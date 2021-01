Come nascondere automaticamente la barra dei menu su Mac

La barra dei menu Mac è una costante per il sistema operativo proposto da Apple. Questa barra è sempre disponibile nella parte superiore dello schermo e mette a disposizione dell’utente tutta una serie di opzioni che permettono di sfruttare al meglio MacOS e le sue funzionalità. Eppure, per alcuni utenti, la sua presenza potrebbe non essere particolarmente gradita e potrebbero sentire la necessità di nasconderla per poter utilizzare tutto lo schermo del Mac senza intralci.

In questa guida vedremo come gestire al meglio la barra dei menu, come nascondendola automaticamente e come mostrarla a seconda delle tue specifiche esigenze.

Nascondere la barra dei menu su Mac per recuperare spazio su schermo

Il principale motivo che spinge molti utenti a desiderare la scomparsa (anche se temporanea) di questa barra, risiede nella necessità di avere maggior spazio su schermo. I MacBook o i Mac dotati di display di dimensioni ridotte, possono giovare di qualche millimetro in più sul desktop.

Non solo: va comunque ricordato che, anche in caso di occultamento della barra, questa risulta comunque sempre presente. Basta passare con il cursore sulla parte superiore dello schermo per vederla apparire.

Per attivare la funzione che consente di nascondere automaticamente la barra del menu, procedi nel seguente modo:

clicca sull’icona Apple

scegli l’opzione Preferenze di sistema

a questo punto, con macOS Catalina o più recente, scegli l’opzione Generale (con le precedenti versioni dovrebbe essere presente una voce del tipo Dock & Barra dei menu )

o più recente, scegli l’opzione (con le precedenti versioni dovrebbe essere presente una voce del tipo ) Dalla sezione Barra dei menu, fai clic sul segno di spunta accanto all’elenco Nascondi e mostra automaticamente la barra dei menu (se stai usando vecchie versioni di MacOS, troverai questa opzione nella sezione Aspetto).

Ora, la barra dei menu scomparirà dal vostro schermo.

A questo punto, puoi spostare il cursore nella parte superiore dello schermo, oppure puoi usare la scorciatoia da tastiera Fn + Control + F2 per mostrare temporaneamente la barra dei menu. Se poi intendi fare un passo indietro e visualizzare nuovamente la barra in modo permanente, devi tornare in Preferenze di Sistema e disattivate l’opzione Nascondi e mostra automaticamente la barra dei menu.

