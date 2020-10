Come modificare l’icona di un collegamento su Windows 10

Le icone su Windows 10 ti aiutano ad indentificare visivamente, in modo rapido e preciso, le informazioni presenti sul tuo computer. Ma a volte può accadere che un’icona di collegamento di Windows 10 sia così generica da non riuscire nel suo scopo ovvero fornirti tutte le informazioni di cui hai bisogno. La buona notizia è che Windows ti consente di personalizzare le icone presenti sul tuo desktop: ti sveliamo come fare nella nostra guida.

Come personalizzare l’icona di un collegamento su Windows 10

Per prima cosa, individua il collegamento con l’icona che desideri modificare in Esplora file oppure sul Desktop. Fai clic con il pulsante destro del mouse sul collegamento e seleziona “Proprietà”.

Assicurati di essere nella scheda Scorciatoia, quindi fai clic sul pulsante “Cambia icona”. A questo punto, apparirà una finestra “Cambia icona” contenente un campo di icone che puoi usare con il collegamento. E’ bene sottolineare che queste icone – per impostazione predefinita – provengono da un file di sistema di Windows denominato “imageres.dll”.

Se desideri utilizzare un’icona diversa da quelle elencate “di default”, puoi fare clic su “Sfoglia” e selezionare un file EXE, un file DLL o un file ICO. Puoi usare qualsiasi immagine ti piaccia, devi solo convertirla prima nel formato ICO. Una volta che avrai caricato il file, potrai visualizzare le possibili icone che puoi usare nella casella sottostante.

Indipendentemente dal fatto che tu stia utilizzando la selezione predefinita o un file personalizzato, seleziona una delle icone e fai clic su “OK”. Potrai verificare la modifica nella finestra Proprietà: qui noterai che l’icona è cambiata ed al suo posto è apparsa quella che hai selezionato. A questo punto, fai clic su “OK” per chiudere Proprietà e salvare le impostazioni.

Ecco fatto: il tuo collegamento ha un’icona nuova di zecca! Sentiti libero di personalizzare qualsiasi icona di collegamento che desideri. Modificare l’icona di un collegamento su Windows 10 è sicuramente un ottimo modo per aggiungere personalità al tuo computer!

Fonte HowToGeek