Come installare macOS su un'unità esterna: guida pratica per utenti Mac

Verificare compatibilità e possibili problemi con i software esistenti è un passo cruciale quando si decide di installare una nuova versione di macOS, specialmente in un contesto lavorativo. È fondamentale prestare attenzione anche durante i test di versioni beta, che possono presentare diversi malfunzionamenti e incompatibilità. Questa guida illustra come installare macOS su un dispositivo di archiviazione esterno, un metodo sicuro per sperimentare le novità del sistema senza compromettere il disco principale del Mac.

Preparazione dell'unità esterna

Per iniziare, è necessario disporre di un'unità esterna, che può essere una chiavetta USB o un disco Thunderbolt. È fondamentale che questa unità abbia una buona capacità e velocità. I supporti USB 3.0, USB-C o Thunderbolt sono raccomandati in quanto offrono prestazioni superiori rispetto ai tradizionali dischi rigidi. Prima di procedere con l'installazione, utilizziamo l'applicazione Utility Disco per inizializzare l'unità. Questa applicazione si trova nella cartella “Utility” all'interno di “Applicazioni”.

Quando aprite Utility Disco, assicuratevi di selezionare l'opzione per visualizzare tutti i dispositivi dal menu “Vista”. La vostra unità esterna apparirà nella colonna di sinistra sotto la categoria "Esterni". Selezionate l’unità desiderata e cliccate su “Inizializza”. A questo punto, sarà necessario scegliere un nome per l'unità, selezionare “APFS” come formato e “Mappa di partizione GUID” come schema, quindi cliccare su “Inizializza”. Fate attenzione: questa operazione cancellerà tutti i dati presenti sull'unità.

Completata l'inizializzazione, che richiede solo pochi secondi, non resta che uscire dall'applicazione e passare alla fase successiva. È importante recuperare il file di installazione di macOS, che può essere scaricato direttamente dall'App Store. Cercare, ad esempio, “macOS Sequoia” e cliccare su “Ottieni” per avviare il download. Una volta completato il download, il programma di installazione di macOS si aprirà in automatico, consentendo di configurare l’installazione.

Procedura di installazione di macOS

Dopo l'avvio dell'installer, si viene accolti da una schermata di configurazione. Cliccando su “Continua” è necessario accettare la licenza d'uso. A questo punto, verrà richiesto di selezionare l'unità su cui installare il sistema: scegliete l'unità esterna che avete precedentemente inizializzato. Cliccate quindi su “Continua” per proseguire.

L'installer richiederà di specificare quale utente imposterete come proprietario del nuovo volume e se volete trasferire le impostazioni dall'account attuale. Cliccate su “Installa” e inserite la password dell'account utente attivo. A questo punto, si deve attendere il completamento dell’installazione sul disco esterno, che potrebbe richiedere del tempo a seconda della velocità dell'unità e delle prestazioni del Mac.

Al termine dell'installazione, il sistema potrebbe riavviare il Mac più volte. Durante questa fase finale, un messaggio vi inviterà a cliccare su “Riavvia” per completare la configurazione. Un volta riavviato il Mac, sarà possibile utilizzare il sistema operativo installato sulla vostra unità esterna.

Avvio del Mac dall'unità esterna

Esistono due metodi principali per avviare il Mac dall'unità esterna. Il primo consiste nell'impostare l'unità come disco di avvio predefinito tramite “Impostazioni di Sistema” > “Generali” > “Disco di avvio”. La seconda opzione è particolarmente utile per i Mac con processori Apple Silicon, come M1 e M2: accendete il computer tenendo premuto il tasto di accensione, e quando appare la schermata per selezionare il disco di avvio, selezionate l'unità esterna e cliccate su “Continua”.

Alla prima accensione, apparirà la schermata di benvenuto di macOS. Qui potrete impostare la “Nazione”, la forma di riferimento, personalizzare la tastiera e selezionare le connessioni di rete. La configurazione include anche la possibilità di accedere al proprio account Apple e di stabilire l'account utente locale.

Clonare l'unità SSD interna su un disco esterno

Se desiderate clonare il disco interno del Mac su un’unità esterna, potete utilizzare software dedicati come Carbon Copy Cloner. Quest'operazione è relativamente semplice sui Mac Intel, ma presenta complicazioni sui dispositivi con Apple Silicon, a causa delle nuove problematiche di sicurezza. Le versioni recenti di macOS impongono requisiti di protezione che impediscono una clonazione lineare del sistema operativo.

Per tentare la clonazione, dovrete scaricare Carbon Copy Cloner e inizializzare l'unità esterna utilizzando Utility Disco con il formato “APFS”. Avviate Carbon Copy Cloner, e nella sua finestra principale selezionerete come origine il disco interno del Mac e come destinazione l'unità esterna. Prima di avviare la copia, è imperativo selezionare l'opzione “Assistente per la copia avviabile legacy”, che permette di eseguire una clonazione approssimativa.

Durante il processo di clonazione, potrebbe appare che occorre tempo, specialmente se il disco di origine contiene molti dati. Una volta che il processo di copia è completato, sarà possibile avviare il Mac dall'unità clonata seguendo la procedura di avvio vista in precedenza.

Rimanete aggiornati per ulteriori suggerimenti e guide pratiche per sfruttare al meglio il vostro Mac e le sue funzionalità.