Come impostare sfondi diversi su più monitor in ambiente Mac

A prescindere dal sistema operativo usato, adottare più monitor può essere un’ottima idea. Chi lavora con il proprio computer, infatti, sa bene come avere a disposizione più display sia sempre utile.

In tal senso, nella maggior parte delle occasioni è meglio avere più monitor, anche se di dimensioni ridotte, rispetto a uno singolo estremamente ampio.

Chi esegue un’installazione di più monitor su un singolo Mac, può aggiungere facilmente un pizzico di personalizzazione andando a modificare gli sfondi sui due (o più) display installati. In questo articolo, andremo proprio a vedere come gestire sfondi diversi in questo contesto.

Sfondi diversi su più monitor Mac? Ti spieghiamo come fare

Cambiare lo sfondo su un monitor, soprattutto quando se ne ha più di uno, può essere un ottimo modo per gestire mentalmente meglio i due spazi di lavoro. Apple, dal canto suo, ha offerto una funzione che rende possibile la gestione separata dei due desktop.

In tal senso, il primo passo consiste nel cliccare sul menu Apple nell’angolo in alto a sinistra dello schermo e selezionare Preferenze di Sistema. Fatto ciò, è possibile selezionare Desktop e Screen Saver.

Chi è in possesso di più monitor collegati al Mac, vedrà una finestra per ciascuno di essi.

Sul monitor principale dunque, dovrebbe apparire una finestra intitolata Desktop & Screen Saver, che è il metodo standard per impostare lo sfondo in Preferenze di Sistema. Qui, dunque, si può agire normalmente, scegliendo lo sfondo tra quelli disponibili come si fa abitualmente quando si ha a disposizione un solo monitor.

Sui display secondari invece, apparirà una finestra più piccola intitolata Desktop secondario, o un’altra dicitura simile (dipende dal tipo di monitor utilizzato e dalla sua marca). Da qui è possibile agire sul monitor, così come su tutti gli altri secondari, scegliendo lo sfondo più adatto.

Dopo aver scelto sfondi diversi per ogni monitor, è possibile tornare con il cursore sul display principale e chiudere Preferenze di Sistema.

