Come organizzare i cavi della nostra scrivania

Le scrivanie pulite e minimaliste sono uno spettacolo da vedere. Non solo sono piacevoli esteticamente, ma hanno anche un impatto positivo sulla nostra produttività: un ambiente ordinato ci permette di spostarci più facilmente, ridurre le distrazioni e concentrarci meglio sul lavoro. Se si dispone di un computer desktop o di altri dispositivi che richiedono collegamenti via cavo, organizzare i cavi può rappresentare una vera sfida. I fili intrecciati possono infatti causare confusione, ingombro e, in alcuni casi, anche problemi di sicurezza. Ecco perché in questo articolo vi forniremo alcuni consigli utili su come organizzare i cavi della vostra scrivania, mantenendo un ambiente ordinato e sicuro.

Utilizza delle fascette per i cavi

Le fascette per cavi sono una soluzione conveniente e funzionale per fissare il cablaggio del tuo computer desktop permanentemente posizionato sulla scrivania dell’ufficio. Queste piccole fascette di plastica, conosciute anche come fascette, sono economiche e possono essere acquistate in pacchetti ad un prezzo molto basso. Sono particolarmente utili per ordinare i cavi degli accessori desktop permanenti, come l’alimentazione per le lampade ambientali o i cavi ottici degli altoparlanti da scaffale del tuo desktop.

È importante notare che le fascette per cavi non sono esteticamente gradevoli e possono compromettere una configurazione di lavoro pulita. Poiché le fascette sono molto più lunghe di quelle normalmente necessarie, è necessario tagliare la lunghezza extra dopo averle installate. Se le usi per avvolgere i fili attorno alla gamba della tua scrivania, potrebbe risultare difficile nascondere completamente i cavi.

Le fascette per cavi sono una buona soluzione se hai bisogno di fissare solo pochi cavi e se hai una gamba del tavolo a cui puoi attaccarle. Non sono ideali per scrivanie con gambe affusolate poiché la gamba affusolata potrebbe farle scivolare, e tirarle troppo strette potrebbe danneggiare i fili.

Utilizza le strisce in velcro

Se si è alla ricerca di soluzioni per organizzare il proprio spazio di lavoro domestico e si desidera regolare il proprio desktop in base alle proprie esigenze, si consiglia vivamente di utilizzare le strisce in velcro. Questo perché il velcro è altamente riutilizzabile, il che significa che non è necessario scartarlo se si deve spostare o regolare un filo. Ci sono due tipi di fasce in velcro tra cui scegliere: la striscia in velcro pretagliata con un gancio, ideale per dispositivi portatili come caricabatterie per laptop o cuffie cablate, e le cinghie in velcro riutilizzabili vendute dal rotolo, che offrono più valore se si sta costruendo una postazione di lavoro pulita ma si spostano frequentemente gli oggetti desktop.

Le cinghie in velcro riutilizzabili vendute dal rotolo hanno il vantaggio di poter essere tagliate alla lunghezza desiderata, il che significa che sono adatte sia per impacchettare due che venti cavi. Sono più economiche rispetto alle strisce in velcro pretagliate e offrono maggiore flessibilità se si desidera regolare o spostare i propri oggetti desktop.

Utilizza le canaline

In generale, l’utilizzo delle canaline è la soluzione più costosa per nascondere i cavi. Però, queste offrono un aspetto pulito e ordinato, che può essere ulteriormente migliorato dipingendo le canaline in modo da abbinarsi al colore di sfondo. Tieni presente che l’installazione delle canaline è permanente e richiede la foratura della scrivania o del muro, o l’uso di un adesivo forte. Anche se queste sono un’ottima soluzione per nascondere i cavi, non sono ideali per l’organizzazione, soprattutto se si deve far passare più cavi attraverso un unico canale.

Rimuovere la copertura del cavo per rivelare l’intera lunghezza del canale e trovare il cavo specifico richiede tempo e può essere frustrante, soprattutto quando si hanno molti gadget collegati. Se non si fa attenzione all’installazione delle canaline, si rischia di rimanere intrappolati sotto la scrivania o tra questa e il muro. Se si sceglie di utilizzare le canaline, è necessario pianificare attentamente l’installazione, investire del tempo e denaro, e considerare le possibili difficoltà che si possono incontrare nel lungo termine.

Se si vuole creare una postazione desktop ordinata e accogliente, l’utilizzo delle canaline è sicuramente una soluzione da considerare.

Utilizza clip per cavi

Se stai cercando un modo creativo ed efficiente per organizzare i tuoi fili e cavi, le clip sono sicuramente un’opzione da considerare. L’installazione di queste clip richiede il fissaggio con un nastro biadesivo o adesivo affidabile. Esistono diverse opzioni di clip disponibili, come clip in gomma che possono contenere fino a cinque cavi, clip in plastica per un singolo cavo e grandi linguette che possono contenere più di dieci fili.

È importante pianificare attentamente il posizionamento e il numero di clip necessarie in base allo spessore dei cavi da organizzare. Anche se richiede un po’ di tempo per l’installazione, una volta terminata, una disposizione di clip ben progettata può migliorare notevolmente la tua postazione di lavoro.

Grazie a questo sistema, spostare la tua attrezzatura risulterà molto più facile e veloce, poiché non dovrai più dedicare sforzi e tempo alla rimozione di cavi specifici dalle clip.

Utilizza le scatole per i cavi

Se hai notato che molti dei tuoi gadget sono forniti con cavi di alimentazione troppo lunghi, potresti trovarti a dover gestire un groviglio di fili sotto la tua scrivania. Questo problema può verificarsi soprattutto con dispositivi alimentati a corrente alternata, come i computer desktop, i laptop, i monitor e le lampade da tavolo. Anche se hai utilizzato le soluzioni descritte in precedenza, dovrai comunque fare i conti con la lunghezza in eccesso dei cavi.

Per risolvere questo problema, ti consiglio di utilizzare una scatola di plastica dotata di diversi punti di ingresso e uscita. Utilizzando dei cinturini in velcro, puoi facilmente raggruppare la lunghezza extra del cavo e riporla ordinatamente all’interno del decoder. In questo modo, i cavi non si aggroviglieranno e potrai mantenere la tua postazione di lavoro sempre pulita e ordinata.

Sebbene questa soluzione richieda un po’ di tempo in più per l’installazione, ne varrà sicuramente la pena per la sua efficienza.

Conclusioni su come organizzare i cavi della nostra scrivania

Ci sono molte opzioni disponibili per organizzare i cavi della tua postazione di lavoro. È importante trovare la soluzione giusta per te, tenendo conto delle tue esigenze e della quantità di fili e cavi che devi gestire. Utilizzando le soluzioni sopra descritte, puoi migliorare la pulizia e l’ordine della tua postazione di lavoro. Non solo ti aiuterà a trovare facilmente il cavo di cui hai bisogno, ma anche a evitare di avere un pasticcio di fili e cavi sopra o sotto il tavolo.

Una scrivania ordinata ti consente di concentrarti meglio sul lavoro, rendendoti più produttivo e meno distratto. Non è necessario attenersi a una sola soluzione, ma puoi combinare diverse opzioni per ottenere il risultato desiderato. Ad esempio, puoi utilizzare clip per i cavi dei tuoi dispositivi mobili, mentre decidi di utilizzare un decoder via cavo per i fili in eccesso.

Puoi anche decidere di utilizzare canali o coperture per nascondere i fili sulla tua scrivania, mentre utilizzi clip per i cavi sotto il tavolo. L’importante è che tu abbia una visione d’insieme di quello che vuoi ottenere e come vuoi farlo. Quindi, non aspettare più a lungo per iniziare a organizzare i tuoi fili e cavi e a creare una postazione di lavoro che ti faccia sentire più produttivo.