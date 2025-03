Come personalizzare l’app Foto di Apple in iOS 18: risolvi i problemi di organizzazione delle immagini

Nella rivoluzione portata da Apple con iOS 18, l’app Foto ha subito modifiche significative che hanno suscitato pareri discordi tra gli utenti. Fortunatamente, esistono diverse opzioni per adattare l’app alle proprie esigenze. Tra queste, una modifica semplice ma essenziale ha risolto uno dei problemi più fastidiosi legati al nuovo design dell’applicazione Foto.

La nuova modalità di ordinamento e i suoi difetti

Con il rilascio di iOS 18, Apple ha deciso di modificare il modo in cui le foto vengono organizzate all’interno dell’app. La nuova impostazione predefinita ordina le immagini in base alla ‘Data di acquisizione’. Questo approccio, apparentemente intuitivo, ha sollevato confusione per molti utilizzatori. I file multimediali, nonostante la data in cui sono stati aggiunti alla libreria, vengono posizionati cronologicamente, creando così una mescolanza tra le foto recenti e quelle di tempo fa.

Questo sistema può funzionare bene per chi scatta esclusivamente con il proprio dispositivo e conserva solo le proprie immagini. Tuttavia, molti utenti, come nel mio caso, tendono a salvare foto da varie fonti, da amici o da siti web. Questo ha portato a una vera e propria problematicità: trovare immagini che erano già presenti in libreria ma che ora risultavano “disperse” tra migliaia di altre foto. La frustrazione di non riuscire a localizzare rapidamente ciò che ci serve è stata tangibile subito dopo l’installazione di iOS 18.

Cambiare il metodo di ordinamento dell’app Foto

Esiste però un metodo per rimediare a questo inconveniente. È possibile modificare l’impostazione di ordinamento, passando da ‘Data di acquisizione’ a ‘Recentemente aggiunto’. Questa semplice modifica consente di mantenere le foto organizzate in base a quando sono state caricate nell’app, facilitando la ricerca e la navigazione tra le immagini.

Per effettuare questa modifica, segui questi passaggi:

1. Apri l’app Foto e scorri verso il basso sulla griglia delle immagini per espandere la tua libreria.

2. Tocca l’icona nell’angolo inferiore sinistro con le frecce su e giù.

3. Infine, seleziona ‘Ordina per recentemente aggiunto’.

Una volta apportata questa modifica, l’impostazione rimarrà attiva. Le tue foto e video verranno ordinati in base alla data di aggiunta all’app, permettendoti di trovare facilmente ciò che stai cercando senza perderti tra file di ogni tipo.

Ulteriori personalizzazioni per migliorare l’esperienza utente

Oltre a questo cambio cruciale nel metodo di ordinamento, ci sono altre personalizzazioni che ho implementato nell’app Foto con iOS 18, ma modificare il metodo di ordinamento è stato senza dubbio il più significativo. Essere in grado di trovare rapidamente le immagini desiderate migliora notevolmente l’esperienza utente complessiva.

Nel corso dell’uso quotidiano, i possessori di iPhone possono approfittare di diverse funzionalità offerte dall’app Foto. Sia che si tratti di organizzarle in album tematici, di utilizzare strumenti di editing incorporati o di esplorare le nuove opzioni di condivisione, il nostro cellulare si trasforma in un vero e proprio archivio di momenti significativi. L’importanza di un’app ben organizzata non può essere sottovalutata, soprattutto per chi usa il proprio dispositivo anche per motivi professionali o creativi.

Le possibilità di personalizzare l’app Foto in iOS 18 sono varie e possono rispondere alle diverse esigenze degli utenti. Qual è il tuo metodo di ordinamento preferito? La scelta tra ‘Data di acquisizione’ e ‘Recentemente aggiunto’ può riflettere le diverse abitudini d’uso.