanno inviato“.

In questo articolo andremo a vedere come abilitare e attivare questo servizio, analizzandolo a 360 gradi.

Come attivare Protezione della privacy di Mail su iOS 5

Chi vuole usufruire di questa soluzione via iPhone deve:

Apri Impostazioni; Scorri verso il basso e tocca Mail; Seleziona Protezione della privacy; Attiva l’interruttore Proteggi attività della Mail facendolo scorrere verso destra.

Abilita Protezione della privacy di Mail su MacOS Monterey

Su MacOS invece, procedi in questo modo:

Apri l’app Mail; Seleziona Mail, quindi andare su Preferenze; Fai clic su Privacy; Selezione Proteggi attività e-mail.

Apple segnale anche osserva che se deselezioni l’opzione Proteggi attività e-mail, puoi comunque scegliere di nascondere separatamente il tuo indirizzo IP e bloccare tutto il contenuto remoto.