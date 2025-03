Come prolungare la durata della batteria del tuo iPhone: otto strategie efficaci

La durata della batteria degli iPhone è un aspetto cruciale per molti utenti, soprattutto quando si utilizzano le ultime versioni di iOS e le app più recenti. Con l’aggiornamento a iOS 18 e le nuove funzionalità, alcune persone potrebbero notare una diminuzione delle prestazioni della batteria. Prima di considerare l’acquisto di un modello più nuovo come l’iPhone 16 o il più economico iPhone 16E, esistono diversi trucchi per ottimizzare la durata della batteria del dispositivo attuale. Ecco otto suggerimenti per migliorare il rendimento della batteria del tuo iPhone.

Identificare le app che consumano la batteria

Alcune applicazioni fanno più fatica rispetto ad altre nel garantire la durata della batteria. Applicazioni che utilizzano il GPS, streaming video o giochi ad alta grafica sono spesso le principali responsabili di un rapido consumo energetico. Se noti che il tuo iPhone si surriscalda, potresti aver trovato un colpevole.

Per individuare quali app consumano più batteria, vai su Impostazioni > Batteria. Scorrendo verso il basso, puoi visualizzare le applicazioni che incidono maggiormente sulla durata della batteria. Non dimenticare di controllare la sezione “Informazioni e suggerimenti”, che fornisce indicazioni precise su quali app e impostazioni è meglio modificare. Potresti notare che app come Safari, YouTube o TikTok sono i maggiori “profittatori” di batteria.

Limitare l’uso delle app energivore

Abitualmente, alcune app come Instagram o TikTok possono erodere la batteria più del previsto. Se desideri prolungare la vita della batteria, potrebbe essere utile rimuovere queste applicazioni. Tieni premuto l’icona dell’app sulla schermata principale e fai clic sulla “x” nell’angolo per disinstallarla.

In alternativa, puoi semplicemente limitare il tempo che passi su queste app. Puoi riporle in una cartella per non vederle continuamente, oppure utilizzare la funzione iscritta in Impostazioni > Tempo di utilizzo, dove puoi aggiungere limiti specifici per singole app o categorie.

Regolare la luminosità dello schermo

Un altro modo semplice per risparmiare batteria è abbassare la luminosità dello schermo dell’iPhone. Per farlo, scorri verso il basso dall’angolo in alto a destra per accedere al pannello di controllo e regola la barra di luminosità. In alternativa, puoi trovare queste impostazioni in Impostazioni > Display e luminosità. Se preferisci, puoi chiedere anche a Siri di abbassare la luminosità.

Mentre sei nel menu di Display e luminosità, ti consigliamo di impostare un tempo di blocco autosufficiente. Questo aiuta a mantenere la batteria carica nel caso tu metta il telefono da parte mentre sei impegnato in altre attività.

Attivare la modalità risparmio energetico

La modalità risparmio energetico è una funzione utile per conservare la durata della batteria del tuo iPhone. Quando la batteria scende sotto il 20%, il dispositivo ti chiederà se vuoi attivarla. Tuttavia, puoi anche attivarla manualmente in qualsiasi momento, entrando nel pannello di controllo o in Impostazioni > Batteria.

Questa modalità riduce il consumo energetico limitando alcune attività in background, come il download di app e il recupero della posta, abbassando anche la luminosità dello schermo. Inoltre, disabilita la funzione Always On Display, se presente.

Disattivare 5G in aree con segnale debole

Anche se le reti 5G sono sempre più diffuse, molte persone possono riscontrare problemi di segnale in particolari zone o in determinate condizioni. Il tuo iPhone potrebbe consumare molta batteria mentre cerca di mantenere una connessione 5G. Quando il segnale è scarso, potrebbe essere più conveniente passare manualmente a 4G LTE.

Per fare questo, vai su Impostazioni > Cellulare e quindi tocca Opzioni dati cellulare. Se non trovi Opzioni dati cellulare, seleziona la SIM o eSIM in uso. Qui, puoi modificare le impostazioni per utilizzare solo la rete 4G LTE.

Disabilita i servizi di localizzazione dove non sono necessari

I servizi di localizzazione possono drenare la batteria, quindi è saggio disattivarli quando non sono necessari. La triangolazione della posizione richiede l’uso di più sensori, quindi è importante sapere quali app stanno monitorando la tua posizione.

Per controllare le impostazioni, vai su Impostazioni > Privacy e sicurezza > Servizi di localizzazione, da cui puoi modificare le impostazioni per ogni applicazione. Se preferisci, puoi anche disattivare completamente i servizi di localizzazione utilizzando l’interruttore nella parte superiore della schermata. Tieni presente però che alcuni servizi, come “Trova il mio iPhone”, richiedono la localizzazione attiva per funzionare.

Disattivare la funzionalità Always On Display

Introdotta con la serie iPhone 14 Pro nel 2023, la funzione Always On Display permette di visualizzare una versione attenuata dello schermo di blocco. Sebbene sia utile per controllare rapidamente le notifiche o l’ora, ciò comporta un consumo extra di batteria.

Se non utilizzi frequentemente questa funzione, puoi disattivarla. Vai su Impostazioni > Display e luminosità > Always On Display e disattivala. Questa operazione potrebbe non portare a un enorme risparmio, ma è comunque utile nel complesso.

Valutare la sostituzione della batteria

Con il passare del tempo, la batteria dell’iPhone perde capacità e non riesce più a mantenere la carica come all’inizio. Fortunatamente, Apple semplifica il controllo dello stato della batteria, basta andare su Impostazioni > Batteria > Salute della batteria per una valutazione.

Apple raccomanda di sostituire la batteria quando la capacità massima scende sotto l’80%. Se non viene sostituita, la qualità della batteria potrebbe degradare al punto da danneggiare anche componenti interni. I costi per la sostituzione variano: per i modelli più recenti di iPhone 15, il servizio in negozio è a partire da 99 dollari, mentre per i modelli più datati come iPhone SE, la cifra scende a 69 dollari. Se stai pensando di sostituire la batteria da solo, iFixit offre risorse utili, anche se ciò potrebbe invalidare la garanzia di AppleCare.